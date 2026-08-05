BST bánh Trung thu gói trọn vẻ đẹp trăng rằm bên sông Sài Gòn của một khách sạn 5 sao, kết hợp hương vị truyền thống với thiết kế độc bản

Khác với kiểu hộp vuông quen thuộc, BST "Bội Nguyệt Lưu" sử dụng thiết kế hình tròn, gợi liên tưởng đến hình dáng của Công trường Mê Linh ngay trước khách sạn. Bề mặt hộp là bức tranh sơn thủy kết hợp các chất liệu kim loại ánh kim cùng những đường nét mô phỏng sóng nước, tái hiện hình ảnh vầng trăng soi bóng xuống dòng sông Sài Gòn. Bố cục được chia thành hai nửa, thể hiện sự giao thoa giữa đất, trời và dòng chảy của thành phố.

Ảnh: Hilton Saigon

Cận cảnh thiết kế BST bánh Trung thu của Hilton Saigon. Ảnh: Hilton Saigon

Bộ sưu tập gồm hai phiên bản. Phiên bản tiêu chuẩn mang tên "Dạ Lam" có tông xanh đêm kết hợp sắc vàng của ánh trăng. Hộp gồm 4 bánh và một hộp trà, có giá từ 1.488.000 đồng. Trong khi đó, phiên bản cao cấp "Thượng Nguyệt" sử dụng gam xanh ngọc lục bảo, đi kèm 4 bánh và một chai rượu vang đỏ, được bán với giá từ 1.888.000 đồng.

BST giới thiệu 4 hương vị cố định được lựa chọn tỉ mỉ và kiểm soát bởi các chuyên gia, những đầu bếp bánh hàng đầu của khách sạn 5 sao. Cùng với xu hướng tìm về những hương vị truyền thống nhưng vẫn muốn khám phá và trải nghiệm những điều mới của hương vị của trăng tròn, Hilton Saigon mang đến các hương vị vừa thân quen, vừa có những thay đổi và điều chỉnh nhẹ theo vị giác của những khách hàng thành thị hiện đại.

4 hương vị bánh trong BST "Bội Nguyệt Lưu". Ảnh: Hilton Saigon

Bốn vị bánh được cân đo tỉ mỉ trong bản hòa âm vị giác mặn, ngọt, béo, thanh, mỗi vị một sắc thái, giữ trọn hương vị Á Đông kinh điển nhưng vẫn đủ hấp dẫn để tạo nên một hành trình thưởng thức trọn vẹn với: Hải Sản Xốt XO truyền thống cao cấp, Gà Quay Xốt Jambon với những sợi gà đầy ắp, Đậu Đỏ Trứng Muối ngọt thanh và cuối cùng là Than Tre Trà Xanh Và Hai Loại Hạt mới lạ.

Hilton Saigon cho biết chương trình ưu đãi đặt sớm giảm 25% được áp dụng cho các đơn hàng thanh toán trước ngày 5/8. Sau thời gian này, khách hàng doanh nghiệp đặt số lượng lớn sẽ được áp dụng chính sách chiết khấu theo từng đơn hàng.