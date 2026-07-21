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Đang uống cà phê, người dân phát hiện cảnh tượng "nổi da gà" trên mái nhà

| | Sống

Không ai ngờ chuyến đi uống cà phê lại kết thúc bằng màn vây bắt một con trăn "khổng lồ" khiến cả quán được phen hoảng loạn.

Một buổi đi cà phê tưởng chừng bình thường tại Teck Whye, Singapore, bất ngờ trở thành kỷ niệm khó quên khi các thực khách phải đối mặt với một "vị khách không mời" có kích thước khổng lồ. Đó là một con trăn gấm xuất hiện trên mái nhà của quán, khiến cả khu vực nhanh chóng náo loạn.

Theo thông tin được chia sẻ trên tờ The Mothership, sự việc xảy ra tại một quán cà phê gần Khu 145, Teck Whye. Trong lúc mọi người đang thưởng thức đồ uống, con trăn bất ngờ bò dọc theo mép mái ngói, thu hút sự chú ý của toàn bộ khách trong quán cũng như những người đi đường.

Đang uống cà phê, người dân phát hiện cảnh tượng n"ổi da gà" trên mái nhà - Ảnh 1.

Nhiều người có mặt tại quán cà phê không khỏi kinh ngạc trước kích thước của con trăn khi nó chậm rãi bò trên mái nhà. Một số thực khách đứng hẳn lên ghế để quan sát rõ hơn, trong khi những người khác tìm cách tiếp cận bằng chổi với ý định đưa con vật xuống.

Tuy nhiên, tình huống nhanh chóng trở nên hỗn loạn khi con trăn bất ngờ rơi khỏi mái nhà và trườn thẳng vào bên trong quán. Đám đông lập tức la hét, tháo chạy, còn một số người đàn ông lao theo để khống chế con vật. Có người cố nắm lấy đuôi trăn nhưng bất thành.

Sau nhiều phút phối hợp, nhóm khách đã dùng chổi và ghế nhựa hỗ trợ khống chế, đưa con trăn vào một bao tải màu trắng. Đoạn video kết thúc bằng tiếng reo hò, vỗ tay của những người chứng kiến. May mắn, vụ việc không khiến ai bị thương.

Sau khi nhận được tin báo, đội cứu hộ động vật hoang dã thuộc Hiệp hội Nghiên cứu và Giáo dục về Quan tâm Động vật (ACRES) đã có mặt để tiếp nhận con trăn. Đại diện ACRES cho biết con vật sẽ được theo dõi sức khỏe trước khi thả trở lại môi trường tự nhiên.

ACRES cũng khuyến cáo người dân không nên tự ý tiếp cận hoặc bắt giữ động vật hoang dã. Việc xử lý thiếu chuyên môn không chỉ có thể làm con vật bị thương mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho con người.

Trăn gấm là một trong những loài rắn lớn nhất thế giới và cũng là loài trăn bản địa phổ biến tại Singapore. Dù sở hữu kích thước ấn tượng, có thể dài hơn 9 mét, loài vật này không có nọc độc và thường săn mồi bằng cách quấn siết.

Theo các chuyên gia, trăn gấm ít khi chủ động tấn công con người nếu không bị đe dọa hoặc khiêu khích. Khi vô tình xuất hiện ở khu dân cư, chúng thường chỉ đang tìm kiếm thức ăn hoặc nơi trú ẩn. Vì vậy, nếu bắt gặp trăn ngoài tự nhiên, người dân nên giữ khoảng cách an toàn, tránh tự ý tiếp cận hay bắt giữ và nhanh chóng liên hệ lực lượng cứu hộ động vật hoang dã để xử lý đúng cách, đảm bảo an toàn cho cả con người lẫn con vật.

Đang lái xe, nam tài xế bỗng thấy cảnh tượng "nổi da gà" trên cửa kính ô tô

Theo Trúc Chi (t/h)

Người đưa tin

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