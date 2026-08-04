2 ngày trước - 2/8, kịp thời giúp đỡ 1 hành khách quốc tịch Trung Quốc tại cửa khẩu sân bay Nội Bài

Theo thông tin được trang Tuổi trẻ Công an cửa khẩu CHKQT Nội Bài đăng tải, ngày 2/8/2026, một hành khách quốc tịch Trung Quốc trên chuyến bay VN532 không may làm thất lạc túi đồ chứa nhiều giấy tờ và tài sản quan trọng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã nhanh chóng hỗ trợ tìm kiếm. Túi đồ sau đó được trao trả nguyên vẹn cho hành khách. Theo thông tin chuyến bay được Cảng hàng không quốc tế Nội Bài công bố, VN532 là chuyến bay từ Hà Nội đi Thượng Hải, Trung Quốc, làm thủ tục tại Nhà ga quốc tế T2.

Việc hành khách trình báo sớm có ý nghĩa quan trọng, bởi lực lượng làm nhiệm vụ có thể nhanh chóng xác định các khu vực người này vừa di chuyển qua, đồng thời phối hợp với nhân viên nhà ga, an ninh hàng không và hãng bay để kiểm tra.







Sự việc được đăng tải trên Fanpage Tuổi trẻ Công an cửa khẩu CHKQT Nội Bài

Câu chuyện cũng là lời nhắc thiết thực đối với những người thường xuyên đi máy bay: Khi bị mất đồ, không phải trường hợp nào cũng tìm đến cùng một đầu mối. Việc liên hệ đúng đơn vị ngay từ đầu có thể giúp rút ngắn đáng kể quá trình tìm kiếm.

Mất đồ tại sân bay, cần liên hệ ai?

Nếu hành lý ký gửi không xuất hiện trên băng chuyền, hành khách nên đến ngay quầy hành lý thất lạc hoặc đại diện hãng hàng không tại sân bay đến, thay vì rời sân bay rồi mới trình báo.

Vietnam Airlines hướng dẫn hành khách liên hệ với nhân viên hãng tại quầy hành lý thất lạc để lập Biên bản bất thường về hành lý, thường gọi là PIR. Đây là căn cứ xác nhận sự cố đã xảy ra và là một trong những cơ sở để hãng xem xét khiếu nại, bồi thường. Sau khi khai báo, hành khách có thể theo dõi quá trình tìm kiếm qua hệ thống WorldTracer.

Khi làm thủ tục, hành khách nên chuẩn bị thẻ lên máy bay, cuống thẻ hành lý, giấy tờ tùy thân, mã chuyến bay và mô tả chi tiết chiếc vali như màu sắc, kích thước, nhãn hiệu hoặc dấu hiệu nhận biết riêng.

Khi bị thất lạc hành lý, hành khách cần liên hệ ngay tới các nhân viên tại sân bay (Ảnh Tiền Phong)

Vietnam Airlines cũng lưu ý thời hạn bổ sung thông tin là chậm nhất 7 ngày kể từ khi nhận hành lý đối với trường hợp mất mát, hư hỏng và 21 ngày đối với hành lý đến chậm.

Trường hợp bỏ quên điện thoại, ví, hộ chiếu, túi xách hoặc vật dụng trong nhà ga, hành khách nên báo ngay cho nhân viên an ninh gần nhất, quầy thông tin hoặc Phòng Hành lý thất lạc của sân bay.

Tại Nội Bài, hành khách có thể tra cứu tài sản đã được bàn giao trong ngày trên hệ thống tìm đồ thất lạc của sân bay; gọi hotline 0983 774 546 hoặc gửi email đến [email protected] . Đầu mối này hỗ trợ tra cứu ban đầu 24/7.

Người cần nhận lại tài sản có thể đến Phòng Hành lý thất lạc tại tầng 1, sảnh E, Nhà ga T1, trong thời gian từ 8h đến 22h hằng ngày, kể cả lễ, Tết. Khi đến nhận, hành khách phải mang giấy tờ tùy thân, thông tin chuyến bay và bằng chứng chứng minh quyền sở hữu như hình ảnh, hóa đơn hoặc mô tả chính xác đặc điểm món đồ.

Phòng thất lạc hành lý tại sân bay Nội Bài (Ảnh Tiền Phong)

Nếu đồ bị bỏ quên trên máy bay, hành khách cần liên hệ trực tiếp hãng hàng không khai thác chuyến bay, cung cấp số chuyến, ngày bay, số ghế và vị trí nghi để quên. Với đồ bỏ quên trên taxi, xe khách hoặc phương tiện đưa đón sân bay, đầu mối hỗ trợ là hãng vận chuyển hoặc tài xế. Đây cũng là khuyến cáo chính thức của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Những việc cần làm ngay sau khi phát hiện mất đồ

Trong những phút đầu tiên, hành khách nên bình tĩnh nhớ lại hành trình vừa di chuyển qua, từ quầy làm thủ tục, khu vực soi chiếu, cửa ra máy bay, ghế chờ đến cửa hàng, nhà vệ sinh hoặc băng chuyền hành lý.

Thời gian và địa điểm cuối cùng nhìn thấy tài sản cần được ghi lại càng chính xác càng tốt. Nếu mất điện thoại, hành khách nên gọi vào máy, kích hoạt tính năng định vị, khóa thiết bị từ xa; đồng thời khóa thẻ ngân hàng, ví điện tử và các tài khoản quan trọng khi cần thiết.

Hành khách không nên đăng công khai toàn bộ đặc điểm bí mật của tài sản lên mạng xã hội. Một số thông tin nên được giữ lại để nhân viên tiếp nhận sử dụng khi xác minh chủ sở hữu.

Ảnh Vietjet Air

Trước mỗi chuyến đi, việc chụp ảnh vali, gắn thẻ tên và số điện thoại, tạo một dấu hiệu nhận biết riêng cũng giúp hạn chế cầm nhầm và thuận lợi hơn khi tìm kiếm. Cuống thẻ hành lý cần được giữ lại cho đến khi hành khách đã nhận đúng vali.