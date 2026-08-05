Từ 11 giờ trưa nay - 5/8, người đến đưa, đón người thân ở sân bay Nội Bài cần chú ý

Khoảng 11 giờ trưa 5/8, thông tin mới về phương án đón xe dịch vụ tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài được công bố. Thay đổi này liên quan trực tiếp đến hành khách vừa xuống máy bay, tài xế xe công nghệ và những người sử dụng xe dịch vụ để đón người thân tại Nhà ga quốc nội T1.

Theo đại diện sân bay Nội Bài và thông báo trên website ACV, từ trưa cùng ngày, hành khách sử dụng xe dịch vụ biển vàng dưới 9 chỗ được đón xe tại làn 3, phía trước sảnh E của Nhà ga T1. Tuy nhiên, phương tiện chỉ được dừng tối đa 3 phút nhằm bảo đảm luồng giao thông luôn thông suốt.

Ảnh Cảng HKQT Nội Bài

Xe công nghệ được đón khách tại làn 3 trước sảnh E

Theo phương án vừa điều chỉnh, các xe kinh doanh vận tải biển vàng dưới 9 chỗ, trong đó có xe công nghệ, được phép vào làn 3 trước sảnh E để đón hành khách, tương tự các phương tiện biển trắng khác.

Điểm cần lưu ý là đây chỉ là khu vực dừng đón nhanh, không phải nơi phương tiện có thể đỗ hoặc chờ khách trong thời gian dài. Mỗi xe được dừng không quá 3 phút. Vì vậy, tài xế chỉ nên tiến vào làn đón khi hành khách đã lấy đủ hành lý và có mặt gần điểm hẹn.

Đối với hành khách, sau khi ra khỏi khu vực nhận hành lý, cần liên hệ với tài xế, kiểm tra biển số và di chuyển tới đúng sảnh E trước khi yêu cầu xe tiến vào. Việc hành khách chưa sẵn sàng trong khi xe đã tới có thể khiến tài xế phải rời khu vực và quay lại từ đầu.

Ảnh Nasco

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng đã lắp đặt 12 mái che tại Nhà ga T1, kéo dài từ sảnh A đến sảnh E, giúp hành khách mang theo hành lý di chuyển thuận tiện hơn khi trời mưa hoặc nắng. Riêng Nhà ga quốc tế T2 đã có sẵn mái che và đường dẫn tới vị trí đón xe công nghệ.

Nhân viên hỗ trợ mặc áo cam, có dòng chữ “Here to help”, được bố trí tại tầng 1 của cả Nhà ga T1 và T2. Hành khách chưa xác định được đường ra điểm đón xe có thể hỏi trực tiếp lực lượng này, thay vì tự đi giữa các làn phương tiện hoặc yêu cầu tài xế dừng sai vị trí.

Vì sao sân bay Nội Bài phải điều chỉnh?

Trước đó, từ 7 giờ ngày 3/8, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài triển khai phương án phân luồng giao thông mới tại cả Nhà ga T1 và T2.

Phạm vi thay đổi bao gồm đường tiếp cận nhà ga, sảnh đón – trả khách, các làn xe, vị trí dừng đỗ và công năng của các bãi đỗ ô tô. Xe cá nhân, xe công nghệ và xe kinh doanh vận tải đều chịu tác động từ phương án này. Mục tiêu là hạn chế ùn tắc, nâng cao năng lực phục vụ hành khách và bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực nhà ga.

Trong những ngày đầu triển khai, khu vực giao thông trước nhà ga được ghi nhận thông thoáng hơn. Tuy nhiên, một số hành khách sử dụng xe công nghệ phản ánh phải kéo vali đi xa hơn, từ khu vực sảnh ra bãi đỗ phía trước sảnh E. Việc di chuyển trở nên bất tiện hơn trong điều kiện mưa lớn, nắng nóng hoặc với người cao tuổi, trẻ nhỏ và người mang nhiều hành lý.

Ảnh Nasco

Sau khi tiếp nhận phản ánh, lãnh đạo sân bay cùng lực lượng Công an cửa khẩu đã khảo sát thực tế vào sáng 5/8, thống nhất điều chỉnh vị trí đón xe dịch vụ và bổ sung mái che. Đại diện Nội Bài cho biết quá trình phân làn sẽ tiếp tục được theo dõi, điều chỉnh nhằm cân bằng giữa yêu cầu giữ giao thông thông thoáng và tạo thuận tiện cho hành khách.

Người đến đưa, đón người thân cần lưu ý gì?

Người đến sân bay trước hết cần xác định chính xác chuyến bay sử dụng Nhà ga T1 hay T2. Quy định xe dịch vụ được đón khách tại làn 3 trước sảnh E nêu trên áp dụng tại Nhà ga quốc nội T1, không nên sử dụng địa điểm này cho hành khách hạ cánh tại T2.

Người lái xe cá nhân hoặc xe dịch vụ không nên dừng chờ trước cửa nhà ga khi hành khách vẫn đang trên máy bay hoặc chưa nhận xong hành lý. Hai bên cần thống nhất trước số nhà ga, sảnh, cửa ra và vị trí gặp nhau; chỉ cho xe tiến vào khi người được đón đã sẵn sàng.

Theo phương án giao thông áp dụng từ ngày 3/8, phương tiện dừng trả khách tại khu vực nhà ga chỉ được dừng tối đa 5 phút, người lái không được rời xe quá 2 m. Riêng xe dịch vụ biển vàng dưới 9 chỗ vào làn 3 trước sảnh E để đón khách theo điều chỉnh mới chỉ được dừng tối đa 3 phút.

Phương án phân luồng xe áp dụng từ 3/8 tại sân bay Nội Bài (Ảnh ACV)

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo hành khách và tài xế theo dõi biển báo, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, tránh dừng sai vị trí hoặc đi nhầm luồng. Trong những ngày đầu phương án mới được vận hành, việc chủ động liên lạc và xác định đúng điểm hẹn sẽ giúp người đưa, đón tiết kiệm thời gian, đồng thời không gây cản trở giao thông tại sân bay.