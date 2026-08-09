Bé Ngô của 'Áo lụa Hà Đông' lột xác thành mỹ nhân sắc sảo sau 20 năm

Trần Thiên Tú bén duyên với điện ảnh từ khi còn nhỏ tuổi và được khán giả biết đến qua vai bé Ngô, con gái thứ hai của nhân vật Dần (Trương Ngọc Ánh) trong phim Áo lụa Hà Đông của đạo diễn Lưu Huỳnh. Khi tham gia bộ phim này, Thiên Tú mới 15 tuổi.

Thiên Tú đóng bé Ngô (ngoài cùng bên phải) trong phim “Áo lụa Hà Đông”.

Dù còn nhỏ, Thiên Tú đã tạo được dấu ấn với nét mặt trong sáng và lối diễn giàu cảm xúc, khiến nhiều năm sau vai diễn này vẫn được khán giả nhớ đến khi nhắc tới bộ phim.

Sau Áo lụa Hà Đông, Thiên Tú được đạo diễn Lưu Huỳnh chọn vào vai nữ chính - Trinh trong Huyền thoại bất tử (2009). Khi ấy, cô mới 17 tuổi và được kỳ vọng là gương mặt trẻ triển vọng của điện ảnh Việt. Huyền thoại bất tử cũng trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Làm TikToker khi tạm ngừng đóng phim

Đầu thập niên 2010, Thiên Tú sang Trung Quốc du học. Cô trau dồi thêm khả năng diễn xuất ở Học viện Hý kịch Trung ương (Bắc Kinh). Việc dành nhiều năm cho học tập khiến sự nghiệp của cô có một khoảng lặng.

Năm 2017, nữ diễn viên được đạo diễn Lưu Huỳnh mời tham gia phim Tim hằn vết sẹo . Cô đảm nhận vai nữ chính sau một thời gian dài ít xuất hiện trên màn ảnh. Trong thời gian vắng bóng đó, Thiên Tú tìm hướng đi mới khi tham gia sản xuất nội dung trên mạng xã hội với nghệ danh Tú Màn Thầu.

Thiên Tú có thời gian chuyển hướng làm TikToker.

Nữ diễn viên gây chú ý bằng những video cover các ca khúc Việt bằng lời Hoa. Những nội dung này giúp cô tiếp cận lượng lớn khán giả trẻ và trở thành gương mặt được nhiều người biết đến trên TikTok

Kênh TikTok của cô từng có hàng trăm nghìn người theo dõi và nhiều video đạt lượng xem lớn. Đây cũng là giai đoạn Thiên Tú có sự thay đổi đáng kể về hình ảnh. Từ cô bé Ngô có vẻ ngoài mộc mạc, nữ diễn viên trưởng thành với phong cách nữ tính, hiện đại và có phần gợi cảm.

“Lột xác” khi trở lại màn ảnh

Năm 2025, Thiên Tú góp mặt trong phim “Tử chiến trên không”, bộ phim hành động khai thác đề tài không tặc. Vai diễn của cô mang màu sắc khác với những nhân vật từng đảm nhận trước đây, cho thấy nữ diễn viên không muốn đóng khung mình trong hình ảnh sao nhí năm nào.

Nếu Tử chiến trên không đánh dấu bước trở lại của Thiên Tú sau thời gian dài vắng bóng thì Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh lại mở ra một thử thách hoàn toàn khác.

Tạo hình của Thiên Tú trong “Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh” (2026)

An Nhiên không phải kiểu nhân vật nữ yếu đuối hay chỉ đứng phía sau nam chính mà là nữ tráng sỹ đầy bản lĩnh, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ bí mật mộ vua Đinh.

Trong phim, Thiên Tú đóng cặp với Tuấn Trần - người đảm nhận vai Nguyên Phong, tạo thành một trong những tuyến nhân vật trung tâm của tác phẩm. Theo thông tin từ ê-kíp, An Nhiên và Nguyên Phong đại diện cho hai sắc thái đối lập nhưng cùng hướng đến một mục tiêu trong hành trình bảo vệ bí mật liên quan đến lăng mộ tiên đế.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Thiên Tú trải qua khoảng 7 tháng tập luyện. Nữ diễn viên cho biết cô phải học võ, luyện cách di chuyển, thở và phản xạ như một người thực sự luyện võ thuật.

Thiên Tú được khen thăng hạng nhan sắc, tạo hình phảng phất thần thái của nữ hiệp trong phim cổ trang.

Khác với An Nhiên mạnh mẽ và giỏi võ, Thiên Tú tự nhận bản thân ngoài đời có phần “bánh bèo”. Khoảng cách tính cách giữa bản thân và nhân vật khiến vai diễn này trở thành thử thách không nhỏ đối với cô.

Tuy nhiên, tạo hình An Nhiên đẹp một cách mạnh mẽ với trang phục cổ trang, mái tóc dài nhận được nhiều lời khen. Hình ảnh nữ tráng sỹ giúp cô có diện mạo sắc sảo, trưởng thành hơn.

Kết hôn với TikToker kém 7 tuổi

Không chỉ thay đổi về sự nghiệp, cuộc sống riêng của Thiên Tú cũng có bước ngoặt đáng chú ý. Cuối tháng 9/2025, nữ diễn viên tổ chức đám cưới với Mai Anh Đức, một TikToker được biết đến với tên Đức Reaction.

Anh sinh năm 1998, kém Thiên Tú 7 tuổi và sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Nhờ khả năng sáng tạo, tính cách hài hước, đầy năng lượng, TikToker gen Z này được đông đảo bạn trẻ quan tâm, yêu thích.

Hai người đã có thời gian bên nhau khá dài trước khi quyết định kết hôn. Hôn lễ được tổ chức riêng tư tại Hà Nội. Sau khi cưới, cặp đôi tiếp tục làm việc và sinh sống tại TP.HCM.