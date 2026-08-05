Giải mã giá trị của “hạt vàng tự nhiên” mang tên đậu nành

Hạt đậu nành nhỏ bé nhưng giàu dưỡng chất lành

Ngày nay, khi dinh dưỡng ngày càng được xem là nền tảng của chăm sóc sức khỏe chủ động, chất lượng của thực phẩm được quan tâm nhiều hơn bao giờ hết. Bên cạnh việc cân đối năng lượng, xu hướng dinh dưỡng hiện đại hướng đến lựa chọn những thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng để góp phần nâng cao sức khỏe lâu dài.

Chính vì vậy, nhiều chuyên gia đều khuyến nghị tăng cường thực phẩm có nguồn gốc thực vật như một phần của chế độ ăn cân bằng. Trong đó, đậu nành được đánh giá cao nhờ hội tụ đồng thời nguồn đạm tự nhiên chất lượng cao, chất xơ tự nhiên và Omega 3-6-9 tự nhiên.

Giải mã "hạt vàng tự nhiên" với bộ ba dưỡng chất lành quý báu

Giàu đạm tự nhiên – thêm giàu sức khỏe

Một trong những giá trị nổi bật của đậu nành là nguồn đạm tự nhiên chất lượng cao. Theo chỉ số PDCAAS (Protein Digestibility-Corrected Amino Acid Score) - phương pháp đánh giá chất lượng đạm được FAO/WHO khuyến nghị sử dụng - đạm đậu nành đạt mức 1,0, mức điểm cao nhất của thang đo. Điều này cho thấy đạm đậu nành không chỉ cung cấp đầy đủ 9 axit amin thiết yếu mà còn có khả năng được cơ thể tiêu hóa và hấp thu hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu dinh dưỡng hằng ngày.

Theo Tiến sĩ Mark Messina - Giám đốc Nghiên cứu Dinh dưỡng Đậu nành thuộc Viện Dinh dưỡng Đậu nành Toàn cầu (Hoa Kỳ), bất kể đánh giá theo PDCAAS hay phương pháp mới hơn là DIAAS, đạm đậu nành vẫn được ghi nhận là nguồn đạm chất lượng cao.

Ngoài ra, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cũng cho biết việc bổ sung 25 g đạm đậu nành mỗi ngày, kết hợp với chế độ ăn ít chất béo bão hòa và cholesterol, có thể góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Hiếm có loại thực phẩm nào sở hữu hàm lượng chất đạm ấn tượng như đậu nành trong giới thực vật.

Giàu chất xơ tự nhiên – thêm giàu sắc vóc

Bên cạnh nguồn đạm chất lượng cao, đậu nành còn cung cấp lượng chất xơ tự nhiên có giá trị đối với sức khỏe hệ tiêu hóa. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 100 g hạt đậu nành khô chứa khoảng 9-10 g chất xơ.

PGS.TS. Đặng Minh Nhật (Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng) cũng nhấn mạnh, nhiều tài liệu nghiên cứu khoa học cho thấy một phần chất xơ và oligosaccharide tự nhiên trong đậu nành hoạt động như prebiotic - nguồn dinh dưỡng chọn lọc cho lợi khuẩn đường ruột. Khi được hệ vi sinh sử dụng, các thành phần này góp phần duy trì sự đa dạng của hệ vi sinh, hỗ trợ sức khỏe đường ruột và tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên của cơ thể.

Giàu Omega 3-6-9 tự nhiên - thêm giàu phong độ và yêu thương

Một thành phần đáng chú ý khác của đậu nành là các axit béo không bão hòa như Omega 3-6-9 tự nhiên. Khác với chất béo bão hòa, nhóm chất béo này được khuyến khích bổ sung trong chế độ ăn lành mạnh nhờ vai trò hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Chính vì vậy, nhiều hướng dẫn dinh dưỡng hiện nay khuyến nghị ưu tiên các thực phẩm giàu chất béo không bão hòa để thay thế chất béo bão hòa trong khẩu phần ăn hằng ngày.

Có thể thấy, chính sự kết hợp đặc biệt của bộ ba dưỡng chất đã góp phần tạo nên nền tảng dinh dưỡng toàn diện cho đậu nành - "hạt vàng tự nhiên", đồng thời giúp đậu nành vượt qua hình ảnh của một loại cây dân dã để trở thành thực phẩm được giới khoa học và các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao.

Đạm chất lượng cao, chất xơ tự nhiên và Omega 3-6-9 tự nhiên là nền tảng tạo nên giá trị của "hạt vàng tự nhiên".

Đậu nành thôi, mà "hạt vàng tự nhiên", giàu dưỡng chất lành

Khi chăm sóc sức khỏe chủ động ngày càng được quan tâm, đậu nành ngày càng khẳng định vị thế của một "hạt vàng tự nhiên". Không chỉ là thực phẩm quen thuộc, đậu nành còn trở thành đại diện tiêu biểu cho xu hướng dinh dưỡng từ thực vật nhờ những giá trị đã được khoa học ghi nhận.

Từ 100% đậu nành tự nhiên chọn lọc, không biến đổi gen, Fami phát triển hệ sản phẩm đa dạng nhằm mang nguồn dưỡng chất lành từ đậu nành đến nhiều nhóm người tiêu dùng. Fami Nguyên Chất mang nguồn đạm lành cho sức khỏe; Fami Green Soy mang trọn dưỡng chất lành; Fami Canxi và Fami Canxi Plus bổ sung canxi và glucosamine cung cấp thêm dưỡng chất cho xương và khớp mỗi ngày, hỗ trợ vận động và sự linh hoạt; Fami Go kết hợp đậu nành cùng các loại hạt nội địa khác, tiếp thêm dưỡng chất cho khởi đầu ngày mới.

Nguồn dưỡng chất lành từ đậu nành góp phần làm giàu sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống mỗi ngày.

Một hạt đậu nhỏ bé không thể thay đổi sức khỏe chỉ sau một ngày. Nhưng khi trở thành lựa chọn mỗi ngày, những dưỡng chất lành tự nhiên trong đậu nành có thể góp phần tạo nên một cuộc sống khỏe mạnh hơn. Có lẽ đó cũng là lý do ngày càng nhiều người gọi đậu nành là "hạt vàng tự nhiên". Khởi đầu từ niềm tin ấy, Fami lựa chọn đồng hành cùng đậu nành để mang những giá trị tự nhiên đến gần hơn với bữa ăn hằng ngày của người Việt, góp phần vun đắp một cuộc sống thêm giàu sức khỏe, giàu sắc vóc, giàu phong độ và giàu yêu thương.

Từ hạt đậu nành nhỏ bé, Fami mang dưỡng chất lành từ đậu nành, gửi gắm câu chuyện về "hạt vàng tự nhiên" - góp phần nuôi dưỡng một cuộc sống "giàu" từ bên trong. Đó là sự "giàu tự nhiên" được vun đắp từ đạm tự nhiên giúp giàu sức khỏe, chất xơ tự nhiên cho giàu sắc vóc và Omega 3-6-9 tự nhiên thêm giàu phong độ, giàu chia sẻ và yêu thương.

Nhà sản xuất: Nhà Máy Sữa Đậu Nành Việt Nam Vinasoy - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đường Quảng Ngãi

Địa chỉ: 02 Nguyễn Chí Thanh, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi

Đậu nành thôi, mà hạt vàng tự nhiên, giàu dưỡng chất lành!