Phát hiện số vàng trị giá hơn 90 tỷ đồng trong tường nhà

Theo CNN, chủ nhân của kho báu là Paul Narce, người từng sống tại một ngôi làng nhỏ ở vùng tây nam nước Pháp cho đến khi qua đời vào năm 2024. Tại phiên đấu giá ở Paris vào tháng 6/2025, toàn bộ kho báu đã được bán với giá hơn 3 triệu euro (hơn 90 tỷ đồng).

Bộ sưu tập gồm hơn 1.000 đồng tiền vàng, trong đó nhiều đồng có niên đại hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm. Nổi bật là những đồng tiền của Vương quốc Macedonia được đúc trong giai đoạn 336–323 trước Công nguyên, cùng gần như đầy đủ các bộ tiền vàng lưu hành dưới triều đại các vị vua Pháp Louis XIV, Louis XV và Louis XVI.

Ông Thierry Parsy, chuyên gia tiền xu của hãng đấu giá Beaussant Lefèvre & Associates, cho biết người đàn ông này có cuộc sống khá giản dị nhưng lại dành gần như toàn bộ số tiền tích cóp để theo đuổi niềm đam mê sưu tầm tiền vàng cổ. Trong nhiều năm, Paul Narce đã xây dựng được một bộ sưu tập "đặc biệt cả về số lượng lẫn độ quý hiếm".

Do không có con cháu trực hệ và chỉ một số ít người biết đến thú vui sưu tầm của mình, Paul Narce chưa từng tiết lộ nơi cất giữ bộ sưu tập. Theo ông Thierry Parsy, nếu không có cuộc kiểm kê tài sản sau khi ông qua đời, kho báu này "có thể đã mãi mãi không được phát hiện".

Cụ thể, sau khi ông Narce chuyển vào viện dưỡng lão khoảng một năm trước khi qua đời, ngôi nhà bị bỏ trống. Trong quá trình giải quyết thủ tục thừa kế, một công chứng viên đã tiến hành tìm kiếm những tài sản có giá trị còn sót lại trong nhà.

Cuối cùng, người này phát hiện bộ sưu tập được giấu trong một hốc nhỏ bên trong bức tường, nằm phía sau một bức tranh treo trong phòng chứa đồ.

Ngoài bộ sưu tập được phân loại và ghi chú cẩn thận, công chứng viên còn tìm thấy 10 gói riêng biệt, mỗi gói chứa 172 đồng tiền vàng mệnh giá 20 franc của Pháp. Theo hãng đấu giá, lượng tiền vàng trong mỗi gói có giá trị tương đương một thỏi vàng.

Trước phiên đấu giá, toàn bộ bộ sưu tập được ước tính trị giá khoảng 2 triệu euro. Tuy nhiên, sức hút của những đồng tiền quý hiếm đã đẩy mức giá cuối cùng lên hơn 3 triệu euro, cao hơn đáng kể so với dự đoán ban đầu.

Theo giới chuyên môn, không chỉ có giá trị bởi hàm lượng vàng, bộ sưu tập còn sở hữu giá trị lịch sử và sưu tầm rất lớn nhờ quy mô hiếm có cùng nhiều đồng tiền cổ quý hiếm còn được bảo quản trong tình trạng tốt.

(Theo CNN)