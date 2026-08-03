Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn dùng giá úp bát để bàn? 2 thiết kế gọn hơn đang dần trở thành xu hướng mới

Giá úp bát đặt cạnh bồn rửa gần như là lựa chọn mặc định của nhiều gia đình ở nhiều năm trước. Sản phẩm này có giá tương đối dễ tiếp cận, không cần lắp đặt cầu kỳ và có thể sử dụng ngay trong hầu hết mọi căn bếp. Sau khi rửa, bát đĩa được đặt lên giá cho ráo nước rồi mới cất vào tủ, một quy trình quen thuộc và không đòi hỏi thay đổi kết cấu bếp. Tuy nhiên, xu hướng thiết kế nhà ở hiện nay ngày càng chú trọng đến việc giải phóng mặt bàn, tận dụng không gian theo chiều dọc và giấu bớt các vật dụng sinh hoạt sau hệ tủ. Điều này đặc biệt rõ ở những căn hộ hoặc nhà phố có khu bếp không quá rộng, nơi mỗi khoảng mặt bàn đều ảnh hưởng trực tiếp đến sự thuận tiện khi sơ chế và nấu nướng. Vì vậy, giá úp bát để bàn dần không còn là lựa chọn duy nhất. Thay vào đó, giá úp bát nâng hạ trong tủ bếp trên và giá úp bát tích hợp sấy đang được nhiều gia đình cân nhắc khi làm mới hoặc cải tạo căn bếp.

Vì sao giá úp bát để bàn không còn được ưa chuộng như trước?

Không phải vì giá úp bát để bàn không còn hữu ích, mà bởi sản phẩm này tồn tại một số bất tiện khó tránh khi được sử dụng hằng ngày.

Chiếm diện tích mặt bếp

Đây là hạn chế dễ nhận thấy nhất. Một chiếc giá đủ sức chứa bát đĩa của cả gia đình thường chiếm một khoảng đáng kể bên cạnh chậu rửa. Khi cộng thêm nước rửa bát, thớt, dao, nồi cơm điện hoặc các thiết bị nhỏ khác, mặt bàn rất nhanh trở nên chật chội. Vấn đề càng rõ ở những căn bếp nhỏ, nơi khoảng trống cạnh bồn rửa vốn được dùng để đặt thực phẩm, sơ chế hoặc chuẩn bị món ăn. Khi giá úp bát chiếm cố định khu vực này, người dùng phải liên tục di chuyển đồ vật để có đủ chỗ thao tác.

Nước dễ đọng ở khay phía dưới

Phần lớn giá úp bát để bàn có khay hứng nước bên dưới. Sau mỗi lần sử dụng, nước từ bát, cốc và đũa thìa sẽ chảy xuống khay. Nếu không được đổ và vệ sinh thường xuyên, khay dễ xuất hiện cặn nước, vết ố hoặc mùi khó chịu. Ngoài ra, những vị trí tiếp xúc giữa khay, chân giá và mặt bàn cũng thường khó lau khô hoàn toàn. Vì vậy, dù bản thân giá úp bát khá dễ sử dụng, khu vực xung quanh lại đòi hỏi người dùng phải vệ sinh đều đặn nếu muốn giữ căn bếp sạch sẽ.

Khiến không gian dễ có cảm giác lộn xộn

Bát đĩa dù đã rửa sạch vẫn tạo ra nhiều màu sắc, hình dáng và kích thước khác nhau. Khi được bày thường xuyên trên mặt bàn, chúng có thể khiến căn bếp trông nhiều chi tiết và kém liền mạch hơn, nhất là trong những không gian theo phong cách tối giản. Đây cũng là lý do nhiều gia đình hiện nay muốn đưa khu vực úp và cất bát vào bên trong hệ tủ. Khi đóng cánh tủ, toàn bộ bát đĩa được giấu gọn, giúp mặt bếp thông thoáng và dễ giữ được cảm giác ngăn nắp.

Tạo thêm một bước cất bát

Với giá để bàn, sau khi bát đĩa khô, người dùng thường phải chuyển chúng sang tủ chứa. Như vậy, quá trình sử dụng gồm hai thao tác: úp bát cho ráo rồi cất bát vào vị trí khác. Trong khi đó, những thiết kế mới cho phép bát đĩa được làm ráo và lưu trữ ngay trong cùng một khu vực. Sự thay đổi tưởng nhỏ này lại giúp giảm bớt thao tác, nhất là với những gia đình nấu ăn và rửa bát nhiều lần trong ngày.

1. Giá úp bát nâng hạ trong tủ bếp trên

Giá úp bát nâng hạ được lắp bên trong khoang tủ phía trên, thường ở gần chậu rửa. Thay vì phải với tay lên cao, người dùng có thể kéo toàn bộ giá xuống vị trí vừa tầm để xếp hoặc lấy bát, sau đó đẩy trở lại bên trong tủ. Ưu điểm lớn nhất của thiết kế này là tận dụng được khoảng không phía trên mà vẫn giữ mặt bàn bên dưới thông thoáng. Bát đĩa sau khi rửa có thể được xếp trực tiếp lên giá, để ráo và cất ngay tại cùng một vị trí. Khi đóng cánh tủ, khu vực bếp nhìn gọn gàng hơn hẳn so với việc để giá và bát đĩa lộ hoàn toàn trên mặt bàn. Nhiều sản phẩm còn được chia thành các tầng riêng cho đĩa, bát hoặc cốc, đồng thời có khay hứng nước tháo rời để thuận tiện vệ sinh. Cơ cấu trợ lực giúp giá di chuyển lên xuống nhẹ hơn, nhưng khả năng vận hành và tải trọng sẽ khác nhau tùy từng mẫu.

