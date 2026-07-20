Đang lái xe, nam tài xế bỗng thấy cảnh tượng "nổi da gà" trên cửa kính ô tô

Một khoảnh khắc hy hữu tại Thái Lan khiến nhiều người chứng kiến không khỏi thót tim: một con trăn dài hơn 4,5 m bất ngờ trườn lên nóc xe bán tải, vắt ngang cửa kính và mắc đuôi vào gương chiếu hậu khi chiếc xe đang di chuyển.



Đoạn video ghi lại cảnh tượng kỳ lạ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Thái Lan. Hình ảnh con trăn khủng bám chặt bên hông xe khiến nhiều người ban đầu nghi ngờ đây là sản phẩm được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI) bởi quá khó tin. Tuy nhiên, sự thật phía sau đoạn video lại hoàn toàn có thật.

Theo xác nhận ngày 6/6, đoạn clip được ông Keerin Chamsumboon, người đứng đầu chính quyền địa phương tại phường Phrong Akat, huyện Bang Nam Priao, tỉnh Chachoengsao, ghi lại trong quá trình cùng lực lượng chức năng hỗ trợ người dân bắt trăn.

Sự việc bắt đầu khi một hộ dân trong khu vực hốt hoảng báo tin một con trăn lớn đã bò vào chuồng và ăn mất đàn gà. Nhận được tin báo, ông Keerin cùng các cán bộ địa phương nhanh chóng có mặt để xử lý.

Ban đầu, mọi người nghĩ đây chỉ là một con trăn thông thường. Nhưng khi tiếp cận hiện trường, cả nhóm bất ngờ phát hiện con vật có kích thước khổng lồ, dài hơn 4,5 m.

Do con trăn quá lớn và khỏe, việc khống chế không hề dễ dàng. Phần lớn những người tham gia hỗ trợ là các nữ cán bộ địa phương, họ phải dùng gậy và ống nhựa PVC để ghìm đầu con vật, tạo cơ hội cho ông Keerin tiếp cận. Sau hơn 20 phút giằng co, nhóm mới bắt giữ được con trăn an toàn.

Vì kích thước vượt xa những chiếc bao tải thông thường, con trăn được đặt lên thùng xe bán tải của chính quyền địa phương, sau đó dùng nhiều sợi dây để cố định trước khi đưa trở lại môi trường tự nhiên.

Nhưng trên đường vận chuyển, một tình huống không ai ngờ tới đã xảy ra.

Con trăn bất ngờ thoát khỏi dây buộc, trườn lên nóc xe. Phần đuôi của nó bị mắc vào gương chiếu hậu phía tài xế, trong khi thân mình vắt ngang qua cửa kính, tạo nên cảnh tượng vừa đáng sợ vừa khó tin.

Những người có mặt trên xe lúc đầu đều hoảng hốt hét lên vì tưởng con vật sắp lao vào bên trong. Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh lại, họ không khỏi bật cười trước màn "vượt ngục" quá đặc biệt của con trăn.

Đoàn công tác buộc phải dừng xe, tiếp cận từ phía đối diện để khống chế con vật thêm một lần nữa trước khi tiếp tục đưa nó về rừng.

Không chỉ gây sốt trên mạng xã hội, câu chuyện còn tạo nên một tình huống rất đặc trưng ở Thái Lan. Khi người dân phát hiện chiếc xe vận chuyển con trăn mang biển số 5408, nhiều người lập tức ghi nhớ dãy số này để mua vé số với hy vọng gặp may trong kỳ quay thưởng sắp tới.

Trùng hợp hơn, một người bán vé số tình cờ xuất hiện gần đó, khiến nhiều người nhanh chóng tìm mua những tấm vé có chứa dãy số đặc biệt này.

Trăn là một trong những loài rắn lớn nhất thế giới, nổi tiếng với thân hình đồ sộ, sức mạnh đáng kinh ngạc và khả năng săn mồi bằng cách siết chặt con mồi. Không có nọc độc, loài bò sát này dựa vào cơ bắp khỏe mạnh để khống chế con mồi trước khi nuốt chửng. Một số loài trăn có thể dài hơn 6 m, nặng hàng chục đến hơn 100 kg, thường sinh sống ở các khu rừng nhiệt đới, vùng đầm lầy hoặc khu vực gần khu dân cư để tìm kiếm thức ăn. Dù đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát số lượng các loài gặm nhấm trong tự nhiên, sự xuất hiện của những cá thể trăn kích thước lớn gần con người vẫn có thể gây ra nỗi sợ hãi bởi vẻ ngoài đáng sợ và sức mạnh vượt trội của chúng.