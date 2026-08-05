Hạt Dẻ sang tận Châu Phi bằng cách “không ngờ”: Hút 1,2 triệu views

Hạt Dẻ và Lọ Lem - hai “cô công chúa” nhà Quyền Linh vẫn đang “giữ nhiệt” trên mạng xã hội. Sau khi Hạt Dẻ vừa tổ chức sinh nhật tuổi 18, cả hai chị em cùng xuất hiện tại một show thời trang của NTK Chung Thanh Phong, mới đây cô con gái út nhà MC Quyền Linh lại khiến dân tình bất ngờ khi “sang tận” Châu Phi theo một cách không ai ngờ tới.

Cụ thể, Hạt Dẻ xuất hiện trong một clip chúc mừng sinh nhật được thực hiện bởi một nhóm các chàng trai ở Châu Phi.

Trong video, khoảng 9 người cùng nhảy múa, hát và gửi lời chúc đến cô nàng. Một người cầm ảnh Hạt Dẻ, người khác cầm bảng hình chiếc bánh ngọt, trong khi một tấm biển được viết dòng chữ: “Happy Birthday zoey wish happy everyday stay beautiful” (tạm dịch: “Chúc mừng sinh nhật Zoey! Chúc bạn ngày nào cũng hạnh phúc và luôn xinh đẹp nhé!”).

Zoey là tên tiếng Anh của Hạt Dẻ.

Hạt Dẻ trong clip chúc mừng sinh nhật được thực hiện ở Châu Phi. Nguồn: niudance

Màn chúc mừng sinh nhật theo cách đặc biệt này nhanh chóng khiến nhiều người thích thú. Không ít netizen ban đầu còn bất ngờ vì tưởng Hạt Dẻ có người hâm mộ ở tận Châu Phi. Cũng có người tò mò không biết bằng cách nào cô nàng lại xuất hiện trong một video được thực hiện tại đây. Tuy nhiên, đây thực chất là một hình thức dịch vụ chúc mừng sinh nhật khá độc đáo.

Hiện tại, đoạn clip đã thu hút hơn 1,1 triệu lượt xem chỉ sau khoảng 1 ngày đăng tải. Hạt Dẻ cũng chia sẻ lại video này trên cả TikTok và Instagram.

Clip hiện thu về 1,2 triệu views.

“Hạt Dẻ có fan ở Châu Phi luôn hả”, “Ai nghĩ ra cách chúc mừng sinh nhật này vậy, xem mà buồn cười quá”, “Không ngờ tới luôn đó”, “Hạt Dẻ chắc không ngờ có ngày này”, “Hạt Dẻ ơi, chị dừng video rồi đó em chạy đi”, “Đủ wow rồi đó”.. . là một số bình luận của cư dân mạng.

Trên thực tế, clip được đăng tải trên kênh TikTok Niudance - tài khoản hiện có hơn 1,8 triệu người theo dõi. Đây là nhóm chuyên thực hiện các video ngắn có nội dung nhảy múa, hát, hô vang lời chúc hoặc viết tên người nhận lên bảng theo yêu cầu của khách hàng.

Theo mức giá được công khai trên website, một “Clip sinh nhật kiểu Châu Phi” có giá gốc 69,90 USD (khoảng 1,82 triệu đồng), hiện được giảm còn 49,90 USD (khoảng 1,3 triệu đồng).

Để đặt video, khách hàng chỉ cần chọn đội biểu diễn, tải ảnh của người nhận, viết lời nhắn dài khoảng 2-4 câu và chọn nhạc nền hoặc để đội ngũ tự lựa chọn. Sau đó, các thành viên sẽ in ảnh, viết lời chúc lên bảng, đọc thông điệp và thực hiện màn nhảy xuyên suốt video. Thành phẩm thường dài khoảng 40-70 giây, thời gian hoàn thành đơn hàng thông thường là 1-3 ngày, còn gói ưu tiên từ 1-2 ngày.

Trước đó, hôm 30/7, Hạt Dẻ (tên thật Mai Thảo Ngọc, SN 2008) - con gái út của MC Quyền Linh - chính thức bước sang tuổi 18. Nhân dịp đặc biệt này, gia đình tổ chức cho cô hai bữa tiệc sinh nhật. Một buổi diễn ra trên du thuyền với sự góp mặt của những người bạn đồng trang lứa, trong khi bữa tiệc còn lại được tổ chức tại nhà hàng, quy tụ người thân và những bạn bè thân thiết của gia đình.

Sinh nhật tuổi 18 trên du thuyền của Hạt Dẻ.

Ở tuổi 18, Hạt Dẻ ngày càng gây chú ý với nhan sắc trưởng thành, gương mặt sắc nét, vóc dáng cao ráo cùng thần thái tự tin. Cô cũng theo đuổi phong cách hiện đại, cá tính hơn so với trước.

Mai Thảo Ngọc, thường được gọi là Hạt Dẻ, sinh năm 2008, là con gái thứ hai của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Dù chưa hoạt động nghệ thuật, cô đã sở hữu lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội nhờ ngoại hình nổi bật, thành tích học tập tốt và cuộc sống được nhiều người quan tâm.

So với chị gái Lọ Lem, Hạt Dẻ có phần kín tiếng hơn và không xuất hiện quá thường xuyên tại các sự kiện giải trí. Cô chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, hình ảnh cá nhân và các hoạt động cùng gia đình, bạn bè trên mạng xã hội.

Visual Hạt Dẻ ở tuổi 18.

Hạt Dẻ tốt nghiệp ở ngôi trường quốc tế, với học phí hơn 500 triệu/năm ở TP.HCM vào tháng 6 vừa qua.

Ảnh: IGNV.