Trong vài giờ tới, người dân ở một số xã, phường, đặc khu của 4 địa phương sau cần chú ý

Theo bản tin lúc 9h30 ngày 3/8 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được xác định tại một số khu vực thuộc 4 tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Quảng Ninh trong 6 giờ tiếp theo.

Cảnh báo tập trung tại các sườn dốc, khu vực ven sông, suối nhỏ và những nơi có địa hình yếu. Điều này không có nghĩa toàn bộ địa bàn của 4 tỉnh đều ở cùng một mức độ rủi ro; người dân cần kiểm tra danh sách xã, phường, đặc khu cụ thể được cơ quan chuyên môn công bố.

Trong ngày và đêm 3/8, khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ được dự báo có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thiên tai ở vùng núi.

Ảnh Thông tin Chính phủ

52 xã, phường và đặc khu cần chú ý

Phụ lục đi kèm bản tin xác định tổng cộng 52 xã, phường và đặc khu nằm trong khu vực có nguy cơ.

Tại Lai Châu, 14 khu vực được nêu gồm: Bản Bo, Dào San, Hồng Thu, Khổng Lào, Khun Há, Mường Khoa, Nậm Tăm, phường Đoàn Kết, phường Tân Phong, Phong Thổ, Pu Sam Cáp, Sì Lở Lầu, Sìn Hồ và Tủa Sín Chải.

Tại Lào Cai, danh sách gồm 21 khu vực: Bát Xát, Cốc San, Lâm Thượng, Lục Yên, Mường Lai, Trịnh Tường, Bảo Yên, Dương Quỳ, Hợp Thành, Minh Lương, Mù Cang Chải, Nậm Chày, Nậm Có, Nghĩa Đô, phường Cam Đường, phường Lào Cai, Phúc Khánh, Tân Lĩnh, Tú Lệ, Văn Bàn và Xuân Hòa.

Tại Tuyên Quang, 15 khu vực cần chú ý gồm: Quang Bình, Tiên Nguyên, Xuân Giang, Bằng Lang, Đồng Yên, Hồ Thầu, Khuôn Lùng, Linh Hồ, Quảng Nguyên, Tân Trịnh, Thông Nguyên, Thượng Sơn, Tiên Yên, Việt Lâm và Yên Thành.

Tại Quảng Ninh, hai địa bàn nằm trong danh sách cảnh báo là đặc khu Cô Tô và đặc khu Vân Đồn.

Ảnh lũ quét - Báo Chính phủ

Cơ quan khí tượng cảnh báo lũ quét, sạt lở và sụt lún đất có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân; gây ách tắc giao thông cục bộ, ảnh hưởng việc di chuyển, đồng thời làm hư hỏng công trình dân sinh và cơ sở hạ tầng.

Người dân cần làm gì để bảo đảm an toàn?

Người đang sinh sống, làm việc hoặc di chuyển qua các địa bàn trên cần thường xuyên theo dõi bản tin thời tiết, cảnh báo của cơ quan chức năng và thông báo từ chính quyền cơ sở. Các gia đình ở chân đồi, gần sườn dốc, taluy, khe núi hoặc ven sông suối cần chuẩn bị phương án di chuyển đến nơi an toàn khi được yêu cầu.

Một số dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý gồm nước sông, suối đột ngột dâng nhanh hoặc chuyển màu đục; xuất hiện tiếng động bất thường từ lòng đất, sườn núi; đất đá rơi, mặt đất xuất hiện vết nứt hoặc cây cối nghiêng bất thường. Khi phát hiện các dấu hiệu trên, người dân cần nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm và thông báo cho chính quyền địa phương.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai khuyến cáo người dân không đi qua hoặc đến gần khu vực đang sạt lở; không đánh cá, vớt củi, bơi qua sông suối khi mưa lớn; tránh khu vực cầu, cống, ngầm tràn khi nước đang lên hoặc dòng chảy mạnh.

Ảnh VTV

Người điều khiển phương tiện cũng không nên cố vượt qua đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực taluy có đất đá rơi hoặc tuyến đường đã được lực lượng chức năng lập rào chắn. Trong thời gian cảnh báo, việc chủ động thay đổi lịch trình và tuân thủ yêu cầu sơ tán có thể giúp hạn chế rủi ro về người và tài sản.