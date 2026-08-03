Hệ thống y tế của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa có bước tiến mới: 2 bệnh viện luân phiên điều khiển robot phẫu thuật từ khoảng cách hơn 1.700 km

Hệ thống Y tế Vinmec vừa đánh dấu một bước tiến mới của y học Việt Nam khi lần đầu tiên Vinmec vận hành thành công mạng lưới phẫu thuật robot từ xa hai chiều. Trong đó, Vinmec Smart City và Vinmec Cần Thơ luân phiên vừa là nơi điều khiển robot, vừa là nơi tiếp nhận người bệnh.

Tại phòng mổ ở Vinmec Cần Thơ, người bệnh nằm trên bàn mổ cùng hệ thống robot Toumai MT-1000, trong khi chuyên gia tại Vinmec Smart City, Hà Nội, trực tiếp điều khiển từng thao tác phẫu thuật từ khoảng cách hơn 1.700 km. Sau đó, chiều kết nối được đảo ngược: Vinmec Cần Thơ trở thành đầu cầu điều khiển, thực hiện phẫu thuật cho người bệnh tại Vinmec Smart City.

TS.BS Trần Văn Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại lễ công bố, TS.BS Trần Văn Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết đây là lần đầu tiên Việt Nam tự triển khai thành công mô hình phẫu thuật robot từ xa hai chiều bằng chính hệ thống trang thiết bị đã được đầu tư, kết hợp hạ tầng đường truyền công nghệ thông tin với sự tham gia trực tiếp của các bác sĩ Vinmec.

"Đây là một đột phá vô cùng lớn đối với hệ thống y học Việt Nam trong việc áp dụng khoa học công nghệ vào chăm sóc sức khỏe nhân dân" , TS.BS Trần Văn Diện, nhấn mạnh.

Hai ca bệnh - hai chuyên khoa - hai chiều điều khiển

Phẫu thuật robot từ xa không đơn thuần là đặt một robot ở phòng mổ và một bàn điều khiển ở nơi khác. Để một ca mổ được triển khai an toàn, cả hai đầu cầu phải đồng thời đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về chuyên môn ngoại khoa, gây mê hồi sức, điều dưỡng phòng mổ, hạ tầng công nghệ, độ ổn định và bảo mật đường truyền, hệ thống dự phòng cũng như khả năng xử trí trực tiếp khi phát sinh tình huống bất thường.

Ca bệnh đầu tiên là nữ bệnh nhân 15 tuổi mắc u bì buồng trứng phải. Mục tiêu điều trị không chỉ là loại bỏ khối u mà còn bảo tồn tối đa nhu mô buồng trứng, duy trì chức năng nội tiết và khả năng sinh sản trong tương lai.

Trong ca mổ này, chuyên gia tại Vinmec Smart City điều khiển hệ thống robot từ xa, trong khi ê-kíp Vinmec Cần Thơ trực tiếp phối hợp tại phòng mổ. Sự hỗ trợ của hình ảnh phóng đại và dụng cụ robot linh hoạt giúp phẫu thuật viên thao tác chính xác, hạn chế làm vỡ khối u và giảm tổn thương mô lành.

Ca bệnh thứ hai là nam bệnh nhân 42 tuổi được phát hiện ung thư gan trái trong quá trình khám định kỳ bệnh đái tháo đường. Sau hội chẩn đa chuyên khoa, người bệnh được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt gan trái và cắt túi mật nhằm điều trị triệt căn và bảo tồn tối đa phần gan lành. Ở ca này, Vinmec Cần Thơ trở thành đầu cầu điều khiển robot, trong khi người bệnh và ê-kíp trực tiếp tại phòng mổ ở Vinmec Smart City.

Chia sẻ tại buổi lễ, PGS.TS.BS Phạm Văn Bình, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Robot Vinmec, cho biết để triển khai thành công một ca phẫu thuật robot từ xa, toàn bộ quá trình chuẩn bị được thực hiện hết sức công phu.

"Chỉ cần một độ trễ của đường truyền hay một trục trặc kỹ thuật cũng liên quan trực tiếp đến tính mạng người bệnh. Vì vậy, chúng tôi bước vào ca mổ với tâm thế hết sức cẩn trọng, đầy đủ, chắc chắn và an toàn với quyết tâm cao nhất. Sau khi mổ xong, bệnh nhân tỉnh lại và nói: 'Con cảm ơn các bác'. Có lẽ đó là câu nói tôi sẽ không bao giờ quên được", PGS.TS.BS Phạm Văn Bình chia sẻ.

Từ một ca mổ thành một mạng lưới ngoại khoa, chuyên gia dịch chuyển thay cho người bệnh

Trong mô hình điều trị truyền thống, người bệnh thường phải di chuyển đến nơi có chuyên gia và kỹ thuật cao. Với mạng lưới phẫu thuật robot từ xa, chuyên gia có thể trực tiếp tham gia phẫu thuật dù đang ở một bệnh viện khác, giúp người bệnh tiếp cận kỹ thuật cao ngay tại cơ sở gần nơi sinh sống.

Về lâu dài, mô hình này được kỳ vọng góp phần giảm áp lực chuyển tuyến, rút ngắn khoảng cách tiếp cận kỹ thuật cao giữa các địa phương và tăng khả năng huy động chuyên gia cho những ca bệnh phức tạp.

Theo GS.TS Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, Vinmec hiện thực hiện trung bình khoảng 15 ca phẫu thuật robot mỗi tuần. Song song với việc đầu tư hệ thống robot hiện đại, Tập đoàn Vingroup còn hỗ trợ người bệnh được phẫu thuật bằng robot với chi phí tương đương phẫu thuật thông thường.

GS.TS Trần Trung Dũng cho biết việc đầu tư robot là một chiến lược dài hạn nhằm giải quyết đồng thời ba mục tiêu: nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh, đào tạo đội ngũ chuyên gia làm chủ công nghệ và từng bước hướng tới phát triển các sản phẩm y tế công nghệ cao mang dấu ấn Việt Nam.

Thành công của chuỗi phẫu thuật robot từ xa hai chiều cũng đánh dấu bước chuyển từ việc sở hữu công nghệ hiện đại sang khả năng tổ chức, vận hành công nghệ ở quy mô hệ thống.

Từ hai ca bệnh đầu tiên, Vinmec đang đặt nền móng cho một mạng lưới ngoại khoa kết nối, nơi chuyên môn, công nghệ và dữ liệu được chia sẻ xuyên suốt giữa các cơ sở, mở rộng cơ hội tiếp cận kỹ thuật cao cho người bệnh trên cả nước.