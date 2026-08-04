Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 của học sinh 34 tỉnh, thành

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến dịp lễ lớn Quốc khánh 2/9, đúng thời điểm nhiều trường học trên cả nước cũng đang chuẩn bị tựu trường cho năm học mới 2026-2027. Vì ngày 2/9 năm nay rơi vào thứ Tư, cách tính ngày nghỉ trở nên phức tạp hơn bình thường, khiến không ít phụ huynh và học sinh phải tính toán kỹ mới biết chính xác mình được nghỉ mấy ngày.

Theo Thông báo của Bộ Nội vụ, khối cán bộ, công chức, viên chức nhà nước sẽ được nghỉ liên tục 5 ngày, bắt đầu từ thứ Bảy ngày 29/8 đến hết thứ Tư ngày 2/9. Sở dĩ có kỳ nghỉ dài như vậy vì ngày làm việc thứ Hai 31/8 được hoán đổi sang làm bù vào thứ Bảy 22/8, giúp gộp trọn vẹn 2 ngày cuối tuần liền trước với 2 ngày nghỉ lễ chính thức là 1/9 và 2/9.

Với khối doanh nghiệp tư nhân, mức nghỉ tối thiểu theo luật là 2 ngày, gồm ngày 2/9 và một ngày liền trước hoặc liền sau do người sử dụng lao động quyết định. Người lao động làm việc theo tuần 5 ngày có thể được áp dụng phương án hoán đổi tương tự khối nhà nước nếu doanh nghiệp lựa chọn, trong khi người lao động làm việc 6 ngày mỗi tuần thường chỉ nghỉ đúng 2 ngày, hoặc từ thứ Ba 1/9 đến hết thứ Tư 2/9, hoặc từ thứ Tư 2/9 đến hết thứ Năm 3/9, tùy cách sắp xếp của từng nơi.

Với khối học sinh, sinh viên, lịch nghỉ lễ Quốc khánh không áp dụng chung một mốc cố định như khối hành chính, mà phụ thuộc vào việc trường có tổ chức học ngày thứ Bảy hay không. Những trường có lịch học vào thứ Bảy sẽ được nghỉ 4 ngày, tính từ Chủ nhật ngày 30/8 đến hết thứ Tư ngày 2/9. Trong khi đó, những trường không học ngày thứ Bảy sẽ có kỳ nghỉ dài hơn, kéo dài 5 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 29/8 đến hết thứ Tư ngày 2/9, tương đương với lịch nghỉ của khối cán bộ công chức.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay trùng với giai đoạn chuẩn bị tựu trường của nhiều địa phương (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, thời điểm nghỉ lễ năm nay lại rơi đúng vào giai đoạn nhiều trường học chuẩn bị tựu trường cho năm học mới, dự kiến khai giảng đồng loạt vào ngày 5/9. Vì vậy, lịch nghỉ lễ chính thức dành cho học sinh tại từng trường vẫn cần chờ thông báo cụ thể từ Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc từng nhà trường, do mỗi nơi có thể linh hoạt điều chỉnh đôi chút so với khung chung.

Phụ huynh và học sinh nên theo dõi thông báo chính thức trên website hoặc bảng tin của từng trường trong tháng 8 để nắm chính xác lịch nghỉ, tránh nhầm lẫn giữa lịch nghỉ lễ và lịch tựu trường diễn ra gần như cùng lúc trong năm nay.

Tổng hợp