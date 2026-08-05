Số tiền tiết kiệm khi mua căn hộ tầng trên cùng đã bị tiêu hết, nhưng sau 2 năm tôi vẫn thấy hoàn toàn xứng đáng

Khi tìm mua nhà, tôi từng xem căn hộ tầng trên cùng là phương án giúp giảm áp lực tài chính. So với những căn ở tầng giữa trong cùng tòa nhà, mức giá thấp hơn đáng kể. Căn hộ còn có tầm nhìn thoáng, nhiều ánh sáng và không có hàng xóm ở phía trên.

Thời điểm đó, tôi cho rằng mình đã mua được một món hời.

Nhưng sau khi hoàn thiện nội thất và sống ở đây hai năm, tôi nhận ra khoản tiền tiết kiệm khi mua nhà gần như đã được chi hết cho chống nóng, chống thấm, điều hòa và các khoản bảo trì phát sinh.

Điều bất ngờ là tôi vẫn không hối hận.

Khoản chênh lệch giá nhanh chóng bị các chi phí phát sinh "ăn" hết

Căn hộ tầng trên cùng thường có giá thấp hơn các căn đẹp ở tầng giữa vì người mua phải chấp nhận một số rủi ro đặc thù. Phổ biến nhất là nóng vào mùa hè, lạnh hơn vào mùa đông, nguy cơ thấm dột và chi phí bảo trì cao.

Trước khi mua, tôi chỉ nhìn thấy khoản tiền tiết kiệm trên giá bán. Sau khi dọn vào, tôi mới hiểu chi phí sở hữu nhà không dừng lại ở số tiền ghi trên hợp đồng.

Mùa hè đầu tiên, nhiệt độ trong nhà tăng nhanh từ cuối buổi sáng. Phần trần tiếp xúc trực tiếp với mái khiến căn hộ hấp thụ nhiệt mạnh hơn những tầng dưới. Điều hòa phải hoạt động lâu hơn, đặc biệt vào những ngày nắng nóng kéo dài.

Tiền điện vì thế tăng đáng kể. Ngoài điều hòa phòng khách và phòng ngủ, gia đình còn phải lắp thêm rèm cản nhiệt, phim cách nhiệt cho cửa kính và bổ sung lớp chống nóng ở một số khu vực.

Đến mùa mưa, nỗi lo chuyển sang vấn đề thấm dột. Dù tòa nhà chưa từng xảy ra sự cố nghiêm trọng, tôi vẫn quyết định xử lý lại một số vị trí có nguy cơ thấm nước trước khi hoàn thiện nội thất.

Khoản này không hề nhỏ.

Chống thấm là loại chi phí khó nhìn thấy thành quả ngay lập tức. Người mua bỏ tiền ra nhưng không nhận thêm được một căn phòng, một món nội thất hay diện tích sử dụng mới. Tuy nhiên, chỉ cần làm thiếu hoặc làm sai kỹ thuật, hậu quả có thể kéo dài nhiều năm.

Tính cả chống nóng, chống thấm, điều hòa công suất lớn hơn, rèm cửa và những hạng mục gia cố khác, phần lớn số tiền tiết kiệm được khi mua căn hộ đã được dùng hết ngay trong quá trình cải tạo.

Nói cách khác, tôi mua nhà rẻ hơn nhưng không thực sự sống rẻ hơn.

Tầng trên cùng không chỉ có câu chuyện nóng và dột

Một người quen của tôi từng mua căn hộ tầng trên cùng trong một tòa nhà cũ. Ban đầu, chị rất hài lòng vì giá thấp và có sân thượng ngay phía trên.

Tuy nhiên, sân thượng là không gian sử dụng chung. Người dân trong tòa nhà thường mang quần áo, chăn màn lên phơi. Có người kéo vật nặng, kê giá phơi trực tiếp lên bề mặt mái hoặc vứt tàn thuốc không đúng nơi quy định.

Sau vài năm, lớp chống thấm xuống cấp. Nước bắt đầu thấm qua trần vào những đợt mưa lớn. Gia đình đã sửa nhiều lần nhưng chỉ giải quyết được tạm thời.

Muốn xử lý triệt để, họ phải bóc lớp chống thấm cũ và thi công lại toàn bộ. Chi phí có thể lên tới hàng chục triệu đồng, chưa kể nguy cơ hư hỏng trần, sơn và nội thất phía dưới.

Với các tòa nhà thấp tầng không có thang máy, căn hộ trên cùng còn có một hạn chế khác: việc di chuyển hàng ngày. Người trẻ có thể chưa thấy bất tiện, nhưng khi trong nhà có người già, trẻ nhỏ hoặc người bị đau xương khớp, việc leo cầu thang nhiều lần sẽ trở thành vấn đề lớn.

Nếu sau này tòa nhà lắp thêm thang máy, các hộ tầng cao thường phải đóng mức phí lớn hơn vì được hưởng lợi nhiều hơn. Nếu không lắp, căn hộ lại khó bán hơn so với những tầng thấp.

Đó là lý do căn hộ tầng trên cùng có thể rẻ khi mua nhưng chưa chắc dễ thanh khoản khi cần bán.

Điều khiến tôi vẫn thấy xứng đáng: Không còn tiếng động từ phía trên

Trước khi chuyển nhà, gia đình tôi từng sống ở một căn hộ tầng giữa. Căn nhà không có lỗi thiết kế lớn, vị trí thuận tiện và chi phí sinh hoạt cũng hợp lý.

Vấn đề duy nhất là tiếng ồn.

Phía trên có trẻ nhỏ thường xuyên chạy nhảy. Tiếng kéo ghế, tiếng đồ vật rơi xuống sàn, tiếng bước chân lúc nửa đêm xuất hiện gần như mỗi ngày.

Không phải âm thanh nào cũng đủ lớn để phản ánh với ban quản lý. Nhưng những tiếng động nhỏ, lặp đi lặp lại trong thời gian dài lại gây mệt mỏi hơn cả một lần ồn ào.

Có hôm tôi đang ngủ thì giật mình vì tiếng vật nặng rơi xuống. Có hôm cuối tuần, cả nhà muốn nghỉ ngơi nhưng từ sáng đã nghe tiếng kéo bàn ghế và bước chân liên tục.

Chúng tôi đã góp ý nhiều lần. Hàng xóm phía trên cũng xin lỗi, nhưng một gia đình có trẻ nhỏ rất khó giữ im lặng tuyệt đối.

Sau một thời gian, tôi hiểu rằng đây không hẳn là câu chuyện ai đúng, ai sai. Đơn giản là khả năng chịu tiếng ồn của mỗi người khác nhau.

Khi chuyển lên tầng trên cùng, điều đầu tiên tôi cảm nhận được không phải tầm nhìn đẹp hay ánh sáng tốt, mà là sự yên tĩnh.

Không còn tiếng bước chân trên trần. Không còn tiếng kéo ghế lúc đêm muộn. Không còn cảm giác phải chờ đợi xem hôm nay căn hộ phía trên có ồn hay không.

Đó là sự thoải mái rất khó quy đổi trực tiếp thành tiền.

Chi phí cao hơn, nhưng chất lượng sống cũng tốt hơn

Sau hai năm, nếu chỉ tính về tài chính, lựa chọn này không hẳn là một món hời. Tiền điện cao hơn, chi phí cải tạo nhiều hơn và tôi vẫn phải dự phòng một khoản cho việc bảo trì mái.

Nhưng đổi lại, gia đình có không gian riêng tư hơn. Căn hộ nhiều ánh sáng, thông thoáng, ít người qua lại và không bị tác động bởi sinh hoạt từ tầng phía trên.

Với những căn có sân thượng riêng hoặc ban công rộng, giá trị sử dụng còn rõ hơn. Gia chủ có thể trồng cây, làm góc uống trà, bố trí bàn ăn ngoài trời hoặc tạo một khu vườn nhỏ giữa thành phố.

Trong điều kiện nhà ở đô thị ngày càng chật chội, một khoảng không ngoài trời đủ riêng tư không còn là tiện ích phụ. Nó có thể trở thành phần quan trọng nhất của ngôi nhà.

Tuy nhiên, người mua cần phân biệt rõ giữa sân thượng thuộc sở hữu riêng, diện tích sử dụng riêng và sân thượng chung của tòa nhà. Không nên mặc định rằng căn hộ nằm ngay dưới mái đồng nghĩa với việc gia chủ có toàn quyền sử dụng khu vực đó.

Ai phù hợp với căn hộ tầng trên cùng?

Căn hộ tầng trên cùng không phải lựa chọn lý tưởng cho tất cả mọi người.

Những gia đình có ngân sách cải tạo hạn chế, ngại chi phí điện cao hoặc không muốn đối mặt với rủi ro chống thấm nên cân nhắc kỹ. Người lớn tuổi, gia đình có trẻ nhỏ cũng cần kiểm tra hệ thống thang máy, lối thoát hiểm và khả năng di chuyển khi mất điện.

Ngược lại, loại căn hộ này có thể phù hợp với người nhạy cảm với tiếng ồn, yêu thích sự riêng tư, thích không gian thoáng và sẵn sàng đầu tư thêm để xử lý các nhược điểm kỹ thuật.

Trước khi quyết định mua, người mua nên kiểm tra ít nhất 5 vấn đề: chất lượng mái và lớp chống thấm; hướng nắng; khả năng cách nhiệt; tình trạng thang máy; quyền sử dụng sân thượng.

Ngoài ra, cần hỏi rõ lịch sử thấm dột của tòa nhà, trách nhiệm sửa chữa thuộc về chủ căn hộ hay ban quản lý, đồng thời dự trù một khoản ngân sách bảo trì riêng.

Nhà đáng tiền không chỉ vì mua rẻ

Sau hai năm, tôi hiểu rằng khoản chênh lệch giá khi mua nhà chỉ là một phần rất nhỏ trong bài toán sở hữu bất động sản.

Một căn hộ mua rẻ nhưng liên tục phát sinh sửa chữa, gây bất tiện hoặc khiến gia đình mất ngủ chưa chắc đã là lựa chọn tiết kiệm.

Ngược lại, một căn hộ cần đầu tư thêm nhưng mang lại sự yên tĩnh, riêng tư và cảm giác muốn trở về mỗi ngày vẫn có thể là quyết định hợp lý.

Số tiền tôi tiết kiệm được khi mua căn hộ tầng trên cùng gần như đã bị tiêu hết. Nhưng đổi lại, tôi có hai năm sống không còn bị tiếng động trên trần đánh thức.

Với tôi, khoản tiền đó không biến mất. Nó chỉ được chuyển thành một thứ khó nhìn thấy hơn: chất lượng sống.