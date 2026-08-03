MỚI NHẤT: 7 bước người dân có thể làm để đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội ngay bây giờ

Theo thông tin được Báo Điện tử Chính phủ công bố ngày 29/7/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội đã bắt đầu tiếp nhận trực tuyến hồ sơ xác nhận điều kiện về nhà ở để người dân được mua, thuê mua nhà ở xã hội hoặc nhà ở dành cho lực lượng vũ trang nhân dân.

Việc triển khai được thực hiện sau khi Trung tâm ban hành Quyết định số 986/QĐ-TTPVHCC, phê duyệt quy trình nội bộ và quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở thuộc chức năng quản lý của Sở Xây dựng Hà Nội.

Ảnh minh họa - Nguồn Nhịp sống thị trường

Thực hiện qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Để làm thủ tục, người dân truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ dichvucong.gov.vn, sau đó tìm thủ tục “Đăng ký mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội, vay vốn để hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở”, mã thủ tục hành chính 1.014632.

Cổng Dịch vụ công Quốc gia được vận hành như một địa chỉ thống nhất, cho phép người dân đăng nhập, thực hiện thủ tục và theo dõi tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến. Người dùng có thể truy cập bằng trình duyệt trên điện thoại hoặc máy tính; tài khoản định danh điện tử VNeID được sử dụng trong quá trình đăng nhập, xác thực.

Đáng chú ý, quy trình này áp dụng đối với việc xác nhận điều kiện về nhà ở – một thành phần quan trọng trong hồ sơ đăng ký mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội. Điều đó không có nghĩa người dân hoàn thành 7 bước trên là đã được mua một căn hộ cụ thể.

Sau khi nhận giấy xác nhận, người đăng ký vẫn phải theo dõi thông báo tiếp nhận hồ sơ của từng dự án, chuẩn bị các giấy tờ chứng minh đối tượng, thu nhập và nộp hồ sơ theo quy định của chủ đầu tư.

Người dân có thể thực hiện đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội trực tuyến (Ảnh VOV)

Bảy bước người dân cần thực hiện

Bước 1: Truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại dichvucong.gov.vn.

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID hoặc tài khoản được Cổng Dịch vụ công Quốc gia chấp nhận.

Bước 3: Chọn mục “Dịch vụ công trực tuyến”, nhập tên thủ tục liên quan đến đăng ký mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội hoặc nhập mã 1.014632, sau đó nhấn “Tìm kiếm”.

Bước 4: Chọn thủ tục phù hợp, tích chọn “Tỉnh/Thành phố”, lựa chọn thành phố Hà Nội rồi nhấn “Đồng ý”.

Đối với trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu, người dân có thể chọn Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Cơ quan chức năng khuyến nghị lựa chọn chi nhánh quản lý địa bàn nơi có dự án nhà ở xã hội để thuận lợi cho quá trình xác minh.

Nếu đã có nhà nhưng diện tích bình quân thấp hơn 15 m² sàn/người, người đăng ký có thể gửi hồ sơ đến UBND cấp xã nơi đang cư trú theo đăng ký thường trú.

Bước 5: Hệ thống chuyển sang Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng. Người dân chọn trường hợp phù hợp với tình trạng nhà ở của mình.

Bước 6: Điền đầy đủ thông tin, tải lên các giấy tờ theo yêu cầu, chọn phương thức nhận kết quả, sau đó nhấn “Lưu và nộp hồ sơ”.

Bước 7: Vào “Thông tin tài khoản”, chọn “Hồ sơ đang chờ tiếp nhận” để kiểm tra. Sau khi cán bộ tiếp nhận xử lý, hệ thống sẽ hiển thị mã hồ sơ điện tử và phiếu hẹn trả kết quả.

Ảnh Thông tin Hà Nội

Người dân gặp khó khăn có thể liên hệ Tổng đài 1022, nhánh 7; Tổng đài 19001009 hoặc sử dụng Chatbot, Callbot trên ứng dụng iHanoi. Hà Nội cũng hỗ trợ 100% chi phí chuyển trả kết quả đối với thủ tục thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố được thực hiện trực tuyến.

Ai đủ điều kiện mua nhà ở xã hội?

Không phải mọi người nộp hồ sơ đều đương nhiên được mua nhà ở xã hội. Theo Luật Nhà ở năm 2023, chính sách này dành cho 12 nhóm đối tượng, trong đó có người thu nhập thấp tại đô thị; hộ nghèo, cận nghèo; công nhân, người lao động; cán bộ, công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; người có công và một số trường hợp bị thu hồi đất nhưng chưa được bồi thường bằng nhà ở hoặc đất ở.

Người đăng ký mua, thuê mua còn phải đáp ứng điều kiện về nhà ở và thu nhập theo từng nhóm. Trường hợp đã có nhà, diện tích bình quân phải thấp hơn 15 m² sàn/người. Với một số nhóm như người thu nhập thấp, công nhân, cán bộ, công chức, viên chức, mức thu nhập thực nhận bình quân tối đa hiện là 25 triệu đồng/tháng đối với người độc thân, 35 triệu đồng/tháng đối với người độc thân nuôi con chưa thành niên và tổng cộng 50 triệu đồng/tháng đối với vợ chồng.

Ảnh minh họa - Báo Chính phủ

Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước dành cho các nhóm được hưởng chính sách. Việc đưa thủ tục xác nhận lên môi trường trực tuyến giúp người dân giảm thời gian đi lại, chủ động kiểm tra tiến độ và hạn chế phải tìm đến các khâu trung gian.

Tuy nhiên, người dân cần kê khai trung thực, truy cập đúng địa chỉ dichvucong.gov.vn và chỉ theo dõi thông báo từ cơ quan quản lý, Sở Xây dựng hoặc chủ đầu tư dự án. Việc nộp hồ sơ trực tuyến giúp quá trình tiếp cận chính sách thuận tiện hơn, nhưng người đăng ký vẫn phải đáp ứng đầy đủ điều kiện và trải qua quy trình xét duyệt theo quy định.