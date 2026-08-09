Phương Mỹ Chi hoãn lịch quan trọng

Ngày 9/8, Phương Mỹ Chi thông báo dời lịch phát hành MV Thiên Đường Với Người Thương. Theo kế hoạch ban đầu, sản phẩm được ấn định lên sóng lúc 20h ngày 10/8/2026. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cùng ê-kíp quyết định lùi thời gian ra mắt sang 20h ngày 12/8/2026 để thể hiện sự tôn kính và lòng tưởng niệm trong thời gian diễn ra Lễ Quốc tang đồng chí Saysomphone Phomvihane - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Trong thông báo gửi đến khán giả và người hâm mộ, Phương Mỹ Chi cho biết cô cùng toàn thể ê-kíp xin phép thay đổi lịch phát hành nhằm bày tỏ sự tôn kính đối với sự kiện. Nữ ca sĩ đồng thời gửi lời thành kính phân ưu và chia buồn sâu sắc tới đất nước, nhân dân Lào cùng gia quyến của đồng chí Saysomphone Phomvihane. Phương Mỹ Chi cũng mong khán giả thông cảm cho sự thay đổi này và hẹn gặp lại mọi người vào 20h ngày 12/8.

Phương Mỹ Chi dời lịch ra mắt MV mới

Trước đó, Phương Mỹ Chi đã liên tục "nhá hàng" dự án cá nhân mới trong tháng 8/2026. Nữ ca sĩ bất ngờ đăng tải poster Save The Date, chốt ngày 10/8, trong đó ghi lại khoảnh khắc một cặp đôi nắm tay nhau với sợi chỉ đỏ, diện trang phục trắng mang phong cách truyền thống. Đáng chú ý, Phương Mỹ Chi còn khiến người hâm mộ tò mò khi viết: "Có lẽ gặp đúng người… nên mọi chuyện tiến triển hơi nhanh thì phải", đồng thời thay đổi trạng thái trên trang cá nhân thành "Đang tìm hiểu". Sau màn úp mở này, nữ ca sĩ công bố diễn viên Bảo Định là nam chính trong MV, đồng thời hé lộ loạt hình ảnh tạo hình cho thấy sản phẩm được đầu tư về mặt hình ảnh.

Tạo hình MV mới của Phương Mỹ Chi

Thiên Đường Với Người Thương được giới thiệu là dự án âm nhạc cá nhân mới của Phương Mỹ Chi sau một loạt dấu ấn đáng chú ý trong thời gian qua. Đây cũng là cột mốc quan trọng của Phương Mỹ Chi trong năm nay. Ở tuổi 23, nữ ca sĩ đang bước vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, từng bước thoát khỏi hình ảnh "cô bé dân ca" để xây dựng màu sắc riêng bằng cách kết hợp chất liệu văn hóa truyền thống với âm nhạc hiện đại.

Phương Mỹ Chi công bố nam chính là diễn viên Bảo Định

Sau thành công của album Vũ Trụ Cò Bay, Phương Mỹ Chi tiếp tục theo đuổi định hướng đưa chất liệu văn hóa Việt vào Pop và Electronic. Đây cũng là hướng đi giúp nữ ca sĩ tạo dấu ấn riêng trên thị trường Vpop, đồng thời nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Không chỉ hoạt động trong nước, Phương Mỹ Chi còn ghi dấu tại các sân chơi quốc tế. Cô là đại diện Việt Nam duy nhất lọt vào vòng 2 Jupiter Music Award 2026 ở hai hạng mục Nghệ sĩ nữ có sức ảnh hưởng của năm và Nghệ sĩ nữ có sức ảnh hưởng Đông Nam Á. Nữ ca sĩ cũng được vinh danh danh hiệu Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác năm 2026 nhờ những nỗ lực trong việc gìn giữ và đổi mới chất liệu văn hóa dân tộc trong âm nhạc.

Bên cạnh đó, chiến thắng tại Em Xinh Say Hi và hành trình đại diện Việt Nam tham gia Sing! Asia, lọt Top 3 chung cuộc, tiếp tục giúp Phương Mỹ Chi mở rộng sức ảnh hưởng tới khán giả khu vực. Cô cũng duy trì sự gắn kết với người hâm mộ thông qua fan meeting Lò Cò, sự kiện được tổ chức miễn phí như một lời tri ân tới những khán giả đã đồng hành cùng cô trong hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Phương Mỹ Chi trưởng thành ở tuổi 23

Từ một giọng ca bước ra từ các cuộc thi âm nhạc với hình ảnh gắn liền cùng dân ca, Phương Mỹ Chi đang cho thấy sự chuyển mình rõ nét cả về âm nhạc lẫn hình ảnh. Thiên Đường Với Người Thương vì thế tiếp tục được kỳ vọng là bước tiến mới trong hành trình làm mới bản thân nhưng vẫn giữ đúng thế mạnh của nữ ca sĩ.

MV sẽ chính thức ra mắt vào 20h ngày 12/8/2026, thay cho lịch phát hành ban đầu vào ngày 10/8.