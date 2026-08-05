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Camera bắt trọn khoảnh khắc Doãn Hải My cùng con trai nhảy múa tưng bừng giữa biệt thự bạc tỷ, ăn mừng chiến thắng của ĐT Việt Nam

| | Lifestyle

Không chỉ ăn mừng trên khán đài hay mạng xã hội, gia đình Doãn Hải My còn có màn "quẩy" tưng bừng ngay trong phòng khách biệt thự sau chiến thắng của ĐT Việt Nam.

Chiến thắng 3-0 của ĐT Việt Nam trước Indonesia tối 3/8 không chỉ khiến hàng triệu người hâm mộ vỡ òa cảm xúc mà còn mang đến bầu không khí rộn ràng trong gia đình của hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Mới đây, nàng WAG Doãn Hải My gây chú ý khi chia sẻ đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc đời thường cùng cả nhà quây quần theo dõi trận đấu, cổ vũ Văn Hậu từ xa.

Camera phòng khách bắt trọn khoảnh khắc Doãn Hải My vừa nhún nhảy vừa vỗ tay đầy phấn khích khi ĐT Việt Nam có bàn thắng dẫn trước. Cậu con trai nhỏ - bé Lúa (Đoàn Minh Đăng) cũng nhanh chóng chạy vòng quanh phòng khách, liên tục nhảy chân sáo và "quẩy" theo mẹ, hét lớn "Việt Nam vô địch". Khung cảnh ngập tràn tiếng cười khiến nhiều người thích thú. Trên màn hình tivi vẫn đang phát trận đấu của ĐT Việt Nam. Khi ĐT Việt Nam dẫn trước 2 bàn với pha lập công của Văn Vĩ và Hai Long, Doãn Hải My lập tức hòa vào không khí ăn mừng.

Doãn Hải My cùng con trai ăn mừng chiến thắng của ĐT Việt Nam, không quân chăm chút cho căn biệt thự của Văn Hậu (Video: Doãn Hải My)

Đoạn clip cũng vô tình hé lộ thêm không gian sống sang trọng của gia đình. Phòng khách được thiết kế theo phong cách hiện đại với gam màu trung tính, sàn đá sáng màu, bộ sofa lớn, bàn trà tối giản cùng hệ tivi âm tường cỡ lớn. Khu vực bếp và phòng khách được thiết kế liên thông, tạo cảm giác rộng rãi và thoáng đãng.

Ở một góc khác, Doãn Hải My cũng dành thời gian chăm chút từng cành hoa trong căn bếp, cho thấy hình ảnh quen thuộc của nàng WAG sau khi lập gia đình: yêu thích việc nội trợ, cắm hoa và dành nhiều thời gian chăm sóc tổ ấm.

Visual bà xã Đoàn Văn Hậu hậu sinh con đầu lòng (Ảnh: Doan Hai My)

Cô nàng vẫn luôn duy trì độ hot hàng đầu dàn WAGs Việt (Ảnh: Doan Hai My)

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn video nhanh chóng nhận được nhiều bình luận. Không ít người thích thú với hình ảnh cậu quý tử nhà Văn Hậu hồn nhiên chạy khắp phòng khách để ăn mừng chiến thắng cùng mẹ. Từ khi kết hôn với Đoàn Văn Hậu và chào đón con trai đầu lòng, Doãn Hải My ít tham gia các hoạt động giải trí mà dành phần lớn thời gian cho gia đình. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như nấu ăn, cắm hoa, chăm con hay cùng chồng cổ vũ các trận đấu của bóng đá Việt Nam.

Theo Tú Tú

Đời sống pháp luật

Từ Khóa:
Doãn Hải My

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