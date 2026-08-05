Vợ Ronaldo đáp trả

Trong loạt ảnh mới, Georgina Rodriguez khoe dáng nóng bỏng với bikini, chia sẻ loạt ảnh trong kỳ nghỉ hè, từ những bữa ăn trên chuyên cơ riêng đến các khoảnh khắc thư giãn bên bãi biển.

Vợ sắp cưới của Cristiano Ronaldo cũng phản bác những lời chê bai ngoại hình. Georgina cho biết cô buộc phải lên tiếng sau khi nhận nhiều bình luận miệt thị ngoại hình trên mạng, sau loạt ảnh mặc đồ bơi và khoe dáng trên du thuyền ở Tây Ban Nha.

Người mẫu 32 tuổi khẳng định cơ thể của phụ nữ luôn thay đổi, và đó là điều bình thường, không phải tâm điểm bị chỉ trích.

Georgina Rodriguez trong loạt ảnh mới.

Georgina cũng cho biết cô là mẹ của 6 người con, trong đó có ba bé gái. "Có một điều tôi muốn dạy các con, đó là giá trị của một con người không bao giờ phụ thuộc vào ngoại hình hay ý kiến của những người xa lạ. Có người bình luận về cơ thể tôi, có người lại đứng ra bênh vực", bạn đời của Ronaldo chia sẻ.

Georgina Rodriguez thừa nhận từng lo lắng vì nhiều người phàn nàn cô không giữ được vóc dáng thon thả, trong khi công việc lại gắn liền với hình ảnh. Tuy nhiên, chính Ronaldo là người động viên Georgina.

Theo siêu sao người Bồ Đào Nha, Georgina không sống nhờ ngoại hình mà bằng giá trị đích thực mà cô mang lại. Cristiano Ronaldo cũng bày tỏ sự khen ngợi với bạn đời, khẳng định cô có vóc dáng đẹp, sự nghiệp thành công.

Georgina cho biết lời động viên của Ronaldo giúp cô nhận ra điều thực sự quan trọng.

"Tôi yêu những đường cong của mình. Tôi yêu sự tự do được sống trong cơ thể mà mình lựa chọn. Một cơ thể đã nâng đỡ tôi, giúp tôi ôm lấy những người mình yêu thương, mang thai, vấp ngã rồi đứng dậy. Đó là cơ thể xứng đáng được tôn trọng, yêu thương và biết ơn ở mọi hình hài", người mẫu 32 tuổi nhấn mạnh.

Theo Georgina Rodriguez, thành công không được bó buộc trong những chuẩn mực mà dư luận tạo ra. Sau nửa ngày đăng tải, dòng chia sẻ của Georgina Rodriguez nhận 4,1 triệu lượt thích và hơn 80.000 bình luận động viên. Cristiano Ronaldo cũng viết lời khích lệ bạn đời.

Từ khi bắt đầu được công chúng biết đến, Georgina Rodriguez cũng trải qua sự thay đổi rõ rệt về hình ảnh. Những năm đầu hẹn hò với Cristiano Ronaldo, cô thường xuất hiện với vóc dáng mảnh mai, phong cách thanh lịch và khá kín đáo.

Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, người đẹp 32 tuổi dần theo đuổi hình mẫu gợi cảm với thân hình săn chắc, vòng hông và vòng ba đầy đặn hơn - kiểu vóc dáng được nhiều ngôi sao, người mẫu và influencer tại châu Âu, Mỹ Latin ưa chuộng.

Georgina cũng thường xuyên chia sẻ các buổi tập gym cường độ cao, pilates và những hoạt động thể thao trên mạng xã hội, cho thấy cô duy trì lối sống năng động thay vì theo đuổi hình thể mảnh khảnh.

Theo các nguồn tin, Ronaldo (41 tuổi) và Georgina Rodriguez dự kiến tổ chức hôn lễ tại Nhà thờ chính tòa Funchal trên đảo Madeira - quê hương của siêu sao người Bồ Đào Nha. Sự kiện diễn ra trong tháng 8. Sau lễ cưới, tiệc chiêu đãi được cho là sẽ diễn ra tại khách sạn 5 sao Savoy Palace.

Georgina Rodriguez từng gây tranh cãi khi liên tục chia sẻ hàng hiệu, cuộc sống xa hoa sau khi gắn bó với Ronaldo.

Theo The Sun , các đám cưới tại Nhà thờ chính tòa Funchal thường bắt đầu từ khoảng 15h trước khi khách mời di chuyển đến Savoy Palace để dự tiệc. Một nguồn tin cho biết khách sạn đã thông báo với khách lưu trú rằng hai tầng cùng một số khu vực quầy bar sẽ tạm ngừng hoạt động vào cuối tuần để phục vụ sự kiện.

Funchal là nơi Ronaldo sinh ra và lớn lên. Thành phố hiện có tượng đồng tôn vinh anh và cả một khách sạn mang thương hiệu CR7.

Việc Ronaldo lựa chọn tổ chức hôn lễ tại quê nhà được cho là mang nhiều ý nghĩa tình cảm, bởi anh từng trải qua tuổi thơ khó khăn trước khi rời Madeira năm 11 tuổi để gia nhập Sporting Lisbon.