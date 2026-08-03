CDC Hà Nội cảnh báo bệnh hô hấp có xu hướng gia tăng

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, từ ngày 24 đến 31/7, toàn thành phố ghi nhận 175 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 66 phường, xã, tăng 29 ca so với tuần trước. Một số địa phương có số ca mắc gồm Hồng Vân, Phúc Thọ, Hà Đông, Dân Hòa và Xuân Đỉnh.

Cộng dồn từ đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận 1.046 ca sốt xuất huyết, chưa có trường hợp tử vong. Trong tuần, thành phố phát hiện thêm 10 ổ dịch mới, nâng tổng số ổ dịch từ đầu năm lên 42, trong đó còn 17 ổ dịch đang hoạt động. CDC Hà Nội nhận định số ca mắc đang tăng theo chu kỳ hằng năm và có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Đối với bệnh tay chân miệng, thành phố ghi nhận 110 ca mắc trong tuần, tăng nhẹ một trường hợp so với tuần trước. Tính từ đầu năm, Hà Nội có 4.294 ca mắc và một ổ dịch cộng đồng đang hoạt động. Ngành y tế dự báo số ca có thể tăng trong các tháng 8 và 9 khi học sinh quay trở lại trường học.

Trong tuần, Hà Nội cũng ghi nhận 10 ca sởi, 4 ca ho gà và 268 ca COVID-19. So với cùng kỳ năm 2025, số ca sởi và COVID-19 giảm, trong khi ho gà có xu hướng tăng.

Theo CDC Hà Nội nhận định, một số dịch bệnh lây truyền qua đường hô hấp như COVID-19, Adenovirus… số mắc đang có xu hướng gia tăng có thể liên quan đến hoạt động du lịch, học tập ngoại khóa, vui chơi đông người, dự báo số mắc có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Trong tuần tới, CDC Hà Nội tiếp tục tổ chức giám sát ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động tại phường, xã: Hồng Vân, Phúc Thọ, Xuân Phương, Liên Minh, Đông Anh. Tổ chức giám sát công tác phòng chống dịch, bệnh tay chân miệng tại các khu vực có ca bệnh và ổ dịch.

Các Trạm Y tế phường, xã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết trước mùa dịch như tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, chiến dịch phun hóa chất chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết tại các khu vực trọng điểm, khu vực nguy cơ cao trên địa bàn quản lý, tổ chức các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của người dân trong việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch; tổ chức khoanh vùng xử lý sớm, triệt để khu vực có ca bệnh, ổ dịch mới xuất hiện trên địa bàn.

Tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm và tại cộng đồng. Giám sát phát hiện bệnh tay chân miệng tại cộng đồng và các trường mầm non, mẫu giáo; tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, khử khuẩn phòng chống bệnh tay chân miệng theo quy định.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với ngành thú y để theo dõi sát tình hình dịch trên động vật và triển khai thực hiện các hoạt động liên ngành về phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Song song với đó, các đơn vị tăng cường các hoạt động truyền thông, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, COVID-19, Adenovirus và các dịch bệnh mùa hè. Tuyên truyền người dân chủ động đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các loại vắc xin phòng bệnh.