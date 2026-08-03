Người đàn ông loét ruột, suýt tử vong vì ăn hải sản theo cách quen thuộc

Mỗi mùa hè, hải sản lại trở thành một trong những món ăn được yêu thích hàng đầu, nhất là mỗi lần đi du lịch. Các món hải sản sống ướp gia vị cay nồng, đậm đà ngon miệng và được truyền miệng "cực tươi, giàu dinh dưỡng" là món khoái khẩu của nhiều người.

Tuy nhiên, đằng sau sự ngon miệng đó lại tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn. Trường hợp của anh Xu (Thượng Hải, Trung Quốc) một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề này.

Hôm 30/7, truyền thông Trung Quốc đưa tin, anh Xu được chuyển đến Trung tâm Lâm sàng Y tế Công cộng Thượng Hải trong tình trạng viêm nhiễm nghiêm trọng toàn thân, rối loạn đông máu, thiếu máu nặng và xuất hiện nhiều vết loét ở đường ruột và ổ bụng.

Bác sĩ cho biết bệnh nhân đối diện nguy cơ thủng ruột và chảy máu ồ ạt. Tuy nhiên anh Xu không đủ sức khỏe để chịu đựng thêm một cuộc phẫu thuật lớn. Trước đó, anh đã trải qua nhiều lần phẫu thuật tại một cơ sở y tế khác nhưng tình trạng không tiến triển.

Xu điều trị tại bệnh viện. Ảnh: HK01

Khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ phải phối hợp cầm máu, kiểm soát nhiễm trùng, điều chỉnh rối loạn đông máu và duy trì chức năng các cơ quan. Sau hơn 30 ngày điều trị liên tục, tình trạng xuất huyết và nhiễm trùng nặng của anh được kiểm soát. Sức khỏe bệnh nhân dần ổn định và thoát khỏi nguy hiểm.

Kết quả xét nghiệm cho thấy Xu nhiễm Entamoeba histolytica, loại ký sinh trùng đơn bào gây bệnh lỵ amip.

Ảnh minh họa.

Xu cho biết đầu tháng 6, anh có chuyến công tác tại Thái Lan. Trong thời gian ở đây, anh ăn nhiều món hải sản sống ướp gia vị và sử dụng một số đồ uống được cho là đã hỏng.

Ban đầu, anh chỉ cảm thấy khó chịu nhẹ ở đường tiêu hóa nên chủ quan bỏ qua. Thế nhưng sau khi trở về Trung Quốc, sức khỏe của anh "tụt dốc không phanh". Anh tự mua thuốc tiêu hóa uống vẫn không đỡ, thậm chí bắt đầu đau bụng tới mức đứng ngồi không yên, sốt cao, tiêu chảy ra máu, xuất huyết tái phát và sốc nhiễm trùng.

Triệu chứng điển hình của amip tại đường ruột là đi tiêu phân lỏng có máu. Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Theo thông tin trên Sức khỏe & Đời sống , lỵ amip là tình trạng nhiễm trùng đường ruột xảy ra do sự xâm nhập của ký sinh trùng Entamoeba histolytica. Các con đường lây nhiễm lỵ amip đường ruột phải kể đến:

-Ăn thực phẩm, uống đồ uống nhiễm ký sinh trùng.

-Chạm tay vào bề mặt chứa trứng ký sinh trùng sau đó đưa vào miệng.

-Tiếp xúc với phân (dễ xảy ra nhất) khi: quan hệ tình dục qua đường hậu môn, sống hoặc đi du lịch đến nơi có điều kiện vệ sinh không đảm bảo…

Lỵ amip đường ruột gây nên 3 thể bệnh khác nhau:

-Thể bệnh không có triệu chứng

-Thể bệnh cấp tính

-Thể bệnh mạn tính

Hầu hết những người nhiễm ký sinh trùng không có triệu chứng, bệnh lỵ amip có thể gây tiêu ra máu, viêm đại tràng và phá hủy mô ruột. Sau đó người mắc bệnh sẽ lây truyền bệnh thông qua việc đi ngoài ra phân chứa các kén amip ra môi trường. Nếu người bệnh xuất hiện triệu chứng, thường là 2 - 4 tuần sau khi ăn phải kén amip. Các triệu chứng lúc này thường nhẹ, bao gồm tiêu chảy và đau co thắt bụng.

Bệnh lỵ amip đường ruột xảy ra khi ký sinh trùng xâm nhập niêm mạc ruột. Lúc này, các triệu chứng của bạn sẽ nguy hiểm và rầm rộ hơn: Sốt; Tiêu chảy (những ngày đầu có thể là phân sệt, sau đó là phân lỏng nước); Đi ngoài ra máu kèm chất nhầy; Đau bụng dữ dội, co thắt hoặc đau âm ỉ dọc khung đại tràng; Buồn nôn; Sụt cân.

Các triệu chứng ở người trẻ thường nặng nề hơn người lớn tuổi. Nếu bệnh diễn tiến, có thể xuất hiện các triệu chứng của biến chứng bệnh như: Đau bụng dữ dội; Co cứng thành bụng; Xuất huyết tiêu hóa; U amip; Tắc ruột; Lồng ruột; Áp-xe gan; Thủng đại tràng,...

Tùy vào mức độ nặng của bệnh mà biểu hiện sẽ khác nhau.

Để phòng ngừa nguy cơ nhiễm lỵ amip đường ruột cần thực hiện các biện pháp sau:

-Ăn các thức ăn mới nấu chín, đậy kín thực phẩm không để ruồi nhặng đậu vào.

-Chỉ uống nước sạch đã đun sôi, hoặc nước uống đóng chai có nguồn gốc đảm bảo. Tránh uống đồ uống có đá không rõ nguồn gốc.

-Thực hiện vệ sinh tay sạch sẽ trước khi xử lý, chế biến thực phẩm, ăn uống và sau khi đi vệ sinh hoặc xử lý phân.

-Rửa tay bằng xà phòng và nước, chà xát trong vòng ít nhất 20 giây, sau đó rửa lại với nước sạch, lau khô bằng khăn giấy dùng một lần hoặc máy sấy chuyên dụng.

-Xử lý thực phẩm đúng chuẩn: Chọn nguyên liệu sạch, luôn giữ tay và dụng cụ chế biến sạch sẽ, tách biệt thực phẩm sống và chín, nấu kỹ trước khi ăn, bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ an toàn.

-Sau khi chăm sóc người bệnh, cần rửa tay kỹ nhiều lần bằng xà phòng hoặc các dung dịch tẩy trùng như cloramin B.

-Khi một người trong gia đình bị bệnh, cần đậy kín phân, xử lý kỹ tránh ruồi nhặng, gián, chuột làm lây bệnh cho người khác.

-Cách ly người nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh không có triệu chứng với việc chế biến thực phẩm, chăm sóc trẻ em, người già, người suy giảm miễn dịch.

-Các vùng mưa lũ ngập úng cần có biện pháp xử lý nguồn nước và môi trường khoa học, đúng quy trình để tránh làm bệnh có nguy cơ bùng phát.

-Đặc biệt khi đã đi ngoài có lẫn máu, chất nhầy, cần đến ngay cơ sở y tế để khám. Không nên tự chữa bằng các bài thuốc dân gian vì bệnh có thể bị kéo dài, nặng lên và khó chữa hơn.



