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Vì sao ngày càng nhiều gia đình thích bỏ 1 tép tỏi vào bồn cầu mỗi đêm?

| | Lifestyle

Không ngờ chúng lại có công dụng này!

Làm sạch nhà vệ sinh và khử mùi hôi là một trong những công việc khó nhất để giữ vệ sinh nhà cửa. Nguyên nhân bởi, đây là khu vực có độ ẩm rất cao, tạo điều kiện cho nấm và vi khuẩn phát triển.

Để xử lý tình trạng này, nhiều mẹo vặt tại nhà đã trở nên phổ biến trên mạng. Một trong số đó là dùng tỏi. Tỏi không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong nấu ăn mà còn được cho là có thể giúp giảm sự phát triển của vi khuẩn và nấm.

Vì sao ngày càng nhiều gia đình thích bỏ 1 tép tỏi vào bồn cầu mỗi đêm? - Ảnh 1.

Vì sao ngày càng nhiều gia đình thích thả 1 tép tỏi vào bồn cầu mỗi đêm?

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), phương pháp này được nhiều người tin dùng vì cho là có tác dụng nhờ allicin, một hợp chất được giải phóng khi tỏi bị cắt hoặc đập dập. Allicin có đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm, nên có thể hỗ trợ làm giảm số lượng vi khuẩn và nấm thường tích tụ trong bồn cầu.

Chính những vi sinh vật này có thể gây ra mùi hôi khó chịu và các vết bẩn cứng đầu. Vì vậy, những người áp dụng mẹo này thường khuyên thả tép tỏi vào bồn cầu và để một thời gian để hỗ trợ khử khuẩn, giảm cặn bám và làm sạch những vết bẩn khó chùi.

Thực hiện đúng cách như thế nào?

Để áp dụng mẹo này, người ta thường làm theo các bước đơn giản sau:

Lấy 1 tép tỏi, không cần bóc vỏ.

Thả tép tỏi vào bồn cầu vào buổi tối, trước khi đi ngủ.

Để tép tỏi trong bồn cầu qua đêm và không xả nước.

Sáng hôm sau, dùng găng tay lấy tép tỏi ra rồi vệ sinh bồn cầu như bình thường.

Vì sao ngày càng nhiều gia đình thích bỏ 1 tép tỏi vào bồn cầu mỗi đêm? - Ảnh 2.

Ngoài cách trên, nhiều người còn chia sẻ một phiên bản chi tiết hơn để tăng hiệu quả làm sạch và khử mùi. Bạn có thể lấy 1 - 2 tép tỏi tươi, bóc sạch vỏ rồi dùng dao đập dập nhẹ (không cần băm nhỏ). Việc đập dập giúp giải phóng nhiều allicin và tinh dầu hơn. Sau đó, thả tép tỏi vào bồn cầu ngay trước khi đi ngủ, để yên khoảng 6-8 tiếng rồi sáng hôm sau lấy ra và xả nước như bình thường.

Mẹo hay này giúp mùi hôi trong nhà vệ sinh giảm rõ rệt, không gian trở nên thoáng hơn và bồn cầu trông sạch hơn. Tuy nhiên, chuyên gia đánh giá đây chỉ là mẹo hỗ trợ vệ sinh, không thể thay thế việc cọ rửa và làm sạch định kỳ.

Nếu bạn vẫn muốn dùng cách tự nhiên này để giảm vi khuẩn, mùi hôi trong nhà vệ sinh có thể áp dụng mẹo "nâng cấp"

Nếu bồn cầu có các vết ố vàng hoặc mảng bám lâu ngày, nhiều người còn áp dụng cách sau khoảng 2 lần mỗi tuần:

Vì sao ngày càng nhiều gia đình thích bỏ 1 tép tỏi vào bồn cầu mỗi đêm? - Ảnh 3.

Đun sôi khoảng 2,5 cốc nước (khoảng 600ml) với 3-4 tép tỏi đã đập dập.

Để nước tỏi nguội bớt.

Dội trực tiếp vào bồn cầu trước khi đi ngủ.

Để qua đêm và xả sạch vào sáng hôm sau.

Cách này được xem như một giải pháp tự nhiên giúp hỗ trợ làm sạch, giảm mùi hôi và hạn chế mảng bám trong bồn cầu.

Lưu ý quan trọng dành cho bạn

Điều quan trọng là cần lấy tép tỏi ra khỏi bồn cầu để tránh ảnh hưởng đến đường ống thoát nước. Mẹo này có thể được thực hiện khoảng 2 lần mỗi tuần để hạn chế sự phát triển của vi khuẩn và nấm trong nhà vệ sinh.

Ngoài ra, chuyên gia khuyến cáo thêm, tỏi không phải là chất tẩy rửa mạnh. Với những vết bẩn dày, cặn canxi lâu năm hoặc mùi hôi kéo dài, bạn vẫn cần vệ sinh bồn cầu bằng các dụng cụ và chất làm sạch phù hợp, đồng thời kiểm tra hệ thống thoát nước và thông khí của nhà vệ sinh nếu cần. Mẹo dùng tỏi chỉ là một trong những cách đơn giản, không lạm dụng hoá chất mà thôi!

(Ảnh minh hoạ: Internet)

Theo Tuấn Khang

Thanh niên việt

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