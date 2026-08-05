Trong nhiều gia đình, tủ lạnh là nơi bảo quản các loại thực phẩm khác nhau như thịt, cá, hải sản, rau củ, trái cây hay thức ăn đã chế biến. Trong quá trình sử dụng, mùi từ các loại thực phẩm có thể hòa lẫn vào nhau, đặc biệt khi thức ăn không được đậy kín, bảo quản quá lâu hoặc có thực phẩm bắt đầu hư hỏng. Bên cạnh việc vệ sinh định kỳ, một số mẹo đơn giản cũng được nhiều bài viết về gia đình chia sẻ để giải quyết tình trạng này, trong đó có việc đặt một bát muối ở ngăn mát.

Theo đó, bạn chỉ cần đổ khoảng 2-3 muỗng canh muối vào một chiếc bát hoặc hộp nhỏ không đậy nắp rồi đặt trong một góc của tủ lạnh. Sau một thời gian sử dụng, bát muối sẽ phát huy một số công dụng đáng chú ý.

Hỗ trợ giảm mùi hôi trong tủ lạnh

Một trong những lợi ích được nhắc đến nhiều nhất là khả năng hỗ trợ khử mùi. Nhờ đó, mùi của các loại thực phẩm như hải sản, thịt sống, hành, tỏi hay thức ăn để lâu có thể giảm bớt, giúp không gian trong tủ lạnh dễ chịu hơn. Đây là mẹo đơn giản được nhiều gia đình lựa chọn thay vì sử dụng các sản phẩm khử mùi chuyên dụng.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng bát muối chỉ có tác dụng hỗ trợ giảm mùi. Nếu nguyên nhân gây mùi xuất phát từ thực phẩm đã hỏng, nước thực phẩm bị đổ ra kệ hoặc tủ lạnh lâu ngày chưa được vệ sinh thì việc làm sạch tủ vẫn là giải pháp quan trọng nhất.

Góp phần hạn chế độ ẩm

Muối có khả năng hút ẩm, góp phần giảm độ ẩm trong khoang tủ, từ đó giúp không gian bên trong khô thoáng hơn. Khi môi trường bảo quản thông thoáng, một số loại thực phẩm cũng có điều kiện bảo quản tốt hơn, tránh tình trạng bị đọng nước.

Hỗ trợ rã đông lớp tuyết trong ngăn đá

Ngoài việc đặt bát muối ở ngăn mát tủ lạnh, bạn còn có thể sử dụng muối để rã đông lớp tuyết trong ngăn đá. Theo đó, ở những dòng tủ lạnh có hiện tượng đóng tuyết, sau một thời gian sử dụng, lớp băng có thể bám dày trên thành ngăn đá. Điều này không chỉ làm giảm không gian lưu trữ mà còn ảnh hưởng đến khả năng làm lạnh của thiết bị.

Thay vì dùng dao hoặc các vật sắc nhọn để cạy lớp băng – cách làm có thể gây hư hỏng dàn lạnh và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn – có thể rắc một lớp muối lên bề mặt tuyết trước khi tiến hành rã đông. Muối giúp đẩy nhanh quá trình tan băng, nhờ đó việc vệ sinh ngăn đá trở nên dễ dàng hơn. Sau khi lớp tuyết tan hết, chỉ cần dùng khăn khô lau sạch nước còn đọng lại.

Mẹo nhỏ nhưng không thay thế việc vệ sinh tủ lạnh

Dù có thể hỗ trợ giảm mùi và hạn chế độ ẩm, bát muối không thể thay thế việc vệ sinh tủ lạnh định kỳ.

Để giữ tủ lạnh sạch sẽ, người dùng nên thường xuyên kiểm tra và loại bỏ thực phẩm quá hạn hoặc có dấu hiệu hư hỏng, lau sạch các ngăn kệ, khay chứa, đồng thời bảo quản thực phẩm trong hộp có nắp đậy hoặc bọc kín trước khi đưa vào tủ. Việc sắp xếp thực phẩm hợp lý cũng giúp hạn chế tình trạng mùi lan từ loại này sang loại khác.

Bao lâu nên thay bát muối?

Để duy trì hiệu quả, bát muối nên được thay định kỳ sau khoảng 2-3 tuần hoặc sớm hơn nếu muối xuất hiện tình trạng vón cục, hút nhiều hơi ẩm hoặc đổi màu.

Khi thay muối, nên rửa sạch bát trước khi cho lượng muối mới vào và tiếp tục đặt trong tủ lạnh.

Với chi phí thấp và cách thực hiện đơn giản, đặt một bát muối trong tủ lạnh là mẹo có thể tham khảo để hỗ trợ giảm mùi và hạn chế độ ẩm trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, để tủ lạnh luôn sạch sẽ và bảo quản thực phẩm hiệu quả, điều quan trọng vẫn là duy trì thói quen vệ sinh định kỳ, bảo quản thực phẩm đúng cách và không để thực phẩm quá lâu trong tủ.

(Tổng hợp)