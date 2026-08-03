Công an thông báo về cuộc gọi người dân không nên nghe máy hay kết bạn Zalo

Trước đó, bà N.T.S. liên tục nhận được các cuộc gọi từ các đối tượng tự xưng là cán bộ Công an. Các đối tượng đưa ra thông tin bà có liên quan đến một vụ việc vi phạm pháp luật, đồng thời yêu cầu bà chuyển 79 triệu đồng vào tài khoản do chúng chỉ định để phục vụ việc "xác minh, điều tra". Do lo sợ và tin vào những thông tin mà các đối tượng đưa ra, bà N.T.S. đã đến Công an xã Đức Đồng để trình báo.

Cán bộ Công an xã Đức Đồng tuyên truyền, giải thích cho bà N.T.S. về phương thức, thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Công an xã Đức Đồng nhanh chóng xác minh, đồng thời xác định đây là thủ đoạn giả danh cơ quan Công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lực lượng Công an đã trực tiếp giải thích, phân tích phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng; hướng dẫn bà N.T.S. kiểm chứng thông tin, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của các đối tượng và không thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Do bị các đối tượng liên tục gọi điện, đe dọa và gây áp lực tâm lý nên bà N.T.S. đã có thời điểm chuẩn bị thực hiện việc chuyển tiền. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ Công an xã tuyên truyền, giải thích, bà N.T.S. đã nhận rõ bản chất vụ việc, kịp thời dừng giao dịch, qua đó giữ lại toàn bộ số tiền 79 triệu đồng.

Cuộc gọi của đối tượng giả danh cán bộ Công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc các cơ quan Nhà nước yêu cầu chuyển tiền để phục vụ điều tra, xác minh. Cơ quan Công an không yêu cầu công dân chuyển tiền qua điện thoại, mạng xã hội hoặc cài đặt ứng dụng để làm việc. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, không thực hiện theo yêu cầu của đối tượng và nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an