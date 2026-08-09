Nơi Việt Anh - Quỳnh Nga vừa đi du lịch: Không phải ai cũng tới được

Mới đây, diễn viên Quỳnh Nga chia sẻ trên trang cá nhân đoạn video ghi lại hành trình du lịch cùng NSƯT Việt Anh tại Trung Quốc. Trong clip, cả hai xuất hiện bên nhau ở nhiều bối cảnh, cùng nắm tay, chụp ảnh, diện trang phục đồng điệu và tham gia các trải nghiệm trên đường đi.

Nội dung ghi lại cũng cho thấy, Việt Anh - Quỳnh Nga đang có chuyến du lịch tại Trung Quốc, đồng thời thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm sau khi công khai mối quan hệ.

Điểm đến nổi bật trong hành trình lần này là Shangri-La, vùng cao nguyên thuộc châu tự trị dân tộc Tạng Địch Khánh, tỉnh Vân Nam. Đây cũng là một trong những địa danh nổi tiếng nhất miền tây bắc Vân Nam nhờ sự kết hợp giữa núi cao, hồ nước, thảo nguyên, rừng và văn hóa Tạng.

Ảnh FBNV

Shangri-La - "miền đất thiên đường" ở độ cao hơn 3.000 m

Shangri-La nằm ở khu vực phía tây bắc tỉnh Vân Nam, gần vùng tiếp giáp với Tứ Xuyên và cao nguyên Tây Tạng. Khu vực trung tâm thành phố nằm ở độ cao khoảng 3.300 m, cao hơn rất nhiều so với phần lớn các điểm du lịch quen thuộc của Đông Nam Á.

Theo chính quyền châu tự trị dân tộc Tạng Địch Khánh, Shangri-La sở hữu hàng loạt điểm đến nổi bật như phố cổ Độc Khắc Tông, tu viện Tùng Tán Lâm, vùng đất ngập nước Napahai và công viên quốc gia Phổ Đạt Thố.

Vào mùa hè, nơi đây đặc biệt hút khách nhờ khí hậu mát mẻ. Thông tin từ chính quyền Địch Khánh năm 2026 cho biết nhiệt độ trung bình mùa hè tại Shangri-La khoảng 19 độ C. Đây cũng là thời điểm những vùng đồng cỏ, đất ngập nước quanh Napahai chuyển xanh, tạo nên cảnh quan rất khác so với các đô thị đông đúc ở Trung Quốc.

Với du khách yêu nhiếp ảnh, Shangri-La có thể mang tới nhiều bối cảnh trong cùng một chuyến đi: từ phố cổ với kiến trúc Tạng, tu viện trên sườn núi đến hồ, thảo nguyên rộng và những đàn bò yak, ngựa xuất hiện trên cao nguyên.

Vì sao nói "không phải ai cũng tới được"?

Nói đây là điểm đến không phải ai cũng tới được không có nghĩa Shangri-La hạn chế du khách. Vấn đề nằm ở độ cao.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), người chưa thích nghi khi lên độ cao từ khoảng 2.450 m trở lên đã có nguy cơ gặp các vấn đề do độ cao. Trong khi đó, Shangri-La nằm ở mức trên 3.000 m.

Các biểu hiện của say độ cao cấp có thể gồm đau đầu, chóng mặt, mệt, buồn nôn, chán ăn hoặc khó ngủ. Đáng chú ý, CDC cũng cho biết thể lực tốt không đồng nghĩa một người chắc chắn tránh được phản ứng với độ cao.

Bởi vậy, ngay cả những du khách trẻ, thường xuyên vận động vẫn có thể cảm thấy khó chịu trong những ngày đầu tại Shangri-La. Người có bệnh tim, phổi hoặc bệnh nền nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước chuyến đi.

CDC khuyến nghị du khách tăng độ cao từ từ, hạn chế vận động nặng và tránh rượu trong thời gian đầu để cơ thể thích nghi. Nếu các triệu chứng nặng lên, đặc biệt xuất hiện khó thở khi nghỉ, mất thăng bằng hay lú lẫn, không nên cố tiếp tục lên cao.

Đây cũng là lý do hành trình tới Shangri-La tưởng như đã thuận tiện hơn nhờ đường sắt vẫn cần được tính toán cẩn thận. Hạ tầng giao thông có thể đưa du khách lên cao nguyên nhanh hơn, nhưng cơ thể lại cần thời gian để thích nghi.

Tới Shangri-La, khách Việt nên trải nghiệm gì?

Với người đi lần đầu, phố cổ Độc Khắc Tông là điểm dễ tiếp cận nhất. Du khách có thể đi bộ qua những con phố mang kiến trúc Tạng, thuê trang phục địa phương để chụp ảnh, lên khu vực Quy Sơn và tham quan bánh xe cầu nguyện khổng lồ - một trong những hình ảnh biểu tượng của Shangri-La.

Tu viện Tùng Tán Lâm cũng là điểm đáng chú ý. Quần thể Phật giáo Tạng này thường được ví như "Tiểu Potala", nổi bật với kiến trúc mái vàng giữa khung cảnh núi cao.

Nếu thích thiên nhiên, du khách có thể đến Napahai để ngắm hồ, đồng cỏ và cảnh quan đất ngập nước; hoặc dành gần một ngày tại công viên quốc gia Phổ Đạt Thố, nơi có hồ, rừng và đồng cỏ cao nguyên. Theo China Daily Government Affairs, tháng 5-7 và tháng 9-10 là những giai đoạn đẹp để tham quan khu vực này.

Về trải nghiệm văn hóa, khách có thể thử các món đặc trưng như trà bơ, thịt yak, tsampa, xem biểu diễn nghệ thuật địa phương hoặc chụp ảnh trong trang phục mang phong cách Tạng.

Việc tới Shangri-La hiện cũng thuận tiện hơn trước. Cục Đường sắt Quốc gia Trung Quốc cho biết tuyến Lệ Giang - Shangri-La đã đi vào hoạt động từ cuối năm 2023, rút thời gian di chuyển nhanh nhất giữa hai thành phố xuống khoảng 1 giờ 18 phút. Từ Côn Minh, du khách cũng có thể đi tàu qua Đại Lý, Lệ Giang rồi tiếp tục tới Shangri-La.

Với khách Việt lần đầu, hành trình Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang - Shangri-La là lựa chọn đáng tham khảo. Cách đi này vừa kết hợp được nhiều điểm nổi tiếng của Vân Nam, vừa giúp cơ thể tăng độ cao dần thay vì di chuyển thẳng từ vùng thấp lên cao nguyên.

Ngoài lịch trình, du khách cần chuẩn bị visa Trung Quốc nếu sử dụng hộ chiếu phổ thông Việt Nam và không thuộc diện miễn thị thực khác, đồng thời nên mang quần áo ấm ngay cả khi đi vào mùa hè.