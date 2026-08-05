Việt Nam sắp có bệnh viện hơn 718 tỷ đồng: Xây dựng thần tốc trong 1,5 năm, quy mô 18.798m² đạt 250 giường bệnh

Theo Cổng TTĐT Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 4/8 vừa qua, UBND TP. Hà Nội đã tổ chức Lễ khởi công công trình đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Mắt thành phố Hà Nội tại phường Phú Lương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình. Nguồn: Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội (chủ đầu tư), dự án được thực hiện theo các Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 26/3/2025 và Quyết định số 3345/QĐ-UBND ngày 2/7/2026 của UBND thành phố Hà Nội. Công trình được xây dựng trên diện tích khoảng 18.798m² tại phường Phú Lương với tổng mức đầu tư hơn 718,9 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Quy mô dự án gồm khối nhà chính cao 9 tầng nổi (không kể tầng tum và tầng kỹ thuật), 1 tầng hầm; các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, trạm xử lý nước thải, cây xanh cảnh quan và trang thiết bị y tế hiện đại. Khi hoàn thành, bệnh viện đạt quy mô 250 giường bệnh.

Phối cảnh Bệnh viện Mắt Hà Nội tại phường Phú Lương

Dự án này có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ y tế an toàn, công bằng cho người dân mà còn tạo bước chuyển biến thực chất trong việc phân bổ cơ sở y tế chất lượng cao ra ngoài khu vực nội đô, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Thành phố ghi nhận và biểu dương nỗ lực của chủ đầu tư, chính quyền phường Phú Lương cùng sự phối hợp tích cực của các Sở: Y tế, Tài chính, Xây dựng... trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục khởi công.

Để công trình hoàn thành đạt chất lượng và phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà chỉ đạo 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu phải tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối về an toàn và chất lượng. Thành phố thống nhất mục tiêu phấn đấu hoàn thành, khánh thành công trình vào quý I/2028 (sớm hơn so với kế hoạch ban đầu).

Hai là, Sở Y tế và Bệnh viện Mắt Hà Nội phải tham gia sát sao ngay từ giai đoạn rà soát thiết kế và thi công; tránh tình trạng bất cập sau khi công trình đưa vào vận hành.

Ba là, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và UBND phường Phú Lương khẩn trương rà soát, đề xuất phương án triển khai đồng bộ các dự án hạ tầng giao thông xung quanh bệnh viện; phải bảo đảm khi bệnh viện hoàn thành thì hệ thống giao thông kết nối xung quanh cũng hoàn thành đồng bộ, phát huy hiệu quả cao nhất.

Bốn là, trong thời gian thi công khoảng 1,5 năm, Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Mắt Hà Nội chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp bộ máy y bác sĩ, kỹ thuật viên; bảo đảm khi tiếp nhận công trình, lực lượng chuyên môn đã sẵn sàng làm chủ thiết bị hiện đại, vận hành bệnh viện hiệu quả ngay từ ngày đầu.