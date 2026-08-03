Hai tháng mất ngủ vì tiếng cào sau vách, chàng trai choáng khi thứ bên trong tự chui ra

Chàng trai phải bỏ phòng ngủ vì tiếng cào

Chàng trai Isaac Brodkin sống cùng một người bạn trong căn hộ thuê gần Công viên Golden Gate, San Francisco, Mỹ. Từ tháng 4/2026, anh bắt đầu nghe thấy những âm thanh như có vật gì đó đang cào, gặm và di chuyển phía sau bức tường phòng ngủ.

Theo People, tiếng động thường xuất hiện vào ban đêm, khiến Brodkin liên tục tỉnh giấc. Ban đầu, anh chưa biết thứ gì đang ẩn bên trong, nhưng âm thanh ngày càng lớn và dữ dội.

Sau khi tìm hiểu, chàng trai nghi ngờ gấu mèo đã chui vào khoảng trống trong tường. Loài vật này thường xuất hiện quanh Công viên Golden Gate và có thể tìm đến những nơi kín đáo để sinh con.

Brodkin cùng bạn nhanh chóng báo cho đơn vị quản lý căn hộ. Một nhân viên được cử tới kiểm tra và xác nhận có gấu mèo bên trong. Sau đó, thợ kiểm soát động vật phun chất xua đuổi vào khu vực nghi ngờ, song biện pháp này không mang lại hiệu quả.

Những tiếng cào vẫn tiếp tục kéo dài. Brodkin cho biết âm thanh ngày càng dữ dội, khiến anh có cảm giác như đang sống trong một cảnh phim kinh dị. Có lúc, anh còn n ghe thấy tiếng động vật con kêu và âm thanh giống như chúng đang bú mẹ.

Theo ABC7 News, chàng trai lo con vật có thể phá thủng vách rồi rơi xuống người mình trong lúc ngủ. Không thể tiếp tục nghỉ ngơi trong căn phòng, anh phải mang chăn gối ra phòng khách.

Hai người thuê nhà nhiều lần yêu cầu đơn vị quản lý xử lý triệt để. Tuy nhiên, họ được thông báo đội kiểm soát động vật chưa thể đến ngay.

Sau nhiều tuần chờ đợi, điều Brodkin lo sợ cuối cùng cũng xảy ra.

Một ngày, người bạn cùng phòng nghe thấy tiếng động vật chạy bên trong phòng ngủ. Khi mở cửa kiểm tra, anh phát hiện bức tường đã bị phá thủng, để lộ một lỗ lớn thông vào khoảng trống bên trong.

"Vị khách" tự phá tường chui vào phòng ngủ

Qua kiểm tra, họ phát hiện một con gấu mèo mẹ đã chui vào căn hộ qua một lỗ hở trên bức tường phía ngoài tòa nhà. Công trình này trước đây từng là một ngôi chùa Thiền tông.

Con vật chọn khoảng trống giữa các bức tường làm nơi sinh và nuôi đàn con. Sau một thời gian, gấu mèo mẹ tự phá vách để chui thẳng vào phòng ngủ.

Kể từ đó, cả đàn có thể tự do ra vào căn phòng. Hai người thuê nhà phải luôn đóng kín cửa để ngăn chúng chạy sang những khu vực khác.

Brodkin không còn dám ngủ trong phòng. Mỗi khi cần lấy quần áo hoặc đồ dùng, chàng trai phải chạy thật nhanh vào, lấy đồ rồi lập tức chạy ra ngoài.

Video tại hiện trường cho thấy nhân viên kiểm soát động vật dùng đèn pin soi vào lỗ thủng trên tường. Chỉ ít giây sau, đầu một con gấu mèo bất ngờ xuất hiện , xác nhận cả gia đình động vật đang sống phía sau vách.

Theo SFist, lực lượng chức năng chưa lập tức đưa đàn gấu mèo ra ngoài vì khi đó sự việc không được đánh giá là tình huống khẩn cấp. Trong khi đó, căn phòng gần như không thể tiếp tục sử dụng.

Sau gần hai tháng sống chung với những "vị khách" không mời, Brodkin và bạn cùng phòng quyết định chuyển đi vào giữa tháng 6/2026. Đơn vị quản lý căn hộ hỗ trợ họ khoảng 4.600 USD, gồm tiền giảm giá thuê và một phần chi phí chuyển nhà.

Khi hai người đang thu dọn những đồ đạc cuối cùng, nhân viên kiểm soát động vật mới mở bức tường để đưa đàn gấu mèo ra ngoài. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý, gấu mèo mẹ rơi xuống một khoảng trống và bị mắc kẹt nên không qua khỏi.

Brodkin cho biết anh cảm thấy buồn trước kết cục này. Sau gần hai tháng nghe tiếng động của đàn gấu mèo mỗi ngày, chàng trai dường như đã quen với sự hiện diện của chúng.

Những con non sau đó rời khỏi căn hộ. Anh hy vọng chúng đã tìm được đường tới Công viên Golden Gate và có thể tiếp tục sống an toàn.

ABC7 News cho biết đã nhiều lần liên hệ đơn vị quản lý căn hộ để hỏi vì sao việc xử lý kéo dài nhiều tuần nhưng không nhận được phản hồi.

Những tiếng cào tưởng chỉ gây khó chịu ban đầu cuối cùng đã khiến Brodkin mất phòng ngủ và phải chuyển khỏi căn hộ. Chỉ đến khi con vật bên trong tự phá thủng bức tường, nguyên nhân thật sự mới hoàn toàn lộ rõ.

Theo People, ABC7 News , SFist