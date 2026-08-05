Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

BST bánh Trung thu gói trọn vẻ đẹp trăng rằm bên sông Sài Gòn của một khách sạn 5 sao, kết hợp hương vị truyền thống với thiết kế độc bản

| | Lifestyle

BST bánh Trung thu gói trọn vẻ đẹp trăng rằm bên sông Sài Gòn của một khách sạn 5 sao, kết hợp hương vị truyền thống với thiết kế độc bản

Lấy cảm hứng từ khung cảnh trăng rằm phản chiếu trên dòng sông Sài Gòn nhìn từ khách sạn, Hilton Saigon vừa giới thiệu bộ sưu tập bánh Trung thu 2026 mang tên "Bội Nguyệt Lưu".

Khác với kiểu hộp vuông quen thuộc, BST "Bội Nguyệt Lưu" sử dụng thiết kế hình tròn, gợi liên tưởng đến hình dáng của Công trường Mê Linh ngay trước khách sạn. Bề mặt hộp là bức tranh sơn thủy kết hợp các chất liệu kim loại ánh kim cùng những đường nét mô phỏng sóng nước, tái hiện hình ảnh vầng trăng soi bóng xuống dòng sông Sài Gòn. Bố cục được chia thành hai nửa, thể hiện sự giao thoa giữa đất, trời và dòng chảy của thành phố.

Ảnh: Hilton Saigon

Cận cảnh thiết kế BST bánh Trung thu của Hilton Saigon. Ảnh: Hilton Saigon

Bộ sưu tập gồm hai phiên bản. Phiên bản tiêu chuẩn mang tên "Dạ Lam" có tông xanh đêm kết hợp sắc vàng của ánh trăng. Hộp gồm 4 bánh và một hộp trà, có giá từ 1.488.000 đồng. Trong khi đó, phiên bản cao cấp "Thượng Nguyệt" sử dụng gam xanh ngọc lục bảo, đi kèm 4 bánh và một chai rượu vang đỏ, được bán với giá từ 1.888.000 đồng.

BST giới thiệu 4 hương vị cố định được lựa chọn tỉ mỉ và kiểm soát bởi các chuyên gia, những đầu bếp bánh hàng đầu của khách sạn 5 sao. Cùng với xu hướng tìm về những hương vị truyền thống nhưng vẫn muốn khám phá và trải nghiệm những điều mới của hương vị của trăng tròn, Hilton Saigon mang đến các hương vị vừa thân quen, vừa có những thay đổi và điều chỉnh nhẹ theo vị giác của những khách hàng thành thị hiện đại.

4 hương vị bánh trong BST "Bội Nguyệt Lưu". Ảnh: Hilton Saigon

Bốn vị bánh được cân đo tỉ mỉ trong bản hòa âm vị giác mặn, ngọt, béo, thanh, mỗi vị một sắc thái, giữ trọn hương vị Á Đông kinh điển nhưng vẫn đủ hấp dẫn để tạo nên một hành trình thưởng thức trọn vẹn với: Hải Sản Xốt XO truyền thống cao cấp, Gà Quay Xốt Jambon với những sợi gà đầy ắp, Đậu Đỏ Trứng Muối ngọt thanh và cuối cùng là Than Tre Trà Xanh Và Hai Loại Hạt mới lạ.

Hilton Saigon cho biết chương trình ưu đãi đặt sớm giảm 25% được áp dụng cho các đơn hàng thanh toán trước ngày 5/8. Sau thời gian này, khách hàng doanh nghiệp đặt số lượng lớn sẽ được áp dụng chính sách chiết khấu theo từng đơn hàng.

Kim Linh

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Căn nhà ở quê của Hoàng Đức

Căn nhà ở quê của Hoàng Đức Nổi bật

Vì sao nhiều người lại chà nến vào khóa quần, khóa áo, khóa túi? Công dụng gây bất ngờ

Vì sao nhiều người lại chà nến vào khóa quần, khóa áo, khóa túi? Công dụng gây bất ngờ Nổi bật

Choáng ngợp trước "kho đồ chơi" chục triệu đô của Ronaldo

Choáng ngợp trước "kho đồ chơi" chục triệu đô của Ronaldo

13:34 , 05/08/2026
Vì sao ngày càng nhiều gia đình thích bỏ 1 tép tỏi vào bồn cầu mỗi đêm?

Vì sao ngày càng nhiều gia đình thích bỏ 1 tép tỏi vào bồn cầu mỗi đêm?

13:25 , 05/08/2026
Vì sao nhiều gia đình không còn dùng thảm trải sàn? Những lựa chọn này đang trở thành xu hướng mới

Vì sao nhiều gia đình không còn dùng thảm trải sàn? Những lựa chọn này đang trở thành xu hướng mới

13:18 , 05/08/2026
Bữa cơm nhà Châu Bùi nấu cho Binz

Bữa cơm nhà Châu Bùi nấu cho Binz

13:16 , 05/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên