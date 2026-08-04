3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Ba, 4/8/2026

Vào thứ Ba, ngày 4/8/2026, tức ngày 22 tháng 6 âm lịch, còn gọi là ngày Canh Tuất, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ, mang nạp âm Thoa Xuyến Kim, tượng trưng cho thứ vàng trang sức quý hiếm đã được gọt giũa tinh xảo, toát lên vẻ thanh cao và phú quý.

Khác với các loại Kim thô sơ, nạp âm này mang năng lượng mềm mỏng, ưa sự tĩnh lặng, tỏa sáng nhờ nét tinh tế và rất thích hợp cho những công việc liên quan đến nghệ thuật, ngoại giao hay thẩm mỹ.

Xét theo quy luật tương sinh tương khắc, Thoa Xuyến Kim rất cần hành Thủy để gột rửa thêm sáng bóng nhưng lại cực kỳ kỵ hành Hỏa mạnh vì dễ bị nung chảy, làm mất đi giá trị nguyên bản. Chính vì vậy, trong ngày này bạn nên ưu tiên hành xử ôn hòa, tránh tranh chấp đối đầu trực diện để bảo toàn trọn vẹn vận khí rực rỡ của mình.

Tử vi học có nói, ngày Canh Tuất sẽ mang lại tài lộc bội thu cho 3 con giáp dưới đây.

1. Con giáp tuổi Dần: Tài lộc hanh thông – Tiền bạc rủng rỉnh

Trong ngày Canh Tuất thuộc hành Kim, người tuổi Dần sẽ là con giáp gặp được thế cục Tam Hợp giúp vận trình tài lộc hanh thông, đón nhận nhiều tin vui tiền bạc bất ngờ. Bản mệnh thể hiện sự quyết đoán mạnh mẽ trong các quyết định đầu tư, kinh doanh và dễ dàng nhìn ra những cơ hội sinh lời mà người khác bỏ qua.

Những người làm công ăn lương có khả năng nhận được tiền thưởng nóng hoặc đề xuất tăng lương nhờ những đóng góp vượt trội cho tập thể trong suốt thời gian qua. Đối với người làm việc tự do hoặc kinh doanh dòng tiền đổ về tài khoản liên tục nhờ các hợp đồng cũ được thanh toán sòng phẳng.

Sự xuất hiện của cát tinh Thiên Tài bổ trợ giúp tuổi Dần có thêm nguồn thu phụ từ các dự án nghề tay trái hoặc may mắn trúng thưởng nhỏ. Tuy nhiên, vì là ngày Kim khắc Mộc nên con giáp này cần hết sức tỉnh táo, tránh nghe theo lời đường mật để dốc vốn vào các trò đỏ đen may rủi. Nhìn chung, đây là một ngày tài chính khởi sắc rực rỡ, chỉ cần bạn chi tiêu có kế hoạch thì số dư ví tiền sẽ luôn được bảo toàn trọn vẹn.

2. Tuổi Ngọ: Kho vàng mở rộng – Đối tác tìm đến

Tuổi Ngọ là con giáp tiếp theo đón nhận hỷ sự lâm môn nhờ cục diện Tam Hợp Tuất - Ngọ kích hoạt kho tài lộc mở rộng tối đa.

Công việc tiến triển suôn sẻ giúp kéo theo nguồn thu nhập chính ổn định và có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt so với thời gian trước. Bạn có duyên gặp gỡ với những đối tác lớn, mở ra cơ hội hợp tác dài hạn mang lại lợi nhuận khổng lồ trong tương lai gần. Khả năng giao tiếp khéo léo kết hợp với sự nhạy bén thời cuộc giúp người tuổi Ngọ dễ dàng chốt được những thương vụ mua bán bất động sản hoặc tài sản giá trị lớn.

Nếu đang có ý định mở rộng quy mô kinh doanh hoặc khai trương cửa hàng, bạn nên tận dụng khung giờ hoàng đạo trong ngày để tiến hành nhằm thu hút tài khí. Dù tiền bạc rủng rỉnh nhưng con giáp này vẫn nên đề phòng năng lượng Hỏa vượng của năm Bính Ngọ có thể thúc đẩy thói quen mua sắm ngẫu hứng gây thâm hụt ngân sách. Hãy tranh thủ tích lũy một phần lợi nhuận thu được vào quỹ tiết kiệm dài hạn để xây dựng bệ phóng tài chính vững chắc cho bản thân.

3. Con giáp tuổi Mão: Lục hợp trợ lực - Phú quý giàu sang

Cục diện Lục Hợp Tuất - Mão mang lại cho con giáp tuổi Mão một ngày thứ Ba tràn ngập may mắn và tài lộc dồi dào. Bản mệnh nhận được sự che chở lớn từ quý nhân, giúp hóa giải các khó khăn tồn đọng và mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền thuận lợi.

Công việc tiến triển vượt bậc giúp nguồn thu nhập chính tăng tiến ổn định, mang lại sự an tâm tuyệt đối về mặt tài chính. Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán sẽ có một ngày khách hàng lui tới tấp nập, hàng hóa lưu thông trơn tru và doanh thu vượt mức mong đợi.

Khả năng ngoại giao khéo léo là đặc trưng của tuổi Mão giúp bạn dễ dàng thuyết phục được các đối tác lớn ký kết hợp đồng đầu tư béo bở. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nạp âm Thoa Xuyến Kim, con giáp này vẫn nên chi tiêu có kế hoạch và tránh mua sắm những món đồ xa xỉ không thực sự cần thiết. Nhìn chung, đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Mão tích lũy tài chính và khẳng định vị thế vững chắc của mình.

* Lưu ý chung:

Dù được cát tinh soi chiếu, cả ba con giáp tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Mão vẫn cần đề phòng năng lượng Thoa Xuyến Kim dễ khiến bản mệnh nảy sinh tâm lý tự phụ và chủ quan trong hành động. Bạn nên kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, tuyệt đối tránh các quyết định đầu tư mạo hiểm hay cho vay mượn tiền bạc chỉ vì nể nang các mối quan hệ xã giao.

Việc ký kết hợp đồng hay xử lý giấy tờ quan trọng cần được rà soát tỉ mỉ từng điều khoản để ngăn ngừa nguy cơ tranh chấp pháp lý phát sinh. Hãy chú ý giữ gìn lời ăn tiếng nói, kiềm chế tính nóng nảy để tránh vướng vào những chuyện thị phi hay mâu thuẫn không đáng có nơi công sở. Cuối cùng, việc duy trì lối sống điều độ và dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp bạn tái tạo năng lượng, bảo toàn trọn vẹn vận may trong ngày này.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.