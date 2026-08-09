Cú sốc của Đen Vâu

MV Mùa hè 26 của Đen Vâu (kết hợp cùng Pink Frog) đã "lên sóng" 5 ngày trên YouTube và các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Đây là thời điểm hợp lý để kiểm chứng sức hút của Mùa hè 26 , sau khi MV đi qua 4 ngày "vàng" để khẳng định vị trí ở đường đua.

Hơn 700.000 view (lượt xem) sau 5 ngày ra mắt ở YouTube là con số không quá đột biến. Đó là lý do sản phẩm mới của nam rapper chưa tiếp cận tốp 10 ở danh sách thịnh hành âm nhạc. Còn với nền tảng Spotify, bản audio của Mùa hè 26 chưa qua nổi mốc 40.000 stream (nghe nhạc trực tuyến).

Những con số thực tế từ các nền tảng thể hiện rõ một điều, sức hút của Đen Vâu ở thị trường nhạc Việt ngày càng sa sút. Dù rằng nam rapper vẫn chịu khó đầu tư làm MV và luôn trau chuốt cho công đoạn sản xuất âm nhạc. Thế nhưng, về cốt lõi là chất lượng âm nhạc, độ catchy (bắt tai) và tính mới, Đen Vâu không cải thiện.

Ngày qua ngày, khán giả cũng không còn hứng thú với âm nhạc của rapper số 1 thị trường ngày nào.

Đen Vâu trong MV mới Mùa hè 26.

Ở Mùa hè 26 , Đen Vâu tiếp tục dùng màu sắc âm nhạc Chillhop của lofi rap và acoustic. Ý đồ của nam rapper là đưa khán giả tận hưởng sự mộc mạc, êm dịu của một buổi chiều - từ MV vẽ ra khung cảnh mùa hè của nắng, gió, ở bờ sông và trên ngọn đồi xanh mướt.

Sự chỉn chu của Đen Vâu là điều không cần bàn cãi. Nam rapper vẫn đầu tư sản xuất MV cho mọi sản phẩm. Mùa hè 26 là MV thực hiện toàn bộ cảnh quay ngoài trời, theo bố cục đơn giản, gần gũi. Đen Vâu không chạy theo đường đua để làm MV "lòe loẹt", nặng về visual với kinh phí tiền tỷ. Nhưng MV kiểu như Mùa hè 26 cũng ngốn kinh phí ở mức trăm triệu đồng là điều bình thường.

Ở Mùa hè 26 , Đen Vâu kết hợp với Pink Frog - giọng ca khá nổi trội ở thị trường indie/underground Việt. Hình ảnh trong MV Mùa hè 26 cũng rất đẹp, sẽ gợi lại ký ức cho nhiều khán giả. Một sản phẩm có phần vocal (giọng hát) hay và hình ảnh nổi trội nhưng không thể bứt phá mạnh mẽ trên đường đua. Khi đó, điều làm kìm chân Mùa hè 26 chính là các verse rap của Đen Vâu.

Nam rapper trung thành tuyệt đối với bản ngã của mình: Dùng chất liệu của cuộc đời, cuộc sống đời thường để viết nhạc. Đen Vâu hụt hơi ở một loạt sản phẩm trong 2 năm qua. Khán giả kêu gọi anh bước qua lằn ranh để tìm đến chất liệu âm nhạc mới hơn, thời thượng hơn. Song, Đen Vâu vẫn xây dựng bản rap theo bố cục verse - chorus (điệp khúc).

Cách rap của Đen Vâu lặp lại nhiều đến mức dễ đoán. Anh chú trọng viết vần đôi để tạo liên kết ở cuối câu và vẫn dùng rất nhiều vần "a". Ở Mùa hè 26 , Đen Vâu lại đưa từ chòng chành vào câu rap, vốn là từ được nam rapper sử dụng ở một loạt sản phẩm như Đưa nhau đi trốn . Đen Vâu vẫn đi flow (nhịp) cơ bản, thỉnh thoảng cài cắm triplet flow (dồn 3 từ vào một nhịp) để tạo sự khác biệt.

Cứ sau vài câu rap kiểu thuần túy, Đen Vâu sẽ chạy một đoạn melodic rap nhỏ, vừa đủ để tránh cảm giác nhàm chán với người nghe. Đến chorus, những giọng ca kết hợp với Đen Vâu sẽ hát theo kiểu ngân dài và tinh thần hát tựa như điệu ru. Trong 3-4 ca khúc gần đây của Đen Vâu, xu hướng mixing của người hậu kỳ âm thanh sẽ để giọng hát chìm vào bản phối, đưa phần nhạc trội lên.

Đó là một phần lý do Đen Vâu bị chê rap không rõ lời như xưa.

MV của Đen Vâu vẫn ấn tượng nhưng âm nhạc đã chững lại từ 3 năm trước.

Đỉnh cao của Đen Vâu vẫn dừng lại ở cơn sốt Nấu ăn cho em . Một năm qua, Lãng đãng của Đen Vâu hút 5,5 triệu view. MV Việc lớn của nam rapper chỉ vượt mốc 3 triệu view dù đầu tư cho MV và tập trung nguồn lực quảng bá khá mạnh. Đến MV Mùa hè 26 , Đen Vâu gần như không quảng bá, hiệu ứng từ lượt nghe, lượt xem đang nhích từng chút một. Nhiều khả năng đây tiếp tục là bước lùi của Đen Vâu trong việc đưa sản phẩm của mình lan tỏa tới khán giả.

Phải chăng Đen Vâu đã từ bỏ tham vọng dẫn đầu "top trending" và có thêm bản hit trăm triệu view tiếp theo cho sự nghiệp? Nam rapper có nhiều cách để cải thiện sức hút cho bài nhạc. Anh có thể kết hợp với một giọng hát nổi bật, có sức hút như Nguyên Hà ở Mang tiền về cho mẹ .

Tuy nhiên, nhìn vào chiến lược của Đen Vâu trong 3 năm gần đây, nam rapper có xu hướng tìm đến các giọng ca mới, độc lạ. Sự đầu tư về MV, concept hình ảnh của Đen Vâu cũng không còn ráo riết và tất tay như giai đoạn hoàng kim ở B ài này chill phết, Một triệu like ...

Sau cùng, sự mờ nhạt của Đen Vâu đến như sự tất yếu của guồng quay thị trường. Khi nam rapper vẫn quanh quẩn trong những thứ cũ kỹ, quen thuộc, tệp khán giả ở thế hệ mới không còn hứng thú nữa. Những người là "tay cày view" chủ chốt, bật stream nhạc trên Spotify nhiều nhất là những khán giả gen Z.

Xu hướng của thị trường hiện tại chuộng chất rap của Hieuthuhai, Obito, MCK, từ các chất liệu mới mẻ của melodic, auto tune, trap, nhịp jerk (drill) hơn là lyrical (nặng về ca từ) như Đen. Tất nhiên, lối story telling (kể chuyện) kiểu như Đen vẫn có tệp khán giả riêng. Nhưng một khi khai thác vào cùng chủ đề quá nhiều như Đen, chính các fan trung thành của anh cũng đã đến đoạn nhàm chán.