Từng tiết kiệm hơn nửa thu nhập, tôi mới hiểu “càng ít tiêu càng tốt” là lời khuyên nguy hiểm

Năm 31 tuổi, tôi bắt đầu một kế hoạch tài chính mà khi ấy bản thân cho là rất kỷ luật: cố gắng tiết kiệm ít nhất một nửa thu nhập mỗi tháng.

Với mức lương khoảng 22 triệu đồng, tôi chỉ cho phép mình chi từ 9-10 triệu đồng. Phần còn lại được chuyển thẳng vào tài khoản tiết kiệm ngay sau ngày nhận lương.

Tôi hạn chế ăn ngoài, ít mua quần áo, hiếm khi đi du lịch và gần như từ chối mọi món đồ không thực sự cần thiết. Tôi còn đặt ra một nguyên tắc khá cực đoan: nếu một món đồ cũ vẫn còn dùng được, dù bất tiện đến đâu, tôi cũng không được phép thay mới.

Nhìn từ bên ngoài, cách sống này có vẻ đáng ngưỡng mộ. Sau ba năm, tôi có một khoản tiền tích lũy lớn hơn nhiều bạn bè cùng tuổi. Tuy nhiên, tôi cũng thường xuyên mệt mỏi, căng thẳng và luôn cảm thấy có lỗi mỗi khi phải tiêu tiền.

Chỉ đến khi phải chi một khoản lớn để xử lý những vấn đề sức khỏe và công việc đã bị trì hoãn quá lâu, tôi mới nhận ra: "Càng ít tiêu càng tốt" không phải lúc nào cũng là lời khuyên tài chính đúng đắn.

Tôi đã tiết kiệm được tiền nhưng đánh mất khả năng sử dụng tiền

Sai lầm lớn nhất của tôi không nằm ở việc tiết kiệm hơn 50% thu nhập. Sai lầm nằm ở chỗ tôi coi tỷ lệ tiết kiệm càng cao thì mình càng giỏi quản lý tài chính.

Tôi bắt đầu đánh giá mọi quyết định chỉ bằng một câu hỏi: Việc này có làm số dư tài khoản giảm đi không?

Tôi không khám răng định kỳ vì nghĩ chưa đau thì chưa cần. Tôi tiếp tục sử dụng chiếc ghế làm việc đã xuống cấp dù thường xuyên đau lưng. Tôi từ chối một khóa học chuyên môn có giá gần 8 triệu đồng vì cho rằng số tiền đó gửi tiết kiệm sẽ "an toàn hơn".

Tôi cũng ít gặp bạn bè hơn, không phải vì bận mà vì ngại những cuộc hẹn có thể khiến mình tiêu thêm vài trăm nghìn đồng.

Tài khoản của tôi tăng đều, nhưng sức khỏe, kiến thức, các mối quan hệ và chất lượng cuộc sống lại dần đi xuống. Nói cách khác, tôi giữ được tiền nhưng không biết dùng tiền để bảo vệ và nâng cấp cuộc sống của mình.

Tiết kiệm vốn là công cụ giúp con người có nhiều lựa chọn hơn. Nhưng khi tiết kiệm khiến chúng ta không dám lựa chọn bất cứ điều gì, nó đã đi chệch khỏi mục đích ban đầu.

Những khoản bị cắt hôm nay có thể trở thành hóa đơn lớn ngày mai

Có một thời gian dài, tôi cho rằng chi ít hơn đồng nghĩa với tiết kiệm nhiều hơn. Thực tế, một số khoản chi không biến mất khi chúng ta trì hoãn. Chúng chỉ âm thầm tích tụ và quay lại dưới hình thức đắt đỏ hơn.

Một lần đau răng kéo dài khiến tôi phải điều trị với chi phí gần 20 triệu đồng. Trong khi đó, nếu khám định kỳ và xử lý sớm, số tiền có thể thấp hơn rất nhiều.

Chiếc máy tính cũ thường xuyên trục trặc khiến tôi bỏ lỡ một số công việc ngoài giờ. Tôi từng tiếc khoảng 18 triệu đồng để đổi máy, nhưng lại không tính đến phần thu nhập có thể mất vì thiết bị không còn đáp ứng công việc.

Khóa học từng bị tôi từ chối cũng là một ví dụ. Một đồng nghiệp tham gia khóa học đó, sau khoảng một năm đã chuyển sang vị trí tốt hơn với mức thu nhập cao hơn. Tôi không thể chắc mình cũng đạt kết quả tương tự, nhưng rõ ràng việc chỉ nhìn vào chi phí trước mắt đã khiến tôi bỏ qua giá trị dài hạn.

Không phải cứ chi tiền cho sức khỏe, công việc hay giáo dục là sẽ nhận lại lợi ích ngay lập tức. Tuy nhiên, cắt sạch những khoản này để làm đẹp tỷ lệ tiết kiệm có thể là một kiểu tiết kiệm rất đắt.

Tỷ lệ tiết kiệm cao chưa chắc phản ánh một kế hoạch tài chính tốt

Một người tiết kiệm được 50% thu nhập nhưng không có bảo hiểm phù hợp, không chăm sóc sức khỏe và không đầu tư vào năng lực kiếm tiền chưa chắc an toàn hơn người chỉ tiết kiệm 25-30% nhưng có kế hoạch đầy đủ.

Tỷ lệ tiết kiệm chỉ cho biết chúng ta giữ lại bao nhiêu tiền. Nó không cho biết chất lượng của các khoản chi, khả năng chống đỡ rủi ro hay mức độ bền vững của cuộc sống hiện tại.

Chẳng hạn, với thu nhập 22 triệu đồng, cách phân bổ cũ của tôi trông như sau:

Khoản tiền Mức chi mỗi tháng Sinh hoạt thiết yếu 8 triệu đồng Giao tiếp, giải trí 1 triệu đồng Học tập, sức khỏe 500.000 đồng Tiết kiệm 12,5 triệu đồng Tổng cộng 22 triệu đồng

Tỷ lệ tiết kiệm gần 57% có vẻ rất đẹp. Nhưng khoản dành cho sức khỏe, học tập và đời sống cá nhân quá thấp. Kế hoạch này chỉ hoạt động khi không có bệnh tật, không cần thay thiết bị, không phải nâng cao chuyên môn và không phát sinh bất kỳ nhu cầu lớn nào.

Sau khi điều chỉnh, tôi chuyển sang cách phân bổ cân bằng hơn:

Khoản tiền Mức chi mỗi tháng Sinh hoạt thiết yếu 9 triệu đồng Quỹ sức khỏe và bảo hiểm 1,5 triệu đồng Học tập, phát triển nghề nghiệp 1,5 triệu đồng Giao tiếp, nghỉ ngơi 1,5 triệu đồng Quỹ dự phòng, mục tiêu dài hạn 8,5 triệu đồng Tổng cộng 22 triệu đồng

Tỷ lệ tiết kiệm giảm xuống còn khoảng 39%, nhưng kế hoạch tài chính của tôi lại bền vững hơn. Tôi vẫn tích lũy được tiền, đồng thời không phải hy sinh hoàn toàn cuộc sống hiện tại.

Quan trọng hơn, tôi không còn xem mọi khoản chi là một sự thất bại.

Điều nguy hiểm nhất là biến tiết kiệm thành một cuộc thi chịu khổ

Trên mạng xã hội, những câu chuyện như "tiết kiệm 70% thu nhập", "một năm không mua quần áo" hay "cắt toàn bộ chi tiêu không cần thiết" thường tạo cảm giác rất thuyết phục.

Nhưng mỗi người có mức thu nhập, trách nhiệm gia đình, tình trạng sức khỏe và mục tiêu khác nhau. Một công thức phù hợp với người độc thân sống cùng bố mẹ chưa chắc khả thi với gia đình đang nuôi con nhỏ hoặc chăm sóc cha mẹ lớn tuổi.

Khi chỉ nhìn vào con số, chúng ta rất dễ biến tài chính cá nhân thành một cuộc thi xem ai chịu khổ giỏi hơn.

Người tiết kiệm nhiều chưa chắc quản lý tiền tốt hơn. Có người tiết kiệm được vì thu nhập cao và chi phí nhà ở thấp. Có người chỉ tiết kiệm được ít vì đang phải đầu tư cho con cái, chữa bệnh hoặc xây dựng sự nghiệp. Tách con số khỏi hoàn cảnh có thể tạo ra những so sánh thiếu công bằng.

Một kế hoạch tốt không cần khiến người thực hiện cảm thấy mình đang bị trừng phạt mỗi ngày.

Tôi vẫn tiết kiệm, nhưng không còn cố tiết kiệm bằng mọi giá

Sau trải nghiệm của mình, tôi không phủ nhận giá trị của việc tiết kiệm. Có quỹ dự phòng và một khoản tích lũy đủ lớn vẫn là nền tảng quan trọng của sự an toàn tài chính.

Điều thay đổi là tôi không còn đặt mục tiêu "chi ít nhất có thể". Thay vào đó, tôi cố gắng "chi đúng cho những điều quan trọng".

Trước mỗi khoản tiền, tôi thường tự hỏi ba câu:

- Khoản chi này giúp giải quyết một nhu cầu thật hay chỉ thỏa mãn cảm xúc nhất thời?

- Nếu không chi hôm nay, tôi có phải trả nhiều hơn trong tương lai không?

- Khoản tiền này có giúp bảo vệ sức khỏe, thời gian hoặc khả năng tạo thu nhập của tôi không?

Tôi vẫn hạn chế mua sắm theo cảm xúc, vẫn so sánh giá và vẫn chuyển tiền tiết kiệm ngay khi nhận lương. Nhưng tôi không còn tiếc tiền cho việc khám sức khỏe, một chiếc đệm tốt, công cụ làm việc phù hợp hay những khóa học thực sự cần thiết.

Tôi cũng dành một khoản cố định cho nghỉ ngơi và trải nghiệm. Đây không phải phần tiền "thừa" sau khi hoàn thành mọi mục tiêu, mà là một thành phần có chủ đích trong ngân sách.

Bởi tài chính cá nhân không chỉ là chuẩn bị cho một ngày mai chưa tới. Nó còn phải giúp chúng ta sống ổn định, khỏe mạnh và có năng lực tốt hơn trong hiện tại.

"Càng ít tiêu càng tốt" nghe có vẻ an toàn, nhưng lại bỏ qua câu hỏi quan trọng hơn: Chúng ta đang tiết kiệm để làm gì?

Nếu mục tiêu cuối cùng của tiền bạc là tạo ra sự an tâm và quyền lựa chọn, một kế hoạch khiến con người sợ tiêu tiền, trì hoãn chăm sóc bản thân và bỏ lỡ cơ hội phát triển rõ ràng không phải là kế hoạch tốt.

Tiết kiệm thông minh không phải giữ lại nhiều tiền nhất. Đó là biết khoản nào nên cắt, khoản nào cần giữ và khoản nào phải mạnh dạn chi trước khi cái giá của việc trì hoãn trở nên đắt hơn.