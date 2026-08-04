Một từ tiếng Việt nhìn như lỗi chính tả nhưng lại tồn tại trong từ điển

Tiếng Việt vốn nổi tiếng là ngôn ngữ giàu thanh điệu, giàu hình ảnh và có hệ thống từ láy vô cùng phong phú. Chính điều đó tạo nên vẻ đẹp đặc biệt của tiếng Việt, nhưng cũng khiến không ít người nhiều lần phải dừng lại tự hỏi: "Từ này thật sự được viết như vậy sao?". Trong số những từ thường khiến người đọc nghi ngờ mình đang nhìn nhầm hoặc gặp lỗi đánh máy, "chênh chếch" là một ví dụ điển hình.

Thoạt nhìn, nhiều người có cảm giác từ này "sai sai". Sự kết hợp giữa hai âm tiết khá lạ cùng cách đặt phụ âm và dấu thanh khiến "chênh chếch" trở thành một trong những từ dễ gây bối rối, đặc biệt khi xuất hiện trong sách báo hoặc các tác phẩm văn học.

Thế nhưng, theo Từ điển tiếng Việt do Giáo sư Hoàng Phê chủ biên (Viện Ngôn ngữ học), "chênh chếch" là một từ hoàn toàn đúng và được ghi nhận trong hệ thống từ vựng tiếng Việt. Đây là tính từ dùng để chỉ trạng thái hơi nghiêng, hơi lệch so với phương thẳng hoặc vị trí cân đối, thường chỉ một góc nghiêng không lớn nhưng đủ để người quan sát nhận ra.

Trong thực tế, từ "chênh chếch" xuất hiện khá nhiều trong văn học và báo chí. Người ta có thể viết: "Chiếc nón lá đội chênh chếch trên đầu", "Ánh nắng chiều hắt chênh chếch qua khung cửa", "Bức tranh treo chênh chếch trên tường" hay "Anh ngồi chênh chếch về phía cửa sổ". Chỉ với hai âm tiết, từ này đã gợi lên rất rõ hình ảnh một vật hoặc một tư thế không hoàn toàn ngay ngắn, nhưng cũng chưa đến mức lệch hẳn.

Điều thú vị là "chênh chếch" không đơn thuần diễn tả vị trí trong không gian mà còn tạo nên hiệu ứng hình ảnh rất mạnh. Nếu thay bằng những từ như "nghiêng", "lệch" hay "xiên", câu văn vẫn đúng nghĩa nhưng sẽ mất đi phần nào sự mềm mại và gợi hình. Chính vì vậy, nhiều nhà văn, nhà thơ thường ưu tiên sử dụng "chênh chếch" để tăng tính biểu cảm cho câu chữ.

Vậy vì sao một từ hoàn toàn đúng lại khiến nhiều người tưởng là lỗi chính tả?

Theo các nhà ngôn ngữ học, nguyên nhân đầu tiên nằm ở đặc điểm của từ láy trong tiếng Việt. "Chênh chếch" là từ láy bộ phận, trong đó hai âm tiết có sự tương đồng về âm đầu và nhịp điệu. Điều này giúp từ giàu tính nhạc và giàu khả năng gợi hình, nhưng đồng thời cũng khiến người đọc dễ nhầm lẫn với những biến thể do thói quen phát âm hoặc suy đoán theo trực giác.

Một nguyên nhân khác là nhiều người đã quen với những tổ hợp như "chênh vênh", "chênh lệch"... Khi bắt gặp "chênh chếch", não bộ có xu hướng tự "chỉnh sửa" thành một cấu trúc quen thuộc hơn. Đây là hiện tượng khá phổ biến trong tâm lý học ngôn ngữ, khi con người thường ghi nhớ mẫu âm thanh quen thuộc thay vì ghi nhớ chính xác từng mặt chữ.

Không chỉ mang giá trị miêu tả, "chênh chếch" còn phản ánh khả năng quan sát tinh tế của người Việt. Thay vì chỉ dùng một từ chung như "nghiêng", tiếng Việt tạo ra một từ riêng để diễn tả trạng thái nghiêng vừa phải, không quá nhiều nhưng cũng không hoàn toàn cân bằng. Chính sự phân biệt rất nhỏ về sắc thái ấy góp phần làm nên sự giàu có của vốn từ tiếng Việt.

Các chuyên gia ngôn ngữ cũng cho rằng, việc người bản ngữ đôi khi nghi ngờ một từ đúng là điều hoàn toàn bình thường. Trong giao tiếp hằng ngày, chúng ta chủ yếu tiếp xúc với ngôn ngữ qua lời nói. Đến khi chuyển sang chữ viết, đặc biệt là với những từ ít xuất hiện trong đời sống thường nhật, cảm giác "hình như viết sai" rất dễ xuất hiện. Đó cũng là lý do việc tra cứu từ điển vẫn luôn cần thiết, ngay cả với những người sử dụng tiếng Việt thành thạo.

Ngày nay, chỉ mất vài giây để kiểm tra một từ qua các nguồn ngôn ngữ uy tín như Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học hay Từ điển tiếng Việt của Trung tâm Từ điển học. Việc đối chiếu này không chỉ giúp tránh lỗi chính tả mà còn giúp hiểu đúng sắc thái nghĩa và cách sử dụng của từng từ trong từng ngữ cảnh.

"Chênh chếch" là một minh chứng thú vị cho thấy tiếng Việt không chỉ phong phú về từ vựng mà còn rất tinh tế trong cách biểu đạt. Dù nhìn qua có thể khiến nhiều người nghĩ rằng đây là một lỗi đánh máy, từ này thực chất đã tồn tại từ lâu trong hệ thống từ vựng tiếng Việt và vẫn được sử dụng đúng chuẩn cho đến ngày nay. Đằng sau hai âm tiết tưởng như "lạ lẫm" ấy là cả một nét đẹp của tiếng Việt: ngắn gọn, giàu hình ảnh và đủ sức diễn tả những khác biệt rất nhỏ mà nhiều ngôn ngữ khác khó có thể truyền tải chỉ bằng một từ.