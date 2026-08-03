Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một người đàn ông tự kỷ đi xin từng xu lẻ 2 ngàn đồng mỗi ngày từ mọi người, sau 2 năm thực hiện một hành động khiến tất cả vỡ oà

| | Sống

Đáng chú ý, bất cứ khi nào ai đó cố gắng đưa cho anh một tờ tiền lớn hơn, anh đều lịch sự từ chối.

Trong hơn hai năm, Christopher "Chris", một cư dân 32 tuổi ở Balete, Aklan, người mắc chứng tự kỷ, đã tuân thủ một thói quen hàng ngày độc đáo ban đầu khiến những người xung quanh phải bối rối. Theo báo cáo của Times of India, Chris thường xuyên tiếp cận các thành viên trong cộng đồng địa phương để xin một đồng xu 5 PHP (khoảng 2.100 đồng) vô cùng ít ỏi. Đáng chú ý, bất cứ khi nào ai đó cố gắng đưa cho anh một tờ tiền lớn hơn, anh đều lịch sự từ chối, vẫn kiên quyết bảo vệ nghiêm ngặt nghi thức tiết kiệm của mình.

Dù những yêu cầu lặp đi lặp lại của Chris từng khiến mọi người xung quanh bối rối, anh thực ra đang âm thầm thực hiện một mục tiêu lớn. Nhờ sự kiên trì gom góp từng đồng xu nhỏ qua nhiều năm, anh đã tích lũy đủ tiền để làm một hành động không ai ngờ.

Tháng 8/2022, tại trường Tiểu học Calizo ở Balete, Aklan, một người đàn ông bị lầm tưởng là người vô gia cư vì ngoại hình và chiếc bao tải cũ mang theo xuất hiện. Nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy lại là một trái tim vô cùng ấm áp. Các giáo viên đã vô cùng xúc động đến phát khóc khi nhận được món quà bất ngờ. Hóa ra, trong chiếc bao tải đó chứa đựng 80 hộp bút sáp màu dành cho các em học sinh nhỏ tuổi chuẩn bị bước vào năm học mới.

Hành động của anh Chris khiến tất cả bất ngờ

Ngoài ra, anh cũng mua 80 hộp bút sáp màu dành cho các học sinh trung học. Theo anh ấy, số tiền dùng để mua bút sáp màu đã được anh tiết kiệm trong suốt hai năm rưỡi.

Cô giáo Juliet Justo chia sẻ rằng các thầy cô không thể thốt nên lời khi nhìn thấy món quà và đã khóc vì nghẹn ngào.

Dù bản thân không được đến trường, Chris lại biết đọc rất thành thạo, yêu thích vẽ tranh và luôn nghĩ đến việc giúp đỡ trẻ em bất chấp hoàn cảnh khó khăn của chính mình. Hành động nhỏ được dành dụm từng đồng một đã trở thành món quà lớn lao, tiếp thêm sức mạnh cho các em học sinh nghèo trong ngày khai trường và chứng minh rằng lòng tốt chân thành có sức mạnh làm thay đổi cả một cộng đồng.

Nguồn: Times of India

Phân biệt chậm nói đơn thuần và chậm nói tự kỷ, 6 biểu hiện cần lưu ý

Chi Chi

Sức khỏe 24h

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hệ thống y tế của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa có bước tiến mới: 2 bệnh viện luân phiên điều khiển robot phẫu thuật từ khoảng cách hơn 1.700 km

Hệ thống y tế của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa có bước tiến mới: 2 bệnh viện luân phiên điều khiển robot phẫu thuật từ khoảng cách hơn 1.700 km Nổi bật

Tất cả người dân có căn cước chú ý quy định mới nhất đã áp dụng

Tất cả người dân có căn cước chú ý quy định mới nhất đã áp dụng Nổi bật

Thủ môn hot nhất World Cup - Vozinha "quyền lực" cỡ nào: Vừa gia nhập CLB mới đã khiến cả giải đấu phải sửa luật

Thủ môn hot nhất World Cup - Vozinha "quyền lực" cỡ nào: Vừa gia nhập CLB mới đã khiến cả giải đấu phải sửa luật

14:50 , 03/08/2026
Trước ngày 30/8, tất cả người dân liên quan đến các tài khoản ngân hàng sau, khẩn trương đến công an làm việc

Trước ngày 30/8, tất cả người dân liên quan đến các tài khoản ngân hàng sau, khẩn trương đến công an làm việc

14:07 , 03/08/2026
Nắng nóng vượt 42 độ C chưa từng có trong 122 năm: Hàn Quốc ra cảnh báo khẩn tới người dân

Nắng nóng vượt 42 độ C chưa từng có trong 122 năm: Hàn Quốc ra cảnh báo khẩn tới người dân

13:42 , 03/08/2026
Cộng đồng mạng không thể rời mắt khỏi "Cổng ánh sáng": Điều gì sắp đến Hà Nội?

Cộng đồng mạng không thể rời mắt khỏi "Cổng ánh sáng": Điều gì sắp đến Hà Nội?

13:30 , 03/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên