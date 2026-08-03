Cộng đồng mạng không thể rời mắt khỏi "Cổng ánh sáng": Điều gì sắp đến Hà Nội?

Tín hiệu khởi đầu cho hành trình thưởng lãm khó quên trong đời

"Cứ bung vé là đặt, nhìn đỉnh thật sự!", "teaser phim điện ảnh về Van Gogh à?", "Đang ở Hà Nội mà tưởng sắp bước vào một bảo tàng nghệ thuật công nghệ ở tận Hà Lan hay Nhật Bản", "Van Gogh đến với Hà Nội à?"...

Những dòng trạng thái đầy tò mò như vậy đang xuất hiện ngày càng nhiều trên khắp mạng xã hội suốt 24 giờ qua, chỉ sau ít giờ hình ảnh và teaser của dự án mang tên Van Gogh Timeless được công bố. Mọi tâm điểm chú ý đều đổ dồn vào biểu tượng "Cổng Ánh Sáng" (Gate of Isis), những dấu hiệu của nền văn minh cổ xưa kỳ bí, cùng nét vẽ xoáy cuộn đặc trưng trong những kiệt tác của danh họa Van Gogh. Không ít người cho rằng đây sẽ là điểm mở đầu của một triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan quy mô quốc tế, với concept cực kỳ độc đáo sắp diễn ra tại Hà Nội - nơi hội họa kinh điển được kể lại bằng ngôn ngữ của công nghệ và trải nghiệm.

Không phải tự nhiên mà sự xuất hiện của một dự án nghệ thuật lại có thể tạo ra sức hút mạnh mẽ đến vậy. Xu hướng thưởng lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan (immersive experience) đang ngày càng bùng nổ khắp thế giới. Từ những không gian tràn ngập ánh sáng công nghệ của TeamLab (Nhật Bản) cho đến các show diễn đa giác quan tại Châu Âu, công chúng giờ đây không còn thỏa mãn với việc đứng ngắm những tác phẩm nghệ thuật tĩnh. Họ muốn "bước vào" bên trong tác phẩm, muốn hóa thân, nghe và cảm nhận câu chuyện bằng tất cả giác quan.

Cổng Ánh Sáng (Gate of Isis) - điểm nhấn độc đáo đang khơi gợi sự tò mò và thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng yêu nghệ thuật.

Chính vì vậy, sự xuất hiện của "Cổng ánh sáng" và chuỗi hình ảnh "chào hàng" mãn nhãn của Van Gogh Timeless đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới yêu nghệ thuật cùng công chúng Hà Nội.

Theo tiết lộ ban đầu từ đơn vị tổ chức, "Van Gogh Timeless" sẽ chính thức đến với công chúng vào ngày 12/8. Đây sẽ là cuộc hội ngộ đỉnh cao của công nghệ trình chiếu, ánh sáng, âm thanh và di sản hội họa nhân loại. Đặc biệt nhất, công chúng sẽ gặp danh họa Van Gogh thông qua hàng trăm tác phẩm được cấp bản quyền từ bảo tàng Pháp, với một phương thức hiện đại – mang tới giá trị nghệ thuật và trải nghiệm đỉnh cao thế giới.

Những thông tin đầu tiên này càng khiến giới chuyên môn lẫn công chúng yêu nghệ thuật, công nghệ mong chờ cột mốc mở màn chính thức.

"Nếu đúng Hà Nội sắp đón một dự án nghệ thuật tương tác đa giác quan được đầu tư chỉn chu như thế này thì đây chắc chắn sẽ là trải nghiệm văn hóa đáng mong đợi nhất trong năm", bạn Minh Anh (25 tuổi, Hà Nội) hào hứng chia sẻ.

Không gian của trải nghiệm hạnh phúc độc bản

Sự kỳ vọng từ công chúng không chỉ nằm ở quy mô không gian, mà còn ở chính kịch bản trải nghiệm đa giác quan được hé lộ qua 37 giây teaser. "Cổng ánh sáng" đóng vai trò là cột mốc khởi đầu, dẫn dắt người xem tách biệt khỏi những bộn bề thường nhật để bước vào một hành trình thưởng lãm đầy cảm xúc.

Khi bước qua cánh cổng, người xem sẽ hóa thân Van Gogh, trở thành một phần của không gian, trực tiếp tương tác và kết nối với những giá trị nghệ thuật vượt thời gian.

Với quy mô gần 4.000 m2, "Van Gogh Timeless" mang đến không gian thưởng lãm đa giác quan hàng đầu châu Á.

Đằng sau một dự án nghệ thuật tương tác đa giác quan được kiến tạo công phu, công chúng cũng nhanh chóng nhận ra sự đồng hành đặc biệt của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) trong vai trò Nhà tài trợ độc quyền. Việc một ngân hàng chọn đứng sau bảo trợ cho một sự kiện nghệ thuật tầm cỡ cho thấy xu hướng doanh nghiệp đang ngày càng quan tâm hơn đến những giá trị văn hóa cùng trải nghiệm cộng đồng. Với ABBank, đây là một phần trong định hướng kiến tạo những trải nghiệm tích cực cho công chúng thông qua nghệ thuật, phù hợp với triết lý cốt lõi về một Ngân hàng "Cùng bạn kiến tạo hạnh phúc".

Được biết, ABBank đã cùng Emerart - đơn vị sản xuất - dành nhiều tháng lên kế hoạch và biến giấc mơ trải nghiệm hội họa Van Gogh thông qua một triển lãm tương tác đa giác quan bản quyền quy mô lớn thành hiện thực.

Những mảnh ghép chi tiết về triển lãm Van Gogh Timeless sẽ tiếp tục được hé lộ trong những ngày tiếp theo. Sức hút đầu tiên từ "Cổng ánh sáng" đã khẳng định một điều, nghệ thuật luôn được công chúng Việt Nam ở mọi lứa tuổi đón nhận, đặc biệt khi nghệ thuật đó được truyền tải bằng một ngôn ngữ hiện đại và mang lại những trải nghiệm rung động chân thực.

Sự xuất hiện của dự án nghệ thuật tương tác đa giác quan này hứa hẹn sẽ tạo nên một điểm hẹn văn hóa nổi bật cho Thủ đô trong thời gian tới.