Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 của học sinh 34 tỉnh, thành

| | Sống

Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay rơi vào giữa tuần khiến nhiều học sinh, sinh viên và người lao động đặc biệt quan tâm đến số ngày nghỉ thực tế.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến dịp lễ lớn Quốc khánh 2/9, đúng thời điểm nhiều trường học trên cả nước cũng đang chuẩn bị tựu trường cho năm học mới 2026-2027. Vì ngày 2/9 năm nay rơi vào thứ Tư, cách tính ngày nghỉ trở nên phức tạp hơn bình thường, khiến không ít phụ huynh và học sinh phải tính toán kỹ mới biết chính xác mình được nghỉ mấy ngày.

Theo Thông báo của Bộ Nội vụ, khối cán bộ, công chức, viên chức nhà nước sẽ được nghỉ liên tục 5 ngày, bắt đầu từ thứ Bảy ngày 29/8 đến hết thứ Tư ngày 2/9. Sở dĩ có kỳ nghỉ dài như vậy vì ngày làm việc thứ Hai 31/8 được hoán đổi sang làm bù vào thứ Bảy 22/8, giúp gộp trọn vẹn 2 ngày cuối tuần liền trước với 2 ngày nghỉ lễ chính thức là 1/9 và 2/9.

Với khối doanh nghiệp tư nhân, mức nghỉ tối thiểu theo luật là 2 ngày, gồm ngày 2/9 và một ngày liền trước hoặc liền sau do người sử dụng lao động quyết định. Người lao động làm việc theo tuần 5 ngày có thể được áp dụng phương án hoán đổi tương tự khối nhà nước nếu doanh nghiệp lựa chọn, trong khi người lao động làm việc 6 ngày mỗi tuần thường chỉ nghỉ đúng 2 ngày, hoặc từ thứ Ba 1/9 đến hết thứ Tư 2/9, hoặc từ thứ Tư 2/9 đến hết thứ Năm 3/9, tùy cách sắp xếp của từng nơi.

Với khối học sinh, sinh viên, lịch nghỉ lễ Quốc khánh không áp dụng chung một mốc cố định như khối hành chính, mà phụ thuộc vào việc trường có tổ chức học ngày thứ Bảy hay không. Những trường có lịch học vào thứ Bảy sẽ được nghỉ 4 ngày, tính từ Chủ nhật ngày 30/8 đến hết thứ Tư ngày 2/9. Trong khi đó, những trường không học ngày thứ Bảy sẽ có kỳ nghỉ dài hơn, kéo dài 5 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 29/8 đến hết thứ Tư ngày 2/9, tương đương với lịch nghỉ của khối cán bộ công chức.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay trùng với giai đoạn chuẩn bị tựu trường của nhiều địa phương (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, thời điểm nghỉ lễ năm nay lại rơi đúng vào giai đoạn nhiều trường học chuẩn bị tựu trường cho năm học mới, dự kiến khai giảng đồng loạt vào ngày 5/9. Vì vậy, lịch nghỉ lễ chính thức dành cho học sinh tại từng trường vẫn cần chờ thông báo cụ thể từ Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc từng nhà trường, do mỗi nơi có thể linh hoạt điều chỉnh đôi chút so với khung chung.

Phụ huynh và học sinh nên theo dõi thông báo chính thức trên website hoặc bảng tin của từng trường trong tháng 8 để nắm chính xác lịch nghỉ, tránh nhầm lẫn giữa lịch nghỉ lễ và lịch tựu trường diễn ra gần như cùng lúc trong năm nay.

Tổng hợp

Theo Thiên An

Sức khoẻ cộng đồng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 đại học ở Hà Nội cán mốc doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng, trả lương cho giảng viên 469 tỷ đồng/năm, quy tụ đến 1.285 Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ

1 đại học ở Hà Nội cán mốc doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng, trả lương cho giảng viên 469 tỷ đồng/năm, quy tụ đến 1.285 Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ Nổi bật

MỚI NHẤT: 7 bước người dân có thể làm để đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội ngay bây giờ

MỚI NHẤT: 7 bước người dân có thể làm để đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội ngay bây giờ Nổi bật

Tận dụng loại quả bán đầy ngoài chợ, phụ nữ Hàn có chiêu riêng để thu nhỏ lỗ chân lông, giúp da căng mịn, tươi trẻ

Tận dụng loại quả bán đầy ngoài chợ, phụ nữ Hàn có chiêu riêng để thu nhỏ lỗ chân lông, giúp da căng mịn, tươi trẻ

05:22 , 04/08/2026
Xếp hạng tình hình tài chính của 12 con giáp trong tháng 7 âm lịch: Hạng đầu dễ có thêm nguồn thu, nhóm cuối nên giữ tiền hơn kiếm tiền

Xếp hạng tình hình tài chính của 12 con giáp trong tháng 7 âm lịch: Hạng đầu dễ có thêm nguồn thu, nhóm cuối nên giữ tiền hơn kiếm tiền

23:25 , 03/08/2026
Chợ Việt có 1 loại rau nấu lên nhơn nhớt nhưng là “dược liệu vàng”: Ăn vào mát gan, bổ mắt, lại dưỡng xương cực hiệu quả

Chợ Việt có 1 loại rau nấu lên nhơn nhớt nhưng là “dược liệu vàng”: Ăn vào mát gan, bổ mắt, lại dưỡng xương cực hiệu quả

23:04 , 03/08/2026
Người đàn ông loét ruột, suýt tử vong vì ăn hải sản theo cách quen thuộc

Người đàn ông loét ruột, suýt tử vong vì ăn hải sản theo cách quen thuộc

22:59 , 03/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên