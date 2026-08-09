Quang Hải nhận bão chỉ trích vì phong độ, Chu Thanh Huyền chỉ nói một câu động viên cũng khiến chồng ấm lòng

Trận thắng 3-1 của ĐT Việt Nam trước Campuchia tại lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026 ghi nhận một cột mốc lịch sử đặc biệt. Mang băng đội trưởng và thi đấu xông xáo, Quang Hải chính thức xô đổ kỷ lục 83 trận của cựu danh thủ Lê Công Vinh. Tuy nhiên, một pha bỏ lỡ cơ hội ngon ăn cùng điểm số 6,8 từ thuật toán máy tính lập tức biến tiền vệ sinh năm 1997 thành tâm điểm chê bai. Trên nhiều diễn đàn, không ít ý kiến hoài nghi về phong độ của anh, cho rằng tiền vệ này sa sút thể lực và không còn xứng đáng giữ suất đá chính.

Giữa tâm bão dư luận, hậu phương gia đình và tình đồng đội đã trở thành nguồn động viên lớn nhất dành cho Quang Hải. Bà xã Chu Thanh Huyền trao cho anh điểm tựa yêu thương qua dòng nhắn gửi đầy xúc động: "Bố Hải cố lên nha, hai mẹ con yêu thương bố Hải nhiều". Lời cổ vũ mộc mạc ấy là liều thuốc tinh thần vô giá đối với Quang Hải.

Chu Thanh Huyền động viên Quang Hải

Dàn sao của bóng đá Việt Nam cũng đồng loạt lên tiếng khẳng định vị thế của chân sút sinh năm 1997. Tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc chia sẻ hình ảnh vinh danh cột mốc 84 trận của Quang Hải kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy sự nể phục: "Hình mẫu!".

Các đồng đội cũng động viên và ngưỡng mộ những cống hiến của Quang Hải

Cựu đội trưởng Quế Ngọc Hải khẳng định đẳng cấp của người em bằng biểu tượng GOAT (Cầu thủ vĩ đại nhất) kèm tên đăng tải đầy trân trọng. Thủ thành Filip Nguyễn dành tặng danh xưng "Nguyen Quang Hai Legend" (Huyền thoại Nguyễn Quang Hải), trong khi Đặng Văn Lâm hào hứng gửi lời chúc mừng: "Chúc mừng em trai!". Dàn cầu thủ trẻ như Trần Trung Kiên, Phạm Lý Đức hay đồng đội Mạch Ngọc Hà cũng liên tục tương tác và nhắn gửi tình cảm để tiếp thêm sức mạnh cho người đội trưởng.

Bóng đá chuyên nghiệp luôn có quy luật khắc nghiệt và không một ngôi sao nào có thể giữ mãi đỉnh cao phong độ. Từ "Cầu vồng trong tuyết" Thường Châu 2018, chiến tích Tứ kết ASIAD, Asian Cup 2019 cho đến ngôi vương AFF Cup 2018 và ASEAN Cup 2024, mọi khoảnh khắc vinh quang rực rỡ nhất của bóng đá Việt Nam suốt gần một thập kỷ qua đều mang đậm dấu giày của Quang Hải. Đến ASEAN Cup 2026, Quang Hải không còn rực sáng, tạo đột biến như Xuân Son hay Đình Bắc nhưng anh vẫn là trụ cột quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Kim Sang-sik. Thực tế từ những thông số vẫn cho thấy Quang Hải đang làm tốt vai trò của mình, hơn hết HLV Kim Sang-sik có lý do để chọn Quang Hải, kết quả là tuyển Việt Nam vẫn thắng và đã giành vé vào bán kết ASEAN Cup.