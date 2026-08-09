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Vợ chồng Mạnh Trường thông báo về căn biệt thự 600m2 xây từ 2022

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Nội dung cụ thể thông báo mới của vợ chồng diễn viên Mạnh Trường về căn biệt thự này là gì?

Mới đây, căn biệt thự nghỉ dưỡng của gia đình diễn viên Mạnh Trường tiếp tục nhận được sự chú ý khi vợ chồng anh thông báo về việc đưa nơi này vào vận hành với tên MORA VILLA, mở cửa cho khách bên ngoài lưu trú.

Cụ thể, trong bài đăng ngày 24/5, chị Phương - bà xã Mạnh Trường - cho biết cô sẽ chính thức vận hành căn villa của gia đình để mọi người có thể tới trải nghiệm. MORA VILLA bắt đầu đón khách từ ngày 1/6/2026.

Vợ chồng Mạnh Trường thông báo về căn biệt thự 600m2 xây từ 2022- Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình

 

Vợ chồng Mạnh Trường thông báo về căn biệt thự 600m2 xây từ 2022- Ảnh 2.

Căn biệt thự 600m2 của gia đình diễn viên Mạnh Trường (Ảnh FBNV)

Đáng chú ý, đây không phải căn villa được xây mới với mục đích kinh doanh ngay từ đầu. Trước khi mở cửa cho du khách, nơi này đã có nhiều năm là “ngôi nhà thứ hai”, phục vụ chủ yếu nhu cầu nghỉ dưỡng của gia đình nam diễn viên.

Biệt thự 600m2 được xây dựng từ năm 2022

Nam diễn viên chia sẻ với truyền thông, đầu năm 2022, khi bà xã đang mang thai con thứ ba, Mạnh Trường mua căn biệt thự có tầm nhìn hướng núi tại khu vực Lương Sơn, Hòa Bình cũ, nay thuộc tỉnh Phú Thọ. Khuôn viên rộng khoảng 600m2, vợ chồng nam diễn viên dành hơn một năm thiết kế, thi công trước khi hoàn thiện vào giữa năm 2023.

Mạnh Trường từng gọi đây là “second home” - nơi gia đình có thể rời thành phố vào cuối tuần, các con có khoảng không rộng rãi để vui chơi và cả nhà có thể đón bạn bè, người thân.

Không gian ngoài trời vì thế chiếm phần đáng kể. Căn nhà có sân cỏ, khu vườn, nhiều cây xanh cùng bể bơi tràn bờ. Theo những gì cặp đôi chia sẻ trên trang cá nhân, bà xã Mạnh Trường là người dành nhiều công sức cho khu vườn, từ lên ý tưởng đến chọn cây. Gia đình trồng nhiều loại hoa, cây ăn quả, rau và cây gia vị.

Bên trong biệt thự cũng sử dụng nhiều mảng kính lớn, giúp mở rộng tầm nhìn ra khu vực núi đồi xung quanh. Những năm qua, Mạnh Trường và bà xã thường xuyên chia sẻ hình ảnh gia đình nghỉ ngơi, bơi lội, làm vườn tại đây.

Vợ chồng Mạnh Trường thông báo về căn biệt thự 600m2 xây từ 2022- Ảnh 3.

Vợ chồng Mạnh Trường thông báo về căn biệt thự 600m2 xây từ 2022- Ảnh 4.
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Gia đình diễn viên thường tận hưởng cuộc sống tại căn biệt thự view núi vào kỳ nghỉ lễ hoặc cuối tuần (Ảnh FBNV)

Trở thành căn villa nghỉ dưỡng cho khách thuê

Trong bài đăng ngày 24/5 của bà xã Mạnh Trường, căn nhà được đặt tên chính thức là MORA VILLA, đồng thời thông báo sẽ trực tiếp vận hành nơi này từ đầu tháng 6.

Theo bà xã nam diễn viên, villa nằm trong quần thể Ivory Villas & Resort ở Lương Sơn, cách Hà Nội hơn 40km. Phương Phạm vẫn gọi đây là một “ngôi nhà thứ hai”, nhưng khác với trước, không gian vốn chủ yếu dành cho gia đình giờ được mở cửa cho khách bên ngoài.

MORA VILLA có 3 phòng ngủ, tiêu chuẩn phục vụ 6 người lớn và 3 trẻ em dưới 9 tuổi. Khuôn viên khoảng 600m2 có thảm cỏ, sân vườn và không gian dành cho các hoạt động ngoài trời. Bể bơi vô cực sử dụng công nghệ điện phân muối cũng được giữ lại khi căn nhà chuyển sang phục vụ khách lưu trú. Ngoài ra, villa có khu vực BBQ và một số tiện ích giải trí.

Ở thời điểm mới vận hành, giá thuê trọn căn từ 4 triệu đồng/đêm từ thứ Hai đến thứ Năm; 5 triệu đồng/đêm vào thứ Sáu và Chủ nhật; 6 triệu đồng/đêm vào thứ Bảy. Khách nhận nhà lúc 14h và trả nhà lúc 12h ngày hôm sau. Đây là bảng giá được phía villa công bố ở thời điểm mở cửa, mức thực tế có thể thay đổi.

Vợ chồng Mạnh Trường thông báo về căn biệt thự 600m2 xây từ 2022- Ảnh 6.
Vợ chồng Mạnh Trường thông báo về căn biệt thự 600m2 xây từ 2022- Ảnh 7.
Vợ chồng Mạnh Trường thông báo về căn biệt thự 600m2 xây từ 2022- Ảnh 8.
Vợ chồng Mạnh Trường thông báo về căn biệt thự 600m2 xây từ 2022- Ảnh 9.
Vợ chồng Mạnh Trường thông báo về căn biệt thự 600m2 xây từ 2022- Ảnh 10.
Vợ chồng Mạnh Trường thông báo về căn biệt thự 600m2 xây từ 2022- Ảnh 11.
Vợ chồng Mạnh Trường thông báo về căn biệt thự 600m2 xây từ 2022- Ảnh 12.

Một vài hình ảnh về căn biệt thự

Sau một thời gian nhất định đi vào hoạt động, vợ chồng nam diễn viên chia sẻ luôn được các khách hàng yêu thương nên lịch đặt luôn gần như kín, đặc biệt vào các dịp cuối tuần.

Từ villa có thể kết hợp tham quan đâu?

Ngoài nghỉ tại villa, vị trí ở Lương Sơn cho phép du khách kết hợp một số điểm tham quan trong chuyến đi cuối tuần.

Theo Trung tâm Thông tin du lịch quốc gia, Lương Sơn sở hữu nhiều tài nguyên tự nhiên như động Đá Bạc, hang Trầm, hang Tằm, mái đá Diềm, núi Vua Bà... Trong đó, động Đá Bạc là một điểm nổi bật với hệ thống hang động đá vôi, nhũ đá và măng đá tự nhiên.

Trên hành trình từ Hà Nội tới Lương Sơn hoặc chiều trở về, khách cũng có thể tham khảo Núi Trầm - Chùa Trầm tại Chương Mỹ. Khu vực này kết hợp cảnh quan núi đá với các giá trị văn hóa, lịch sử. Một lựa chọn khác là Đồi Bù, được biết đến với cảnh quan đồi núi và hoạt động dù lượn; với loại hình thể thao này, du khách cần kiểm tra điều kiện thời tiết và lựa chọn đơn vị tổ chức bảo đảm an toàn.

Vì sao nhiều gia đình thích làm thêm cầu thang bên ngoài nhà?


Phương Thư

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