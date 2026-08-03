Cảnh báo: 3 loại thực phẩm "đội lốt" rau củ nhưng chứa lượng chất béo cực cao

Nhiều người thường có tâm lý ăn càng nhiều rau củ quả càng tốt vì cho rằng chúng ít calo, không gây béo. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế vừa lên tiếng cảnh báo về 3 loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật mang hàm lượng chất béo và calo không hề nhỏ. Dù rất giàu dinh dưỡng, người đang giảm cân hoặc kiểm soát chế độ ăn vẫn cần đặc biệt lưu ý về khẩu phần.

Không phải loại rau củ quả nào cũng ít calo

Khi bước vào chế độ ăn kiêng giảm cân, chúng ta thường có xu hướng tăng cường tiêu thụ các loại thực vật. Thế nhưng, theo dữ liệu thành phần thực phẩm được một bác sĩ Nhật Bản chia sẻ, có những nguyên liệu thường xuyên được xếp vào nhóm "rau củ ăn kiêng" nhưng thực chất lại chứa rất nhiều chất béo.

Dưới đây là bảng xếp hạng 3 loại thực phẩm giàu chất béo mà bạn tuyệt đối không nên ăn quá nhiều trong một lần:

Top 3: Đậu nành - Giàu protein nhưng chất béo không hề thấp

Đậu nành (edamame) là món ăn vặt "tủ" của nhiều người, nhưng hãy cẩn thận với lượng chất béo ẩn bên trong.

Hàm lượng: Chứa khoảng 7,6g chất béo trên mỗi 100g.

Dinh dưỡng: Nguồn cung cấp dồi dào protein và chất xơ.

Khuyến nghị: Chỉ nên ăn khoảng 50 - 100g mỗi lần.

Lưu ý: Tuyệt đối tránh thói quen vừa xem phim vừa nhâm nhi món này, vì bạn sẽ rất dễ nạp vào lượng calo vượt mức kiểm soát.

Top 2: Quả bơ - Quả thực là "bơ của rừng xanh"

Nhiều người vẫn lầm tưởng bơ là một loại trái cây thông thường, nhưng trong tháp dinh dưỡng, bơ thực chất được xếp vào nhóm chất béo và hạt giống .

Hàm lượng: Chứa khoảng 17,5g chất béo và cung cấp tới 176 kcal trên mỗi 100g.

Dinh dưỡng: Rất giàu axit béo không bão hòa đơn, kali và vitamin E.

Khuyến nghị: Mỗi lần chỉ nên ăn khoảng 1/4 đến 1/2 quả . Cần tránh kết hợp bơ với các loại sốt nhiều dầu mỡ như mayonnaise hay sốt salad béo.

Góc chuyên gia: Theo khuyến nghị từ Cục Quản lý Nâng cao Sức khỏe, lượng chất béo tiêu thụ tối đa mỗi ngày ở nam giới trưởng thành là khoảng 70g và nữ giới là 55g. Chỉ với nửa quả bơ (khoảng 100g), bạn đã tiêu thụ khoảng 21% lượng chất béo khuyến nghị hàng ngày cho nam và 27% cho nữ. Do đó, ăn nửa quả bơ mỗi ngày là đã quá đủ để nhận được các dưỡng chất tuyệt vời (chất xơ, kali, vitamin A, E, khoáng chất) mà không lo thừa cân.

Top 1: Đậu phộng (lạc) luộc - "Quán quân" chất béo

Đứng đầu danh sách không ai khác chính là đậu phộng luộc - món ăn quen thuộc trên bàn nhậu và trong các bữa ăn nhẹ.

Hàm lượng: Chứa lượng chất béo cao nhất, lên tới 23,5g trên mỗi 100g.

Khuyến nghị: Lượng ăn lý tưởng là từ 20 - 30g mỗi lần.

Cách chế biến: Luộc với một chút muối là phương pháp lành mạnh nhất. Mặc dù đậu phộng có giá trị dinh dưỡng cao, nhưng đây lại là món ăn vặt dễ khiến bạn vô tình nạp quá lượng calo cho phép nhất.

Không phải là "cấm ăn", mà mấu chốt nằm ở khẩu phần

Các bác sĩ nhấn mạnh rằng, việc điểm mặt những loại thực phẩm giàu chất béo này không đồng nghĩa với việc bạn phải loại bỏ chúng khỏi thực đơn. Điều quan trọng là không được chủ quan chỉ vì chúng mang nhãn mác "thực phẩm lành mạnh".

Để tận dụng tối đa lợi ích dinh dưỡng, bạn nên:

Kiểm soát nghiêm ngặt khẩu phần ăn trong mỗi bữa.

Hạn chế các gia vị nhiều dầu mỡ như bơ động vật, mayonnaise khi chế biến chung.

Kết hợp ăn cùng các loại rau lá xanh đậm, nấm, hoặc rong biển để tạo nên một chế độ ăn cân bằng.

Tham khảo ý kiến chuyên gia: Những bệnh nhân tiểu đường, mỡ máu cao hoặc mắc bệnh lý về thận cần tham vấn ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để điều chỉnh lượng ăn cho phù hợp nhất với thể trạng.