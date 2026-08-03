5 loại cây thường được trồng để “cầu may”

Nhiều cây cảnh trong nhà được lựa chọn không chỉ vì hình dáng đẹp mà còn bởi những câu chuyện về may mắn, thịnh vượng và bình an. Những quan niệm văn hóa này đã giúp chúng xuất hiện trong nhà ở, văn phòng qua nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, theo Times of India, khi tạm gác ý nghĩa biểu tượng sang một bên, một số loại cây vẫn có sức hút nhờ dễ chăm sóc, phù hợp với không gian nhỏ hoặc có thể sử dụng trong đời sống hằng ngày.

Cây phát lộc: Dễ trồng, phù hợp không gian nhỏ

Cây phát lộc (Ảnh: Gardening Know How).

Cây phát lộc thường xuất hiện trên bàn làm việc hoặc trong phòng khách. Theo quan niệm phong thủy, cây tượng trưng cho sự thịnh vượng và nguồn năng lượng tốt.

Giá trị thực tế của cây nằm ở khả năng thích nghi cao. Cây có thể sống trong nước hoặc đất, không cần chăm sóc cầu kỳ và vẫn phát triển trong điều kiện ánh sáng gián tiếp.

Nhờ dáng thân mọc thẳng, gọn gàng, phát lộc phù hợp với căn hộ nhỏ, văn phòng hoặc những căn phòng không nhận được nhiều ánh nắng. Cây cũng dễ kết hợp với không gian nội thất hiện đại nhờ vẻ ngoài tối giản.

Cỏ đồng tiền: Dễ sống và phát triển nhanh

Cỏ đồng tiền (Ảnh: Gardeningetc).

Cỏ đồng tiền được nhiều người trồng với mong muốn thu hút tiền tài. Tuy nhiên, đây còn là loại cây khỏe, dễ thích nghi và thường được giới thiệu cho những người mới bắt đầu chăm cây.

Theo Times of India, cây có thể phát triển cả trong nước và đất, không cần tưới quá thường xuyên. Nếu được chăm sóc trong điều kiện phù hợp, chỉ một cây nhỏ cũng có thể nhanh chóng phát triển thành cụm xanh tốt.

Loại cây này cũng được nhắc đến như một lựa chọn giúp tăng mảng xanh và hỗ trợ cải thiện không gian trong nhà.

Cây hương nhu: Có thể pha trà và tạo mùi thơm cho không gian sống

Cây hương nhu (Ảnh: Britannica).

Cây hương nhu mang ý nghĩa tôn giáo đặc biệt trong nhiều gia đình Ấn Độ. Cây thường được trồng gần lối vào hoặc trong sân như biểu tượng của sự thanh sạch và bảo vệ.

Bên cạnh giá trị tinh thần, lá cây có mùi thơm và thường được dùng để pha trà thảo mộc hoặc trong một số cách chăm sóc sức khỏe truyền thống.

Khi được trồng ngoài trời, hoa của cây có thể thu hút ong và các loài thụ phấn, qua đó hỗ trợ những cây khác trong khu vườn. Mùi hương đặc trưng tỏa ra từ lá cũng giúp không gian xung quanh trở nên dễ chịu hơn.

Cây ngọc bích: Ít cần tưới, có thể sống hàng chục năm

Cây ngọc bích (Ảnh: Gardening Know How).

Cây ngọc bích thường được liên tưởng đến sự giàu có và thành công trong kinh doanh. Vì vậy, loại cây này hay được chọn làm quà tân gia hoặc đặt tại cửa hàng, bàn làm việc.

Xét về khả năng chăm sóc, ngọc bích là loại cây mọng nước có sức sống bền bỉ. Những chiếc lá dày giúp cây tích trữ nước, vì vậy cây có thể chịu được việc người trồng đôi khi quên tưới.

Ngọc bích sinh trưởng chậm nhưng có thể sống trong nhiều thập kỷ nếu được chăm sóc hợp lý. Theo thời gian, cây phát triển thành dáng giống một cây thân gỗ thu nhỏ, thích hợp đặt trên bàn, bậu cửa sổ hoặc góc nhỏ trong căn hộ.

Cây nha đam: Vừa trang trí vừa có gel dùng ngoài da

Cây nha đam (Ảnh: Britannica).

Nha đam thường được trồng trong nhà với quan niệm mang lại năng lượng tích cực. Tuy nhiên, giá trị nổi bật hơn nằm trong phần gel ở những chiếc lá dày.

Gel nha đam được sử dụng phổ biến trong chăm sóc da, nhất là để làm dịu các vết bỏng nhẹ hoặc vùng da bị kích ứng. Cây cũng có hình dáng khỏe khoắn, các lá mọc thành cụm tạo điểm nhấn khác biệt cho không gian sống.

Nha đam không cần nhiều nước nhưng phát triển tốt hơn ở nơi có ánh sáng mạnh. Với người thường quên tưới cây, đây là lựa chọn tương đối dễ chăm mà vẫn mang lại giá trị trang trí và sử dụng thực tế.

Nhìn chung, 5 loại cây trên được yêu thích không chỉ vì những ý nghĩa liên quan đến vận may. Khả năng thích nghi, dễ chăm, làm đẹp không gian hoặc cung cấp nguyên liệu hữu ích mới là lý do giúp chúng tiếp tục được trồng rộng rãi.

Nguồn: Times of India