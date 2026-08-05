Thợ mộc lành nghề bật mí cách cứu tủ gỗ khỏi mùi hôi, mốc góc và phồng cánh mùa mưa: Không phải cứ lau là xong

Mùa mưa kéo dài không chỉ làm nhà cửa bí bách, nồm ẩm mà còn là “kẻ thù” của đồ gỗ, đặc biệt là tủ quần áo, tủ gỗ đặt sát tường hoặc ở những góc phòng ít thoáng khí. Chỉ sau vài ngày độ ẩm tăng cao, bề mặt tủ có thể xuất hiện mùi hôi, đốm mốc, thậm chí cong vênh, phồng rộp nếu hơi ẩm ngấm lâu ngày. Theo các thợ mộc lành nghề, bảo quản đồ gỗ và tủ quần áo trong thời tiết ẩm, nguyên tắc quan trọng nhất là giảm nguồn ẩm, tăng lưu thông khí và không để hơi nước tích tụ bên trong tủ. Nếu chỉ lau bề mặt mà không xử lý môi trường xung quanh, tình trạng ẩm mốc rất dễ quay lại.

Vì sao tủ gỗ dễ bị hư trong mùa mưa?

Tủ gỗ là vật liệu khá nhạy với độ ẩm. Khi không khí ẩm cao kéo dài, gỗ có thể hút ẩm, làm bề mặt mềm hơn, lớp phủ bảo vệ yếu đi và xuất hiện nấm mốc, mùi hôi. Với tủ đặt sát tường ẩm, gần nhà vệ sinh hoặc nơi ít lưu thông khí, nguy cơ cong vênh và mốc đen càng cao.

Ngoài ra, nhiều gia đình có thói quen cất quần áo chưa khô hẳn vào tủ hoặc đóng kín tủ suốt nhiều ngày mưa. Đây là điều kiện lý tưởng để hơi ẩm tích tụ, khiến cả quần áo lẫn thân tủ xuống cấp nhanh hơn.

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Cách bảo vệ tủ gỗ trong mùa mưa

Bước đầu tiên là kê tủ cách tường một khoảng nhỏ, đặc biệt nếu bức tường đó từng bị thấm hoặc đọng sương. Một số nguồn khuyến nghị không nên đặt tủ quá sát tường ẩm vì hơi nước có thể ngấm ngược vào phần sau tủ, lâu ngày gây mốc và cong vênh.

Tiếp theo, nên giữ không gian quanh tủ thông thoáng. Vào những ngày trời khô ráo, có thể mở cửa phòng để không khí lưu thông; ngược lại, vào lúc trời nồm ẩm hoặc mưa kéo dài, nên hạn chế mở cửa sổ để tránh gió ẩm lùa vào. Đây là nguyên tắc được nhắc lại khá nhất quán trong các hướng dẫn bảo quản đồ gỗ và tủ quần áo.

Một giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả là đặt túi hút ẩm, silica gel, than hoạt tính hoặc bã cà phê khô trong các ngăn tủ và góc tủ ít sử dụng. Các nguồn tham khảo cho thấy nhóm vật liệu này giúp hấp thụ hơi ẩm và giảm mùi hôi, đặc biệt hữu ích trong mùa mưa hoặc những ngày nồm kéo dài.

Đừng bỏ qua quần áo bên trong tủ

Nếu quần áo còn hơi ẩm mà đã cất vào tủ, nguy cơ mốc không chỉ nằm ở đồ mặc mà còn lan sang bề mặt gỗ và ngăn kéo. Vì vậy, trước khi cất đồ, cần đảm bảo quần áo đã khô hoàn toàn; với đồ ít dùng, nên kiểm tra định kỳ để tránh mùi ẩm tích tụ lâu ngày.

Ngoài ra, không nên nhồi quá nhiều đồ trong tủ. Khi không khí không lưu thông được giữa các lớp quần áo, độ ẩm bị giữ lại lâu hơn, khiến tủ có mùi và dễ xuất hiện vết mốc ở góc kín.

Khi tủ đã có dấu hiệu mốc

Nếu tủ đã xuất hiện vết mốc nhẹ, nên lau ngay bằng khăn mềm và dung dịch vệ sinh phù hợp, sau đó để khô tự nhiên ở nơi thoáng gió. Thợ mộc lành nghề còn gợi ý dùng dung dịch giấm loãng hoặc chanh để làm sạch mốc bề mặt trước khi xử lý sâu hơn. Trường hợp mốc lan rộng, bề mặt gỗ sần lên hoặc có dấu hiệu phồng, bong lớp phủ, cần kiểm tra lớp hoàn thiện và nguồn ẩm xung quanh. Nếu nguyên nhân đến từ tường thấm nước hoặc nền nhà quá ẩm, việc chỉ lau tủ sẽ không giải quyết triệt để.

Ngoài việc chống ẩm theo mùa, gia chủ có thể định kỳ đánh bóng hoặc phủ lớp bảo vệ cho bề mặt gỗ để tăng khả năng chống ẩm. Các gia đình được khuyến nghị dùng máy hút ẩm hoặc bật điều hòa chế độ khô trong những ngày độ ẩm cao để giữ môi trường ổn định hơn. Với tủ đặt ở vị trí nhạy cảm như cạnh nhà vệ sinh, sát bức tường ngoài hoặc gần nơi dễ đọng nước, nên cân nhắc kê chân tủ cao hơn mặt sàn, lót vật liệu cách ẩm và kiểm tra thường xuyên các điểm tiếp xúc với tường, sàn.

Mùa mưa là thời điểm nội thất gỗ xuống cấp nhanh nhất nếu chủ nhà chủ quan. Chỉ cần giữ khô, thoáng và xử lý sớm những điểm ẩm nhỏ, tủ gỗ và tủ quần áo vẫn có thể bền đẹp qua nhiều mùa mưa mà không phải tốn chi phí sửa chữa lớn.

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