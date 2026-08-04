Phát hiện bọc tiền 500.000 đồng buộc dây chun nằm chơ vơ tại Bệnh viện Bạch Mai, đội ngũ bảo vệ lập tức xác minh

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, đơn vị này đã hỗ trợ trao đổi 39,5 triệu đồng cho người bệnh nước ngoài đánh rơi tại bệnh viện.

Cụ thể, vào khoảng 7h ngày 3/8, lúc đến khám bệnh tại Trung tâm Khám bệnh và điều trị trong ngày (Tòa nhà K1), Bệnh viện Bạch Mai, chị Phạm Thị Duyên đã nhặt được một gói tiền buộc dây chun gồm nhiều tiền mệnh giá 500.000 đồng. Không chút do dự, chị đã báo ngay cho nhân viên y tế và bàn giao toàn bộ số tiền cho Bộ phận Bảo vệ - Phòng Hành chính quản trị.

Ngay lập tức, lực lượng bảo vệ đã nhận và bảo quản số tiền gồm 79 tờ mệnh giá 500.000 đồng (tập trị giá 39,5 triệu đồng). Song song với đó, Bộ phận Bảo vệ đã phối hợp với Trung tâm Khám bệnh và Điều trị trong ngày khẩn trương xác minh thông tin chủ sở hữu.

Qua xác minh, số tiền được xác định là của bệnh nhân Yongma Bounyonglor (quốc tịch Lào, SN 1954) đến khám bệnh tại Bệnh viện và sơ ý đánh rơi.

Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ trả tiền cho người đánh rơi. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai

Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh, Phòng Hành chính quản lý phối hợp với Trung tâm Khám bệnh và Điều trị trong ngày đã trao trả đầy đủ số tiền cho người bệnh đúng theo quy định.

Hành động trung thực của chị Phạm Thị Duyên cùng tinh thần trách nhiệm, tận tâm của đội ngũ nhân viên Bệnh viện đã giúp người bệnh tìm lại tài sản thất lạc, để lại những ấn tượng đẹp về môi trường chữa bệnh an toàn, văn minh và giàu nhân văn tại bệnh viện Bạch Mai.