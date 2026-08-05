Choáng ngợp trước "kho đồ chơi" chục triệu đô của Ronaldo

Không chỉ là huyền thoại trên sân cỏ, Cristiano Ronaldo còn khiến cả thế giới phải trầm trồ trước "thú chơi" xa xỉ bậc nhất. Mới đây, siêu sao người Bồ Đào Nha lại một lần nữa trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế khi chia sẻ khoảnh khắc thả dáng trong gara cá nhân cùng dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy uy quyền: "My toys" (Những món đồ chơi của tôi).

Bức ảnh đăng tải trên trang cá nhân của CR7 nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt tương tác chỉ sau thời gian ngắn. Bối cảnh không đâu khác chính là gara xe cực xịn được thiết kế như một bảo tàng nghệ thuật thu nhỏ ngay tại dinh thự của anh. Trong ảnh, Ronaldo ăn mặc lịch thiệp, đeo kính râm và ngồi cực ngầu trên chiếc Ferrari Monza SP1 / SP2 mui trần quyến rũ màu đỏ.

Loạt khoảnh khắc Ronaldo chia sẻ mới đây (Ảnh: IGNV)

Gara của Ronaldo nổi tiếng với những cỗ máy tốc độ thuộc hàng độc bản và đắt đỏ nhất thế giới. Đáng chú ý nhất là chiếc Ferrari Daytona SP3 nằm trong dòng Icona huyền thoại của Ferrari với số lượng sản xuất giới hạn 599 chiếc toàn cầu, trị giá hơn 2,25 triệu USD. Ngay bên cạnh là chiếc Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse màu nâu carbon sở hữu động cơ W16 uy lực trị giá hơn 2 triệu USD. Thấp thoáng ở phía sau là chiếc Bugatti Chiron (~3 triệu USD), mẫu SUV siêu sang Ferrari Purosangue (~400.000 USD) và đặc biệt là "sát thủ tốc độ" Bugatti Centodieci trị giá lên tới 10 triệu USD.

Ảnh: IGNV

Tính đến thời điểm hiện tại, bộ sưu tập của tiền đạo đang khoác áo Al Nassr ước tính đã chạm mốc 30 đến 40 chiếc siêu xe các loại, với tổng giá trị ước tính dao động từ 20 triệu đến hơn 30 triệu USD (tương đương 500 - 750 tỷ VNĐ). Đối với Ronaldo, siêu xe không đơn thuần là phương tiện di chuyển hay công cụ thể hiện sự giàu có. Trong nhiều buổi phỏng vấn, CR7 từng chia sẻ rằng việc săn tìm những mẫu xe phiên bản giới hạn là một niềm đam mê tốc độ, đồng thời cũng là một kênh đầu tư tài chính thông minh. Những chiếc xe cực hiếm như Bugatti Centodieci hay Ferrari Monza theo thời gian sẽ chỉ tăng giá trị chứ không hề mất đi, tương tự như việc tích trữ các tác phẩm nghệ thuật đắt giá.

Để chứa đựng dàn "chiến mã" hùng hậu này, CR7 đã đầu tư hệ thống gara vô cùng đắt đỏ tại các dinh thự của mình ở Lisbon (Bồ Đào Nha) và Riyadh (Saudi Arabia). Không gian gara được thiết kế với tone màu trầm hiện đại, hệ thống chiếu sáng âm trần tinh tế và sàn phản quang đẳng cấp, giúp mỗi chiếc xe khi đỗ vào đều biến thành một tác phẩm trưng bày thực sự. Từ những mẫu xe tốc độ xé gió của Bugatti, Ferrari, McLaren cho đến các dòng xe siêu sang phục vụ gia đình như Rolls-Royce Cullinan hay Mercedes-G Wagon Brabus, bộ sưu tập của Cristiano Ronaldo vẫn đang không ngừng tăng lên. Điều này một lần nữa khẳng định vị thế độc tôn của CR7. Dù ở trên sân cỏ hay trong đời sống thượng lưu, anh luôn biết cách khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục.