Vì sao nhiều gia đình không còn dùng thảm trải sàn? Những lựa chọn này đang trở thành xu hướng mới

Khó vệ sinh hơn nhiều người nghĩ

Một trong những lý do phổ biến nhất là việc vệ sinh thảm khá tốn thời gian và công sức. Khác với sàn gạch hay sàn gỗ chỉ cần lau hoặc hút bụi là sạch, thảm có xu hướng giữ lại bụi mịn, tóc rụng, lông thú cưng và vụn thức ăn giữa các sợi vải. Nếu không được hút bụi thường xuyên và giặt định kỳ, bụi bẩn sẽ tích tụ theo thời gian.

Đối với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc nuôi chó, mèo, việc làm sạch thảm càng trở nên vất vả hơn khi các vết bẩn do đồ ăn, nước uống hoặc dấu chân thú cưng thường khó xử lý hoàn toàn.

Độ ẩm cao khiến thảm dễ có mùi

Ảnh minh họa

Khí hậu nóng ẩm cũng là một yếu tố khiến nhiều gia đình cân nhắc. Vào mùa mưa hoặc những ngày nồm ẩm, thảm thường lâu khô hơn so với các bề mặt cứng. Nếu bị thấm nước hoặc không được làm sạch đúng cách, thảm có thể xuất hiện mùi ẩm, thậm chí tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển. Chính vì vậy, nhiều người lựa chọn để sàn thông thoáng thay vì sử dụng những tấm thảm lớn, đặc biệt tại khu vực phòng khách.

Không còn phù hợp với lối sống bận rộn

Nhịp sống hiện đại khiến nhiều gia đình ưu tiên những món nội thất dễ vệ sinh và ít phải bảo dưỡng. Một tấm thảm đẹp không chỉ cần hút bụi vài lần mỗi tuần mà còn nên được giặt chuyên sâu định kỳ để giữ màu sắc và hạn chế bụi bẩn tích tụ. Với những người thường xuyên đi làm hoặc ít có thời gian chăm sóc nhà cửa, đây là công việc không hề đơn giản.

Xu hướng nội thất tối giản lên ngôi

Bên cạnh yếu tố tiện lợi, xu hướng thiết kế cũng đang thay đổi. Nếu như trước đây, thảm thường được dùng để tạo điểm nhấn cho phòng khách thì hiện nay, nhiều không gian theo phong cách tối giản lại ưu tiên vẻ đẹp tự nhiên của sàn gỗ, gạch vân đá hoặc sàn nhựa cao cấp.

Việc giảm bớt đồ đạc và hạn chế những chi tiết không cần thiết giúp căn phòng có cảm giác rộng rãi và dễ vệ sinh hơn. Đây cũng là lý do nhiều gia đình quyết định không sử dụng thảm trải sàn cỡ lớn.

Ảnh minh họa

Những lựa chọn mới đang được nhiều gia đình ưu tiên

Thay vì trải thảm toàn bộ phòng khách, nhiều gia đình hiện nay lựa chọn các vật liệu lát sàn có tính thẩm mỹ cao như sàn gỗ công nghiệp, sàn nhựa SPC hoặc gạch giả gỗ. Những loại vật liệu này vừa tạo cảm giác ấm áp, vừa dễ lau chùi và phù hợp với khí hậu nóng ẩm.

Trong khi đó, ở những khu vực cần tạo điểm nhấn, nhiều người chỉ sử dụng thảm kích thước nhỏ dưới bàn trà, cạnh sofa hoặc cuối giường. Cách bố trí này vẫn mang lại cảm giác ấm cúng nhưng giảm đáng kể diện tích cần vệ sinh.

Thảm trải sàn vẫn có nhiều ưu điểm

Dù không còn được sử dụng phổ biến như trước, điều đó không có nghĩa thảm trải sàn đã lỗi thời. Thảm giúp giữ ấm cho đôi chân, giảm tiếng ồn khi di chuyển và tạo cảm giác ấm cúng cho không gian, trở thành điểm nhấn trong thiết kế nội thất.

Các chuyên gia cho rằng, việc có nên sử dụng thảm hay không phụ thuộc vào diện tích nhà ở, điều kiện khí hậu, thói quen sinh hoạt và khả năng vệ sinh của từng gia đình. Với những người sẵn sàng dành thời gian chăm sóc và bảo dưỡng định kỳ, thảm vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc.