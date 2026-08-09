Thẻ VISA khác gì thẻ MASTERCARD?

Đương nhiên cách gọi đó không sai, thẻ Visa và thẻ Mastercard đều là thẻ tín dụng. Nhưng nếu chúng chẳng có gì khác biệt, chắc chắn các ngân hàng, tổ chức tài chính sẽ không đặt 2 cái tên khác nhau làm gì cho phức tạp.

Vậy thẻ Visa và thẻ Mastercard giống và khác nhau ở đâu?

Điểm chung của thẻ Visa và thẻ Mastercard

Về điểm giống nhau, thẻ Visa và thẻ Mastercard đều là thẻ thanh toán quốc tế, cho phép người dùng thanh toán, mua sắm trực tuyến và rút tiền tại các điểm chấp nhận thẻ trên phạm vi rộng ở trong và ngoài nước.

Cả hai đều có các dòng thẻ phổ biến như thẻ ghi nợ (debit), thẻ tín dụng (credit) và thẻ trả trước (prepaid), với cách sử dụng tùy thuộc vào từng loại thẻ.

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Bên cạnh đó, thẻ Visa và thẻ Mastercard đều áp dụng nhiều lớp công nghệ bảo mật nhằm giúp xác thực và bảo vệ giao dịch của người dùng. Vì có chức năng và phạm vi sử dụng tương đối giống nhau trong các giao dịch thông thường, người dùng thường khó nhận thấy sự khác biệt chỉ dựa trên cái tên Visa hay Mastercard.

Khác biệt giữa thẻ Visa và thẻ Mastercard

1. Khác nhau ở công ty phát hành

Khác biệt đầu tiên và cũng là khác biệt quan trọng nhất giữ thẻ Visa và thẻ Mastercard nằm ở hệ thống thanh toán do hai công ty khác nhau phát hành và quản lý.

Thẻ Mastercard là loại thẻ quốc tế, do công ty MasterCard Worldwide phát hành. Đây là một công ty đa quốc gia có trụ sở tại Purchase, New York (Mỹ). Dấu hiệu để nhận biết loại thẻ này là bạn sẽ nhìn thấy logo MasterCard được in rõ trên mặt trước hoặc mặt sau của thẻ. Tại Việt Nam, thẻ Mastercard là thẻ đồng thương hiệu và do các ngân hàng thương mại làm đại lý, có trách nhiệm liên kết với công ty MasterCard.

Trong khi đó, dù cũng là thẻ quốc tế nhưng thẻ Visa lại do công ty VISA International Service Association phát hành. Công ty này có trụ sở tại San Francisco, California (Mỹ). Tuy nhiên thay vì phát hành thẻ trực tiếp, công ty Visa sẽ liên kết cùng các ngân hàng nội địa để phát hành thẻ.

2. Khác nhau ở tỷ giá khi giao dịch bằng ngoại tệ

Sự khác biệt mà chủ thẻ cần quan tâm khi sử dụng, lựa chọn thẻ Visa hoặc thẻ Mastercard nằm ở tỷ giá khi giao dịch ngoại tệ. Cả thẻ Visa và thẻ Mastercard đều có hệ thống tỷ giá riêng để chuyển đổi giao dịch từ đồng tiền thanh toán sang đồng tiền của thẻ.

Thẻ Mastercard hiện cung cấp công cụ quy đổi tiền tệ của riêng mạng lưới này và lưu ý rằng tỷ giá của Mastercard chỉ được áp dụng nếu ngân hàng phát hành thẻ sử dụng tỷ giá đó. Ngân hàng cũng có thể áp dụng thêm các khoản phí liên quan đến giao dịch ngoại tệ. Điều này rất quan trọng bởi nhiều người nghĩ rằng cứ chọn nếu giao dịch ngoại tệ hoặc giao dịch ở nước ngoài thì dùng thẻ nào cũng như nhau. Vì 2 dòng thẻ do 2 công ty khác nhau phát hành, nên mức phí giao dịch ngoại tệ sẽ khác nhau.

Ảnh minh họa

Nói cách khác, tỷ giá quy đổi từ VND sang USD có thể giống nhau, nhưng mức phí khi giao dịch bằng thẻ Visa hoặc thẻ Mastercard thì thường không giống.

3. Khác nhau ở phạm vi sử dụng

Dù đều là thẻ quốc tế, nhưng thẻ Mastercard thường phổ biến hơn, được chấp nhận tại nhiều điểm thanh toán hơn ở Châu Âu và Châu Mỹ. Trong khi đó, thẻ Visa lại phổ biến hơn, được chấp nhận tại nhiều điểm thanh toán hơn ở các nước Châu Á.

Nhìn chung, thẻ Visa và thẻ Mastercard không khác nhau quá nhiều ở góc độ người sử dụng. Cả hai đều là mạng lưới thanh toán quốc tế, đều hỗ trợ thanh toán và giao dịch đa quốc gia, đồng thời đều có hệ thống tỷ giá và các dịch vụ riêng. Khác biệt chủ yếu nằm ở đơn vị phát hành, phạm vi sử dụng thẻ và mức phí khi giao dịch ngoại tệ.

Hiểu rõ những khác biệt này sẽ giúp bạn dễ lựa chọn hơn khi quyết định mở thẻ Visa hoặc thẻ Mastercard.

(Nguồn: VIB, VPBank)