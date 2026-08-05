Sao nhí giàu nhất Trung Quốc dậy thì gây sốc sau 30 năm: U40 mà trẻ như mới 18, hết thời vẫn có 36.000 tỷ

Thích Tiểu Long (tên thật là Trần Tiểu Long, sinh năm 1988 tại Hà Nam, Trung Quốc) xuất thân từ một gia tộc võ học có tầm ảnh hưởng sâu rộng. Cha anh là võ sư Trần Đông Sơn - một trong "Tứ đại kim cang" lừng lẫy của Thiếu Lâm Tự, đồng thời là hiệu trưởng Trường Võ thuật Thiếu Lâm Tung Sơn trực thuộc cổ tự. Được rèn giũa từ năm 2 tuổi, Thích Tiểu Long sớm sở hữu kỹ năng võ thuật đáng nể trước thành "thần đồng võ thuật" từ năm 5 tuổi.

Thích Tiểu Long là nam diễn viên giàu có bậc nhất ở Trung Quốc. (Ảnh: Sohu)

Sớm bộc lộ tài năng diễn xuất, Thích Tiểu Long từng là sao nhí hot nhất giới giải trí Trung Quốc. Giai đoạn thập niên 1990 - 2000, từ khi mới 5 tuổi, anh càn quét màn ảnh khắp châu Á qua hàng loạt tác phẩm kinh điển Thiếu Lâm Tiểu Tử, Tân Ô Long Viện, Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên... nhờ gương mặt ngây ngô, đáng yêu cùng võ công xuất chúng. Nam diễn viên bấy giờ mới độ tuổi mẫu giáo nhưng đã tự kiếm được cát-xê hàng chục triệu NDT, được săn đón vào các dự án phim lớn và nhỏ. 14 tuổi, anh đã có 12 bộ phim chiếu rạp. Tài sản của Thích Tiểu Long chạm mốc 100 triệu NDT (388 triệu đồng) trong giai đoạn này.

Anh nổi tiếng từ 5 tuổi nhờ diễn xuất tự nhiên và khả năng võ thuật nổi bật. (Ảnh: Sohu)

Năm 15 tuổi, khi đang ở đỉnh cao danh vọng, Thích Tiểu Long bất ngờ nói lời tạm biệt khán giả để sang Mỹ du học ngành nghệ thuật tại New York. Quyết định này khiến sự nghiệp nghệ thuật của anh gián đoạn, nhưng lại là bước đệm để anh trở về tiếp quản cơ nghiệp khổng lồ của gia tộc. Khi về nước, anh thay cha đứng ra quản lý toàn bộ hệ thống trường dạy võ quy mô quốc tế cùng chuỗi công ty đa lĩnh vực từ bất động sản, rạp chiếu phim đến khách sạn.

Bước sang năm 2026, nhờ sự tăng trưởng ổn định của hệ sinh thái kinh doanh gia tộc kết hợp với biến động tỷ giá ngoại tệ, giá trị khối tài sản mà anh nắm giữ ước tính đạt 1,4 tỷ USD (tương đương hơn 36.000 tỷ đồng). Không còn áp lực bận tâm về cơm áo gạo tiền, Thích Tiểu Long hoàn toàn tận hưởng cuộc sống của một đại gia ngầm. Anh sở hữu những thú vui xa xỉ như sưu tập đồng hồ hàng hiệu, chơi golf, đam mê đua xe tốc độ với dàn siêu xe đồ sộ và tậu biệt thự đắt đỏ tại quận Triều Dương, Bắc Kinh.

Đam mê siêu xe. (Ảnh: Sohu)

Bước sang tuổi 38,ngôi sao võ thuật một thời vẫn khiến công chúng phải trầm trồ kinh ngạc mỗi khi xuất hiện. Trong các buổi họp báo và sự kiện gần đây, nam diễn viên ghi điểm tuyệt đối với gương mặt điển trai, vóc dáng cân đối, săn chắc cùng thần thái phong độ, tự tin và giàu năng lượng. Khí chất ung dung, điềm đạm của một tài tử sở hữu khối tài sản hàng chục nghìn tỷ đồng, kết hợp với vẻ ngoài trẻ trung thách thức thời gian đã giúp anh luôn là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi lộ diện trước truyền thông.

Thích Tiểu Long vẫn luôn được người hâm mộ yêu thương, ủng hộ. (Ảnh: IG)

Gần đây nhất, Thích Tiểu Long góp một vai diễn trong Cửu Môn. Trong phim, Thích Tiểu Long đảm nhận vai Anh 6 - Hắc Bối Lão Lục, một trong chín vị gia chủ huyền thoại của vùng đất Trường Sa có võ nghệ cao cường.

Rũ bỏ hình tượng "ông chủ" giàu có hay vẻ trẻ trung ngoài đời, anh gây sốc khi xuất hiện với tạo hình phong trần, mái tóc dài lãng tử bện dây thừng độc đáo, gương mặt góc cạnh và ánh mắt sắc bén. Sự góp mặt của một ngôi sao võ thuật thực lực như Thích Tiểu Long đã thổi một làn gió hoàn toàn khác biệt vào tác phẩm. Anh nói không với thực trạng lạm dụng phông nền xanh hay dây cáp kỹ xảo của phim thị trường hiện nay. Thay vào đó, anh tự mình thực hiện những pha vung đao cận chiến, đấm đá thật với bộ pháp vô cùng vững chắc.

Tạo hình của Thích Tiểu Long trong Cửu Môn. (Ảnh: TikTok)

Dù từng có giai đoạn bị truyền thông gọi là "hết thời" do dòng phim võ thuật truyền thống thoái trào, Thích Tiểu Long của năm 2026 một lần nữa chứng minh một đẳng cấp của ngôi sao võ thuật hàng đầu. Nhìn lại chặng đường hơn 30 năm kể từ ngày chạm ngõ điện ảnh, dù không còn hoạt động dày đặc ở trung tâm giải trí hay theo đuổi hào quang danh vọng, anh vẫn luôn khẳng định giá trị bản thân thông qua những lối đi riêng, thể hiện qua cuộc sống viên mãn, tự tại từ tiền tài cho đến nhan sắc ở độ tuổi U40 chính là quả ngọt xứng đáng cho một tài năng đã cống hiến hết mình từ thuở thiếu thời.

U40 không có gì ngoài nhan sắc, sự nghiệp và tiền tài. (Ảnh: Sohu)

Nguồn: Sohu