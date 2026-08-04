Thợ xây lành nghề chỉ cách xử lý dứt điểm chân tường bị ẩm mốc, bong tróc: Gia chủ ước biết sớm hơn

Nhiều nhà sau khi cạo chân tường, trát vá, sơn mới nhìn đẹp long lanh được vài tháng, rồi y chang chỗ cũ sát chân tường lại nổi vết ố, bong tróc y như trước.

Gia chủ nghĩ do thợ sơn dở, nhưng thực ra cái vết ố chỉ là hậu quả bề mặt, còn "thủ phạm" thật sự nằm sâu dưới nền, trong lòng đất ẩm ngay chân móng.

Thợ lành nghề cho biết, đây chính là ẩm mao dẫn/ẩm chân tường.

Ảnh do AI thực hiện.

Gạch, vữa, bê tông vốn không đặc khít hoàn toàn mà có vô số lỗ rỗng li ti thông với nhau. Khi phần chân tường hay móng còn tiếp xúc trực tiếp với đất ẩm, nước sẽ bị hút ngược lên cao qua các lỗ rỗng đó theo hiện tượng mao dẫn - y hệt cách một cục bọt biển hay tờ giấy thấm hút nước lên trên dù không có lực gì đẩy nó cả. Tường càng xốp, đất quanh móng càng ẩm lâu ngày, nước càng leo cao và loang nhanh.

Điều này sẽ làm giảm mỹ quan không gian sống và gây hại cho sức khỏe của gia chủ. Môi trường ẩm liên tục là điều kiện lý tưởng cho nấm mốc phát triển, mốc phát tán bào tử và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (mùi ẩm mốc đặc trưng chính là do các hợp chất này).

Hít phải lâu dài có thể gây kích ứng mũi họng, ho kéo dài, khò khè, nặng hơn là làm khởi phát hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh hô hấp mạn tính như hen suyễn, viêm phế quản, đặc biệt ở trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Cách xử lý dứt điểm ẩm chân tường Muốn xử lý dứt điểm, gia chủ cần cho thực hiện tuần tự các bước sau: Bước đầu tiên: Tìm cho ra nguồn nước gây ẩm Kiểm tra kỹ xem có đường ống rò rỉ nào gần đó không, hệ thống thoát nước quanh nhà có ứ đọng không, đất có áp sát trực tiếp vào tường không, hay nước mưa có đang lọt qua khe nứt, mái, khung cửa nào không. Thợ xây có kinh nghiệm thường dùng máy đo độ ẩm, quan sát kỹ hiện trạng, thử áp lực đường ống, và đục thử một vài điểm để khảo sát tình trạng thực tế bên trong tường trước khi quyết định phương án. Các bước tiếp theo: Gồm một loạt thao tác Sau khi xác định đúng nguồn ẩm, các bước tiếp theo mới có ý nghĩa. Lúc này thợ xây sẽ tiến hành sửa dứt điểm chỗ rò rỉ nếu có, cải thiện hệ thống thoát nước quanh móng, tái tạo lại lớp chống thấm ngang ở chân tường, đục bỏ toàn bộ phần vữa đã nhiễm muối và bở mục, trát lại bằng vật liệu phù hợp với tình trạng tường. Điều quan trọng không kém là chờ tường khô hẳn rồi mới sơn hoàn thiện, không nóng vội làm cho xong việc. Lưu ý quan trọng Khi vết ố cứ quay đi quay lại nhiều lần, lan ra nhiều bức tường, xuất hiện ở cả hai mặt tường, hoặc đi kèm sàn ẩm, mùi nồng, gỗ mục gần đó, thì đây là lúc nên mời người có chuyên môn cao về khảo sát kỹ lưỡng, thay vì tiếp tục sơn đi sơn lại, vì càng làm theo kiểu chắp vá thì càng tốn công tốn của mà bệnh vẫn không dứt gốc được.

Khi xây nhà, đừng bỏ qua chi tiết này

Nếu xây đúng bài bản, giữa móng và phần tường xây phải có một lớp chống thấm ngang, đặt ở đế móng, giằng móng hoặc vài hàng gạch đầu tiên sát nền, để cắt đứt đường nước từ đất đi lên.

Nếu khi thi công lớp này bị bỏ qua, làm không liền mạch, hoặc theo năm tháng đã xuống cấp mất tác dụng, thì nước cứ tự nhiên tìm khe hở mà chui lên, kéo theo cả muối khoáng hòa tan trong đất, ngấm dần vào lớp vữa trát rồi lên tới lớp sơn ngoài cùng.

Ảnh: MdM

Biểu hiện dễ nhận nhất luôn nằm ở phần thấp của tường, sát nền nhà - ẩm chân tường. Sơn bắt đầu phồng rộp, mất độ bám rồi bong ra từng mảng. Lớp vữa trát trở nên yếu, sờ vào thấy bở, mủn như cát. Vết ố loang không đều, cứ từ mép nền lan dần lên cao.

Có khi còn kèm mùi ẩm mốc, và đặc biệt là một lớp bột trắng bám trên bề mặt, đó chính là muối kết tinh lại sau khi nước bốc hơi đi. Nhiều người thấy lớp bột này liền lấy khăn lau sạch, tưởng vậy là xong, nhưng nếu nguồn nước vẫn chảy vào tường thì chỉ ít lâu sau muối mới lại được đẩy lên, bột trắng lại xuất hiện y như cũ.

Cần phân biệt ẩm chân tường với thấm dột

Cái khó là ẩm chân tường rất dễ bị nhầm với thấm dột do nước mưa hoặc rò rỉ đường ống, mà cách xử lý ba loại này hoàn toàn khác nhau.

Nếu là rò ống nước, vết ẩm thường tập trung ở một điểm cố định, phình to rõ rệt mỗi khi trong nhà xả nước hay dùng thiết bị vệ sinh, và độ cao vết ố nhiều khi không ăn khớp với việc nước đi từ nền lên - trường hợp này cần thử áp lực đường ống mới xác định chắc chắn được.

Nếu là nước mưa tạt hay thấm qua mái, tường ngoài, vết ố thường nặng thêm rõ rệt sau những trận mưa lớn, xuất hiện quanh khung cửa, mái hắt, máng xối, hoặc theo các vết nứt tường, và độ cao vết loang đi theo đúng điểm nước lọt vào chứ không nhất thiết bắt đầu từ sát nền.

Còn ẩm mao dẫn từ đất thì luôn khởi phát ngay sát chân tường, có thể lan ngang qua nhiều bức tường liền kề, và thường nặng hơn vào mùa mưa vì đất quanh móng no nước hơn, nhưng gốc rễ vẫn nằm ở lớp chống thấm chân móng chứ không phải ở mái hay cửa sổ.