Khi lựa chọn cần lưu ý gì?

Giá nâng hạ không phải phụ kiện có thể mua tùy ý rồi lắp vào mọi loại tủ. Gia chủ cần đo chính xác chiều rộng, chiều sâu và chiều cao của khoang tủ, đồng thời kiểm tra khả năng chịu lực của phần thùng tủ và vị trí liên kết. Bên cạnh đó, không nên xếp bát đĩa vượt quá tải trọng do nhà sản xuất công bố. Nếu gia đình sử dụng nhiều bát sứ dày hoặc đĩa kích thước lớn, cần tính tổng khối lượng thực tế thay vì chỉ nhìn số lượng tầng. Khay hứng nước cũng nên được tháo rửa thường xuyên để tránh cặn bẩn tích tụ.

2. Giá úp bát tích hợp sấy (Máy sấy bát)

Nếu giá nâng hạ tập trung vào việc tiết kiệm diện tích và cải thiện thao tác, giá úp bát tích hợp sấy lại hướng đến việc xử lý tình trạng bát đĩa còn ẩm sau khi rửa. Thiết kế này thường bố trí giá đỡ bát đĩa bên trong một khoang kín, đi kèm hệ thống tạo nhiệt hoặc luồng khí hỗ trợ làm khô. Sau khi bát được xếp vào, người dùng có thể kích hoạt chế độ sấy thay vì chờ khô tự nhiên. Nhờ đó, sản phẩm phù hợp với những căn bếp ít thông gió, khu vực có độ ẩm cao hoặc gia đình muốn sử dụng lại bát đĩa trong thời gian ngắn.

Một số sản phẩm trên thị trường còn được quảng bá có thêm chức năng khử khuẩn bằng tia UV, ozone hoặc nhiệt. Tuy nhiên, người mua cần đọc kỹ thông số của từng mẫu vì không phải mọi giá úp bát tích hợp sấy đều có cùng công nghệ hoặc hiệu quả. Chức năng sấy giúp làm giảm thời gian bát đĩa ở trạng thái ẩm, nhưng không nên mặc định rằng mọi sản phẩm đều có khả năng khử khuẩn nếu nhà sản xuất không công bố rõ ràng. Các thiết bị sấy bát hiện nay có nhiều dạng tích hợp và công nghệ khác nhau, từ sấy nhiệt đến kết hợp UVC hoặc ozone tùy sản phẩm.

Không nên chỉ nhìn vào số lượng tính năng

Khi lựa chọn giá úp bát tích hợp sấy, gia đình nên quan tâm trước tiên đến dung tích, kích thước khoang tủ, công suất, khả năng thoát ẩm và cách vệ sinh bên trong. Một thiết bị có nhiều chế độ nhưng khoang quá nhỏ hoặc bố trí giá không phù hợp với loại bát đĩa thường dùng sẽ nhanh chóng trở nên bất tiện. Ngoài ra, do sản phẩm sử dụng điện và thường được đặt gần khu vực có nước, việc lắp đặt cần tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Ổ điện, dây dẫn và vị trí thiết bị phải được bố trí hợp lý, tránh nơi thường xuyên bị nước bắn trực tiếp. Gia chủ cũng nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thông số an toàn và chế độ bảo hành đầy đủ.

Có nên thay thế hoàn toàn giá úp bát để bàn?

Thực tế, giá úp bát để bàn vẫn là lựa chọn hợp lý với nhiều gia đình. Sản phẩm có chi phí thấp, linh hoạt, không phụ thuộc vào kích thước tủ và dễ thay mới khi cần. Với căn bếp rộng, nhu cầu sử dụng đơn giản hoặc nhà đang thuê, đây vẫn là phương án thuận tiện và tiết kiệm. Trong khi đó, giá úp bát nâng hạ phù hợp với những gia đình muốn tận dụng tủ bếp trên, giải phóng mặt bàn và giảm thao tác cất bát. Giá úp bát tích hợp sấy phù hợp hơn với người muốn bát đĩa nhanh khô, có khoang chứa riêng và sẵn sàng đầu tư thêm cho thiết bị cũng như quá trình lắp đặt.

Sự thay đổi trong thiết kế bếp hiện nay vì thế không nằm ở việc giá úp bát để bàn đã lỗi thời, mà ở chỗ người dùng có thêm nhiều lựa chọn phù hợp với diện tích và thói quen sinh hoạt. Quan trọng nhất vẫn là xác định nhu cầu thực tế, đo đạc tủ bếp cẩn thận và lựa chọn sản phẩm có tải trọng, kích thước cũng như tính năng phù hợp, thay vì chạy theo những thiết kế nhiều tiện ích nhưng ít được sử dụng.