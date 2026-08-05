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Đây là lý do cứ thấy xe sang ngoài đường là né vội: Chỉ tiền ốc vít cũng đắt hơn Porsche 911

| | Lifestyle

Ít ai biết rằng riêng khoảng 2.000 chiếc ốc vít bằng titan trên một chiếc Pagani đã có tổng giá trị vượt cả giá khởi điểm của Porsche 911, cho thấy mức độ cầu kỳ hiếm thấy của hãng siêu xe Ý.

Nhắc đến Pagani, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới động cơ V12 mạnh mẽ, thân vỏ sợi carbon hay mức giá lên tới hàng triệu USD. Tuy nhiên, đằng sau những con số đó là triết lý chế tác tỉ mỉ đến từng chi tiết. Thậm chí, ngay cả những chiếc ốc vít nhỏ bé cũng được đầu tư theo cách mà rất ít hãng xe trên thế giới theo đuổi.

Pagani đầu tư cực lớn cho từng chiếc ốc vít

Theo chia sẻ trong chuyến tham quan nhà máy Pagani của Mat Watson (Carwow), mỗi chiếc Pagani sử dụng khoảng 2.000 bu lông và ốc vít bằng titan. Mỗi chi tiết được cho là có giá khoảng 60 bảng Anh, tương đương khoảng 80 USD.

Chi tiết bu lông titan được sử dụng trên mỗi chiếc Pagani. Ảnh: Carscoops

Nếu nhân theo con số này, tổng giá trị riêng số ốc vít trên một chiếc xe lên tới khoảng 120.000 bảng Anh, tương đương khoảng 161.300 USD (hơn 4,2 tỷ đồng). Mức giá này còn vượt cả giá khởi điểm của Porsche 911 Carrera tại thị trường Mỹ.

Tuy nhiên, Carwow cũng cho biết mức 80 USD mỗi chiếc chưa được Pagani xác nhận là chi phí sản xuất thực tế hay giá bán linh kiện thay thế. Vì vậy, tổng giá trị kể trên chỉ mang tính tham khảo, được tính theo phép nhân đơn giản thay vì số liệu chính thức từ nhà sản xuất.

Chi tiết ốc vít Pagani có tổng giá trị vượt Porsche 911 Carrera. Ảnh: Carscoops

Điều đáng chú ý là mỗi chiếc ốc vít đều được khắc logo Pagani với độ sâu chỉ khoảng 2 micron (0,002 mm), mỏng hơn khoảng 35 lần so với đường kính của một sợi tóc người. Đây là công đoạn đòi hỏi độ chính xác cực cao trong quá trình gia công.

Mọi chi tiết trên Pagani đều được hoàn thiện như tác phẩm nghệ thuật

Sự cầu kỳ của Pagani không dừng lại ở những chiếc bu lông. Chẳng hạn, que thăm dầu động cơ được gia công hoàn toàn từ titan rồi xử lý anot hóa để tạo màu sắc. Sau khi lắp thử lên xe, bộ phận này tiếp tục được tháo ra để khắc logo đúng theo vị trí thực tế, nhằm đảm bảo biểu tượng luôn nằm thẳng khi siết chặt lần cuối.

Trong khi đó, vô-lăng cũng là một ví dụ điển hình cho triết lý chế tác của hãng. Bộ phận này bắt đầu từ một khối nhôm nặng khoảng 43 kg. Sau quá trình gia công CNC, trọng lượng chỉ còn khoảng 1,7 kg. Sau đó, một nghệ nhân 80 tuổi tiếp tục dành khoảng 8 giờ để đánh bóng hoàn toàn bằng tay trước khi hoàn thiện.

Linh kiện Pagani được hoàn thiện như tác phẩm nghệ thuật. Ảnh: Carscoops

Không chỉ những chi tiết dễ nhìn thấy, các bộ phận như ổ bi bánh xe, tay đòn hệ thống treo hay nhiều linh kiện cơ khí khác cũng được hoàn thiện với độ tinh xảo tương tự. Vì vậy, chúng mang dáng dấp của những tác phẩm nghệ thuật hơn là các linh kiện ô tô thông thường.

Đó cũng là một trong những lý do khiến giá khởi điểm của một chiếc Pagani hiện vào khoảng 3,1 triệu euro (tương đương 3,58 triệu USD), chưa bao gồm thuế và các tùy chọn cá nhân hóa. Với thương hiệu Ý này, giá trị của chiếc xe không chỉ nằm ở khả năng vận hành mà còn đến từ hàng nghìn chi tiết được chế tác thủ công với tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe.

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Theo Bảo Lâm

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
Porsche, Pagani

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