Khách Tây, khách Hàn nhìn không rời mắt một mỹ nhân Việt

Mới đây, trong đoạn video được chia sẻ trên trang cá nhân, Ngọc Loan - mỹ nhân nổi tiếng qua chương trình truyền hình thực tế The Face Vietnam 2026, xuất hiện tại cung Gyeongbokgung, một trong những cung điện cổ nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Video mở đầu bằng hình ảnh cô trong trang phục hiện đại, kéo vali giữa Seoul.

Người đẹp hóa thân thành nhân vật mang phong cách hoàng gia thời Joseon. Bộ hanbok nhiều lớp được kết hợp với kiểu tóc búi cao và loạt phụ kiện truyền thống cầu kỳ.

Điểm đáng chú ý của video còn nằm ở phản ứng của những người có mặt tại những khu vực mà Ngọc Loan đi qua. Cụ thể, hình ảnh trong video cho thấy một số người Hàn Quốc và du khách nước ngoài liên tục hướng mắt về phía cô, có người thậm chí quay đầu nhìn lại hay đưa điện thoại lên quay phim, chụp ảnh.

Ảnh cắt từ video của Ngọc Loan

Ngọc Loan sinh năm 1993, từng hoạt động với vai trò người mẫu ảnh và người mẫu tự do tại TP.HCM. Trước khi đến với The Face Vietnam 2016, cô đã giành danh hiệu Hoa khôi ngành Kiến trúc – Đại học Hồng Bàng năm 2012, giải Triển vọng tại F-Idol 2012 và Hoa khôi tạo dáng đẹp nhất tại Miss Ngôi Sao 2013. Cô cũng từng xuất hiện trong MV “Anh yêu người khác rồi” của ca sĩ Khắc Việt.

Tên tuổi Ngọc Loan được đông đảo khán giả biết tới khi trở thành thành viên đội huấn luyện viên Phạm Hương tại The Face Vietnam 2016. Thời điểm đó, cô ghi dấu ấn nhờ gương mặt đậm nét Á Đông, vóc dáng cân đối và phong thái nữ tính.

Sau chương trình, Ngọc Loan không tiếp tục xuất hiện dày đặc trong showbiz. Cô tập trung vào cuộc sống riêng và công việc trong lĩnh vực thẩm mỹ, nhưng vẫn nhận được sự quan tâm qua những nội dung về thời trang, không gian sống và các chuyến du lịch được chia sẻ trên mạng xã hội.

Video của Ngọc Loan đồng thời gợi nhắc một hoạt động được nhiều khách quốc tế lựa chọn khi tới Seoul: thuê hanbok và dạo quanh các cung điện hoàng gia.

Ngọc Loan được biết tới nhiều sau chương trình The Face Vietnam 2016

Vì sao nhiều du khách thích mặc hanbok dạo cung điện?

Gyeongbokgung được xây dựng năm 1395, từng là chính cung của triều đại Joseon và là cung điện có quy mô lớn nhất trong năm cung điện cổ tại Seoul. Không gian gồm những khoảng sân rộng, chính điện, hành lang gỗ, lầu và hồ nước, tạo thành bối cảnh đặc biệt phù hợp với trang phục truyền thống.

Thay vì chỉ mặc hanbok trong studio, du khách có thể đi lại giữa không gian cung đình, ngắm kiến trúc và hình dung rõ hơn về bối cảnh lịch sử Hàn Quốc. Đây cũng là lý do những thiết kế lấy cảm hứng từ hoàng hậu, công chúa hay quan lại thời Joseon được nhiều cửa hàng cho thuê.

Một quyền lợi đáng chú ý là khách mặc hanbok đúng quy định được miễn vé vào Gyeongbokgung, Changdeokgung, Changgyeonggung và Deoksugung. Cả hanbok truyền thống lẫn hanbok cách tân đều có thể được chấp nhận.

Ảnh Lữ hành Việt Nam

Tuy nhiên, trang phục phải gồm đủ áo trên jeogori cùng váy hoặc quần phía dưới. Chỉ khoác áo choàng durumagi bên ngoài quần áo thông thường không được công nhận. Kết hợp áo hanbok với quần jeans hoặc váy hanbok với áo phông cũng không đủ điều kiện miễn vé. Dây áo, khuy áo cần được buộc hoặc cài chỉnh tề trong thời gian tham quan.

Du khách cũng nên kiểm tra lịch hoạt động trước khi đến. Gyeongbokgung thường đóng cửa vào thứ Ba; giờ tham quan có thể thay đổi theo mùa hoặc chương trình đặc biệt.

Thuê hanbok thế nào để trải nghiệm trọn vẹn?

Theo tài liệu hướng dẫn của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, quanh cửa ra số 4 ga Gyeongbokgung có nhiều cửa hàng cho thuê hanbok. Mức giá tham khảo dao động từ 10.000 đến 60.000 won, tùy kiểu trang phục, thời lượng từ 1,5 giờ đến cả ngày và những dịch vụ đi kèm.

Quy trình phổ biến gồm đăng ký, gửi hành lý, chọn và thử hanbok, làm tóc hoặc lấy phụ kiện rồi thanh toán. Trước khi thuê, khách nên hỏi giá đã bao gồm phụ kiện, tủ gửi đồ và làm tóc hay chưa; có cần đặt cọc không; thời gian thay đồ có tính vào gói thuê và mức phí nếu trả muộn.

Gói khoảng bốn giờ phù hợp với người chỉ tham quan Gyeongbokgung và chụp ảnh quanh cung điện. Trường hợp muốn kết hợp thêm làng cổ Bukchon hoặc khu phố Seochon, thuê cả ngày sẽ giúp lịch trình thoải mái hơn.

Ảnh Viet Travel

Do khuôn viên cung điện rộng, có nhiều sân đá và bậc thềm, giày đế thấp là lựa chọn an toàn. Những bộ hanbok nhiều lớp hoặc có tà váy quá dài tuy nổi bật nhưng dễ gây khó khăn khi di chuyển. Mùa hè nên chọn chất liệu nhẹ và mang nước; mùa đông có thể mặc một lớp giữ nhiệt mỏng bên trong.

Du khách không nên trèo lên lan can, bước vào khu vực hạn chế hoặc chạm vào công trình để tìm góc chụp. Khi tới Bukchon, cần giữ trật tự và tôn trọng không gian riêng bởi đây vẫn là khu dân cư.