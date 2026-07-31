2 tuần trước - 18/7, kịp thời ngăn chặn một khách nước ngoài ở cửa khẩu sân bay Nội Bài

Theo Tạp chí Hàng không dẫn thông tin, hình ảnh từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, khoảng 15 giờ ngày 18/7/2026, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài kiểm soát hành khách trên chuyến bay AK512 từ Kuala Lumpur, Malaysia đến Hà Nội.

Một hành khách mang quốc tịch Iran xuất trình hộ chiếu Italia khi làm thủ tục nhập cảnh. Qua kiểm tra chuyên sâu, lực lượng chức năng xác định đây là giấy tờ giả, được sử dụng nhằm qua mặt cơ quan kiểm soát để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Người này bị ngăn chặn và xử lý theo quy định.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh khuyến cáo người dân, hành khách quốc tế tuyệt đối không sử dụng hộ chiếu, giấy tờ giả hoặc thực hiện hành vi xuất, nhập cảnh trái phép. Người bị chặn trong vụ việc không phải công dân Italia sử dụng hộ chiếu hợp pháp, mà là người nước ngoài mang theo hộ chiếu Italia giả.

Cán bộ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài kiểm tra kỹ các yếu tố bảo an trên hộ chiếu của hành khách, kịp thời phát hiện trường hợp sử dụng hộ chiếu giả để nhập cảnh vào Việt Nam. (Ảnh Cục Quản lý xuất nhập cảnh)

Vì sao cuốn hộ chiếu thật có thể quyết định cả hành trình?

Theo Bộ Công an, hộ chiếu là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp để công dân sử dụng khi xuất cảnh, nhập cảnh, đồng thời chứng minh quốc tịch và nhân thân. Đây là căn cứ để lực lượng chức năng xác định người qua cửa khẩu thực sự là ai.

Tại cửa kiểm soát, cán bộ xuất nhập cảnh có thể đối chiếu ảnh chân dung, thông tin nhân thân, số hộ chiếu, thời hạn, vùng đọc bằng máy và các yếu tố bảo an. Những giấy tờ có dấu hiệu bất thường còn được kiểm tra chuyên sâu bằng biện pháp nghiệp vụ và thiết bị chuyên dụng. Vì vậy, hộ chiếu giả dù được làm giống thật vẫn có thể bị phát hiện.

Tuy nhiên, hộ chiếu thật cũng chưa chắc được chấp nhận trong mọi trường hợp. Giấy tờ phải thuộc đúng người sử dụng, còn giá trị, nguyên vẹn, không bị tẩy xóa, thay ảnh, mất trang hoặc nằm trong danh sách đã báo mất, bị hủy giá trị.

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Thông tin trên hộ chiếu còn phải trùng khớp với vé máy bay, thị thực và giấy phép nhập cảnh. Cục Hàng không Việt Nam lưu ý hành khách quốc tế phải đáp ứng giấy tờ do quốc gia xuất phát, trung chuyển và nơi đến quy định; một số hành trình còn yêu cầu thị thực quá cảnh.

Những lưu ý quan trọng với người đi nước ngoài

Trước khi đặt vé, hành khách nên kiểm tra ngày hết hạn và tình trạng vật lý của hộ chiếu. Từ ngày 15/8/2023, Việt Nam đã bỏ điều kiện hộ chiếu phải còn ít nhất 6 tháng mới được xuất cảnh. Tuy nhiên, nước đến hoặc nước quá cảnh vẫn có thể áp dụng yêu cầu thời hạn riêng. Hộ chiếu còn giá trị vào ngày khởi hành vì thế chưa chắc đủ điều kiện cho toàn bộ hành trình.

Họ tên, số hộ chiếu, ngày cấp và ngày hết hạn trên vé, visa hoặc e-visa phải được khai chính xác. Nếu đã đổi hộ chiếu nhưng thị thực vẫn gắn với số hộ chiếu cũ, hành khách cần kiểm tra quy định của quốc gia cấp visa.

Nếu hộ chiếu bị ngấm nước, rách, bong trang, nhòe thông tin hoặc có dấu hiệu hư hỏng, người dân không nên tự dán, ép lại hay sửa chữa giấy tờ. Phương án an toàn là liên hệ cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để được hướng dẫn cấp đổi trước ngày khởi hành.

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Trong hành trình, hộ chiếu cần được để trong hành lý xách tay, giữ ở nơi khô ráo và không giao cho người lạ hoặc dịch vụ không rõ tư cách. Hành khách nên lưu bản chụp trang nhân thân, visa và vé máy bay ở nơi khác để hỗ trợ xác minh khi xảy ra sự cố; bản chụp không thay thế hộ chiếu gốc tại cửa khẩu.

Nếu mất hộ chiếu phổ thông Việt Nam, Bộ Công an quy định người dân phải trình báo trong vòng 48 giờ kể từ khi phát hiện, tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan công an gần nhất, đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh ở cửa khẩu hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.