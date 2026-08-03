Nghiên cứu chỉ ra: Không phải chạy hay bơi, đây là môn thể thao giúp kéo dài tuổi thọ tới 10 năm, đơn giản dễ làm

Tennis là môn thể thao kết hợp giữa sức bền, tốc độ và khả năng phản xạ, phù hợp với nhiều lứa tuổi, kể cả người lớn tuổi. Không chỉ giúp nâng cao thể lực, bộ môn này còn được nhiều nghiên cứu ghi nhận có tác động tích cực đến tim mạch, trí não, tinh thần và thậm chí góp phần kéo dài tuổi thọ.

Dù vậy, các chuyên gia cũng lưu ý người chơi nên dành thời gian khởi động kỹ trước khi vào sân và giãn cơ sau khi kết thúc buổi tập nhằm hạn chế chấn thương, đồng thời giúp cơ thể phục hồi tốt hơn.

Đứng đầu nhóm môn thể thao giúp kéo dài tuổi thọ

Một nghiên cứu kéo dài 25 năm được thực hiện tại Copenhagen (Đan Mạch) nhằm tìm hiểu mối liên hệ giữa hoạt động thể chất với tuổi thọ đã đưa ra kết quả đáng chú ý.

Theo đó, tennis là môn thể thao mang lại lợi ích nổi bật nhất về tuổi thọ, với mức tăng trung bình 9,7 năm ở những người duy trì tập luyện thường xuyên. Xếp sau là cầu lông, giúp kéo dài tuổi thọ khoảng 6,2 năm, trong khi bóng đá đứng thứ ba với mức tăng trung bình 4,7 năm.

Các bộ môn như đạp xe và bơi lội cũng mang lại lợi ích đáng kể, lần lượt giúp tăng khoảng 3,7 năm và 3,4 năm tuổi thọ. Chạy bộ cũng góp phần cải thiện tuổi thọ, với mức tăng trung bình khoảng 3,2 năm.

Những kết quả này cho thấy hầu hết các hình thức vận động đều có lợi cho sức khỏe lâu dài, song các môn thể thao dùng vợt, đặc biệt là tennis, được ghi nhận có mối liên hệ mạnh mẽ nhất với việc kéo dài tuổi thọ.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Là một hình thức vận động aerobic, tennis giúp cải thiện chức năng tim và phổi, đồng thời hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh như tăng huyết áp hay đái tháo đường type 2.

Theo bác sĩ James N. Gladstone, đặc thù của tennis là kết hợp giữa các pha vận động cường độ cao với sức bền kéo dài, qua đó nâng cao hiệu quả tuần hoàn máu và khả năng vận chuyển oxy của cơ thể.

Một nghiên cứu công bố năm 2022 cũng ghi nhận phụ nữ sau mãn kinh chơi tennis thường xuyên có nguy cơ rối loạn chức năng nội mô thấp hơn. Đây là một yếu tố liên quan đến nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Giúp xương khớp và cơ bắp khỏe mạnh hơn

Việc thường xuyên tham gia các môn thể thao chịu lực như tennis có thể góp phần duy trì mật độ xương, cải thiện sức mạnh cơ bắp và hạn chế các vấn đề thường gặp như loãng xương hay đau lưng.

Bác sĩ Ryan Rauck, Đại học Bang Ohio (Mỹ), cho biết tennis còn giúp nâng cao khả năng giữ thăng bằng và sự linh hoạt, từ đó giảm nguy cơ té ngã.

Một nghiên cứu thực hiện năm 2020 trên 90 người trưởng thành cho thấy những người chơi tennis thường xuyên có chức năng cơ xương ở cả tay và chân tốt hơn, đồng thời sức bóp tay cũng vượt trội so với nhóm ít chơi môn thể thao này.

Rèn luyện trí nhớ và khả năng tư duy

Không chỉ tác động đến thể chất, tennis còn là bài tập hiệu quả cho não bộ nhờ yêu cầu người chơi liên tục quan sát, đưa ra quyết định và phản ứng trong thời gian ngắn.

Theo một nghiên cứu năm 2022, trẻ em duy trì chơi tennis trên một năm có khả năng ghi nhớ và tư duy linh hoạt tốt hơn. Các chuyên gia cũng cho rằng bộ môn này có thể cải thiện tốc độ xử lý thông tin và phản xạ nhanh hơn so với một số hình thức vận động khác như bơi lội, đạp xe hoặc tập tạ.

Bác sĩ Gladstone nhận định việc liên tục phân tích tình huống và điều chỉnh chiến thuật trong mỗi pha bóng là cách rèn luyện hiệu quả cho khả năng nhận thức, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi.

Góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần

Bên cạnh những lợi ích về thể chất, tennis còn tạo điều kiện để người chơi giao lưu, kết nối với cộng đồng, từ đó giảm cảm giác cô đơn và nâng cao sức khỏe tâm lý.

Theo bác sĩ James N. Gladstone, Trưởng khoa Y học Thể thao thuộc Hệ thống Y tế Mount Sinai (Mỹ), sự kết nối được tạo ra trong quá trình luyện tập và thi đấu góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt ở người cao tuổi.

Một nghiên cứu gần đây trên sinh viên đại học cho thấy việc tham gia chơi tennis giúp giảm các triệu chứng trầm cảm và cải thiện chất lượng các mối quan hệ xã hội.

Bác sĩ Alan Beyer (California, Mỹ) cũng nhận định giá trị lớn của tennis không chỉ nằm ở việc vận động mà còn ở yếu tố cộng đồng.

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