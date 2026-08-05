Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thợ mộc lành nghề bật mí cách cứu tủ gỗ khỏi mùi hôi, mốc góc và phồng cánh mùa mưa: Không phải cứ lau là xong

| | Sống

Thợ mộc lành nghề bật mí cách cứu tủ gỗ khỏi mùi hôi, mốc góc và phồng cánh mùa mưa: Không phải cứ lau là xong

Nhiều gia đình chỉ phát hiện tủ quần áo bị ẩm mốc khi mùi khó chịu đã lan khắp phòng. Thực tế, chỉ cần đổi cách kê tủ, giữ không khí lưu thông và dùng thêm vài mẹo hút ẩm đơn giản, bạn đã có thể giảm đáng kể nguy cơ hư hại đồ gỗ trong mùa mưa.

Mùa mưa kéo dài không chỉ làm nhà cửa bí bách, nồm ẩm mà còn là “kẻ thù” của đồ gỗ, đặc biệt là tủ quần áo, tủ gỗ đặt sát tường hoặc ở những góc phòng ít thoáng khí. Chỉ sau vài ngày độ ẩm tăng cao, bề mặt tủ có thể xuất hiện mùi hôi, đốm mốc, thậm chí cong vênh, phồng rộp nếu hơi ẩm ngấm lâu ngày. Theo các thợ mộc lành nghề, bảo quản đồ gỗ và tủ quần áo trong thời tiết ẩm, nguyên tắc quan trọng nhất là giảm nguồn ẩm, tăng lưu thông khí và không để hơi nước tích tụ bên trong tủ. Nếu chỉ lau bề mặt mà không xử lý môi trường xung quanh, tình trạng ẩm mốc rất dễ quay lại.

Vì sao tủ gỗ dễ bị hư trong mùa mưa?

Tủ gỗ là vật liệu khá nhạy với độ ẩm. Khi không khí ẩm cao kéo dài, gỗ có thể hút ẩm, làm bề mặt mềm hơn, lớp phủ bảo vệ yếu đi và xuất hiện nấm mốc, mùi hôi. Với tủ đặt sát tường ẩm, gần nhà vệ sinh hoặc nơi ít lưu thông khí, nguy cơ cong vênh và mốc đen càng cao.

Ngoài ra, nhiều gia đình có thói quen cất quần áo chưa khô hẳn vào tủ hoặc đóng kín tủ suốt nhiều ngày mưa. Đây là điều kiện lý tưởng để hơi ẩm tích tụ, khiến cả quần áo lẫn thân tủ xuống cấp nhanh hơn.

Ảnh minh họa

Cách bảo vệ tủ gỗ trong mùa mưa

Bước đầu tiên là kê tủ cách tường một khoảng nhỏ, đặc biệt nếu bức tường đó từng bị thấm hoặc đọng sương. Một số nguồn khuyến nghị không nên đặt tủ quá sát tường ẩm vì hơi nước có thể ngấm ngược vào phần sau tủ, lâu ngày gây mốc và cong vênh.

Tiếp theo, nên giữ không gian quanh tủ thông thoáng. Vào những ngày trời khô ráo, có thể mở cửa phòng để không khí lưu thông; ngược lại, vào lúc trời nồm ẩm hoặc mưa kéo dài, nên hạn chế mở cửa sổ để tránh gió ẩm lùa vào. Đây là nguyên tắc được nhắc lại khá nhất quán trong các hướng dẫn bảo quản đồ gỗ và tủ quần áo.

Một giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả là đặt túi hút ẩm, silica gel, than hoạt tính hoặc bã cà phê khô trong các ngăn tủ và góc tủ ít sử dụng. Các nguồn tham khảo cho thấy nhóm vật liệu này giúp hấp thụ hơi ẩm và giảm mùi hôi, đặc biệt hữu ích trong mùa mưa hoặc những ngày nồm kéo dài.

Đừng bỏ qua quần áo bên trong tủ

Nếu quần áo còn hơi ẩm mà đã cất vào tủ, nguy cơ mốc không chỉ nằm ở đồ mặc mà còn lan sang bề mặt gỗ và ngăn kéo. Vì vậy, trước khi cất đồ, cần đảm bảo quần áo đã khô hoàn toàn; với đồ ít dùng, nên kiểm tra định kỳ để tránh mùi ẩm tích tụ lâu ngày.

