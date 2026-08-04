Lời khuyên cho những người vừa sử dụng điện thoại vừa sạc pin

Có gây hại cho pin hay không?

Theo các chuyên gia, với phần lớn smartphone hiện đại, việc sử dụng điện thoại trong khi sạc không đồng nghĩa với việc làm hỏng pin. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng còn phụ thuộc vào tác vụ đang thực hiện và công nghệ quản lý nguồn điện của từng thiết bị.

Các mẫu smartphone mới có thể hoạt động bình thường trong quá trình sạc mà không gây ảnh hưởng đáng kể đến pin. Dù việc sử dụng thiết bị có thể khiến thời gian sạc kéo dài hơn, điều này không đồng nghĩa pin sẽ nhanh xuống cấp.

Một số dòng điện thoại còn được trang bị công nghệ bypass charging (sạc nhánh). Công nghệ này cho phép nguồn điện từ bộ sạc cấp trực tiếp cho các tác vụ đang chạy thay vì liên tục nạp vào pin, từ đó hạn chế lượng nhiệt sinh ra và góp phần bảo vệ tuổi thọ pin.

Theo các chuyên gia, điều đáng quan tâm không phải là việc vừa sạc vừa sử dụng điện thoại, mà là nhiệt lượng phát sinh trong quá trình đó.

Nếu người dùng chỉ thực hiện các tác vụ nhẹ như đọc tin tức, trả lời tin nhắn hay lướt mạng xã hội, nhiệt độ thiết bị thường không tăng đáng kể. Ngược lại, khi chơi game cấu hình cao, chỉnh sửa video hoặc chạy các ứng dụng nặng trong lúc sạc, máy có thể nóng lên nhanh chóng. Nhiệt độ cao kéo dài là một trong những nguyên nhân khiến pin lithium-ion lão hóa nhanh hơn.

Điều thực sự cần lưu ý: Nguy cơ cháy nổ

Các chuyên gia cho rằng, bản thân việc sử dụng điện thoại trong lúc sạc không phải lúc nào cũng dẫn đến cháy nổ. Tuy nhiên, nếu kết hợp với những yếu tố như thiết bị quá nóng, pin xuống cấp hoặc sử dụng bộ sạc kém chất lượng thì nguy cơ mất an toàn có thể tăng lên.

Một trong những nguyên nhân được nhắc đến nhiều là nhiệt lượng phát sinh khi điện thoại vừa sạc vừa phải xử lý các tác vụ nặng như chơi game hoặc xem video liên tục. Trong trường hợp thiết bị không được trang bị cơ chế quản lý nhiệt hiệu quả, pin có thể nóng lên bất thường, làm tăng nguy cơ hư hỏng, thậm chí dẫn đến sự cố cháy nổ.

Bên cạnh đó, việc sử dụng bộ sạc, cáp sạc hoặc pin không rõ nguồn gốc cũng là yếu tố tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các phụ kiện không đạt tiêu chuẩn có thể cung cấp dòng điện không ổn định hoặc vượt quá khả năng tiếp nhận của thiết bị, làm tăng nguy cơ chập mạch, hỏng pin và phát sinh sự cố trong quá trình sạc.

Môi trường sạc cũng cần được lưu ý. Đặt điện thoại trên chăn, gối, nệm hoặc ở nơi có nhiệt độ cao sẽ khiến thiết bị khó tản nhiệt, làm pin nóng hơn bình thường. Theo các chuyên gia, đây là một trong những yếu tố có thể làm gia tăng nguy cơ cháy nổ nếu kéo dài trong thời gian dài.

Ngoài điện thoại, bộ sạc cũng có thể trở thành nguồn phát sinh rủi ro. Lực lượng phòng cháy chữa cháy từng khuyến cáo không nên để cục sạc cắm điện liên tục trên giường hoặc gần các vật liệu dễ bắt lửa. Nếu bộ sạc gặp sự cố, nhiệt lượng tỏa ra có thể bén vào chăn, gối hoặc các vật dụng xung quanh và gây hỏa hoạn.

Để hạn chế nguy cơ, các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên sử dụng bộ sạc chính hãng hoặc đạt tiêu chuẩn an toàn, tránh vừa sạc vừa thực hiện các tác vụ nặng trong thời gian dài, không sạc điện thoại ở nơi khó tản nhiệt và ngừng sử dụng ngay nếu phát hiện pin phồng, máy quá nóng hoặc có dấu hiệu bất thường.

(Tổng hợp)