Ngoài ra, không nên nhồi quá nhiều đồ trong tủ. Khi không khí không lưu thông được giữa các lớp quần áo, độ ẩm bị giữ lại lâu hơn, khiến tủ có mùi và dễ xuất hiện vết mốc ở góc kín.

Khi tủ đã có dấu hiệu mốc

Nếu tủ đã xuất hiện vết mốc nhẹ, nên lau ngay bằng khăn mềm và dung dịch vệ sinh phù hợp, sau đó để khô tự nhiên ở nơi thoáng gió. Thợ mộc lành nghề còn gợi ý dùng dung dịch giấm loãng hoặc chanh để làm sạch mốc bề mặt trước khi xử lý sâu hơn. Trường hợp mốc lan rộng, bề mặt gỗ sần lên hoặc có dấu hiệu phồng, bong lớp phủ, cần kiểm tra lớp hoàn thiện và nguồn ẩm xung quanh. Nếu nguyên nhân đến từ tường thấm nước hoặc nền nhà quá ẩm, việc chỉ lau tủ sẽ không giải quyết triệt để.

Ngoài việc chống ẩm theo mùa, gia chủ có thể định kỳ đánh bóng hoặc phủ lớp bảo vệ cho bề mặt gỗ để tăng khả năng chống ẩm. Các gia đình được khuyến nghị dùng máy hút ẩm hoặc bật điều hòa chế độ khô trong những ngày độ ẩm cao để giữ môi trường ổn định hơn. Với tủ đặt ở vị trí nhạy cảm như cạnh nhà vệ sinh, sát bức tường ngoài hoặc gần nơi dễ đọng nước, nên cân nhắc kê chân tủ cao hơn mặt sàn, lót vật liệu cách ẩm và kiểm tra thường xuyên các điểm tiếp xúc với tường, sàn.

Mùa mưa là thời điểm nội thất gỗ xuống cấp nhanh nhất nếu chủ nhà chủ quan. Chỉ cần giữ khô, thoáng và xử lý sớm những điểm ẩm nhỏ, tủ gỗ và tủ quần áo vẫn có thể bền đẹp qua nhiều mùa mưa mà không phải tốn chi phí sửa chữa lớn.

Tổng hợp

Thợ mộc lành nghề bật mí cách cứu tủ gỗ khỏi mùi hôi, mốc góc và phồng cánh mùa mưa: Không phải cứ lau là xong - Ảnh 3.Thợ xây lành nghề chỉ cách xử lý dứt điểm chân tường bị ẩm mốc, bong tróc: Gia chủ ước biết sớm hơn

Nếu hiểu rõ nguyên nhân chân tường bị ẩm mốc, gia chủ có thể xử lý vấn đề này trong thời gian ngắn.

Minh Ánh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đề thi lại cho 328 thí sinh Tuyên Quang sẽ thế nào?

Đề thi lại cho 328 thí sinh Tuyên Quang sẽ thế nào? Nổi bật

Việt Nam sắp có bệnh viện hơn 718 tỷ đồng: Xây dựng thần tốc trong 1,5 năm, quy mô 18.798m² đạt 250 giường bệnh

Việt Nam sắp có bệnh viện hơn 718 tỷ đồng: Xây dựng thần tốc trong 1,5 năm, quy mô 18.798m² đạt 250 giường bệnh Nổi bật

Đề xuất hoán đổi để Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 được nghỉ 4 ngày

Đề xuất hoán đổi để Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 được nghỉ 4 ngày

16:12 , 05/08/2026
Sau tuổi 45 mới hiểu: 9 sự thật về tiền bạc càng biết sớm càng bớt trả giá.

Sau tuổi 45 mới hiểu: 9 sự thật về tiền bạc càng biết sớm càng bớt trả giá.

16:09 , 05/08/2026
Dùng điện thoại hơn 5 tiếng mỗi ngày sau kỳ thi đại học, nam sinh bỗng không thể đi lại

Dùng điện thoại hơn 5 tiếng mỗi ngày sau kỳ thi đại học, nam sinh bỗng không thể đi lại

16:00 , 05/08/2026
Phát hiện số vàng trị giá hơn 90 tỷ đồng trong tường nhà

Phát hiện số vàng trị giá hơn 90 tỷ đồng trong tường nhà

15:44 , 05/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên