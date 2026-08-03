Ấn Độ: Thu giữ 15kg vàng cùng 35 bao tải chứa hơn 78 tỷ đồng tiền mặt trong nhà một cựu tài xế xe buýt

Lực lượng cảnh sát bang Tây Bengal (Ấn Độ) vừa phát hiện khối tài sản khổng lồ gồm 15kg vàng và 28,5 crore rupee tiền mặt (hơn 78,7 tỷ đồng) được cất giấu tại nhà riêng của Minar Mondal, một cựu tài xế xe buýt từng làm việc cho chính quyền bang ở quận Birbhum.

Theo The Hindu, cuộc khám xét được tiến hành sau khi cảnh sát nhận được nguồn tin tình báo về việc có lượng lớn tài sản nghi có nguồn gốc bất minh được cất giữ tại ngôi nhà của ông Mondal. Chiến dịch bắt đầu từ tối 28/7 và kéo dài gần 15 giờ trước khi hoàn tất vào ngày 29/7.

Tang vật là 15kg vàng thỏi, có giá trị khoảng 21,5 crore rupee theo giá thị trường (Ảnh: thehindu)

Kết quả khiến ngay cả lực lượng chức năng cũng bất ngờ. Bên trong căn nhà, cảnh sát phát hiện khoảng 28,5 crore rupee tiền mặt, được chia thành 35 bao tải. Ngoài ra, 15kg vàng thỏi cũng được tìm thấy và được định giá khoảng 21,5 crore rupee (gần 59,5 tỷ đồng) theo giá thị trường hiện tại.

Để kiểm đếm số tiền khổng lồ này, cảnh sát đã phải huy động 5 máy đếm tiền hoạt động liên tục cùng nhiều thùng chuyên dụng để vận chuyển tang vật ra khỏi hiện trường. Tổng giá trị số tiền mặt và vàng bị thu giữ ước tính lên tới khoảng 50 crore rupee (hơn 138 tỷ đồng).

Ngay sau cuộc đột kích, Minar Mondal đã bị bắt giữ. Cảnh sát cho biết một vụ án đã được khởi tố và quá trình điều tra đang được mở rộng nhằm xác định nguồn gốc của khối tài sản cũng như những cá nhân có liên quan.

Theo cơ quan điều tra, Minar Mondal là anh rể của Tulu Mondal (còn gọi là Mohd Nazibuddin), một doanh nhân trong lĩnh vực khai thác đá hiện đang bỏ trốn. Người này được cho là có mối quan hệ thân cận với Anubrata Mondal, một nhân vật từng có ảnh hưởng lớn của đảng Trinamool Congress tại quận Birbhum.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh chính quyền bang Tây Bengal đang mở chiến dịch quy mô lớn nhằm triệt phá các đường dây khai thác đá trái phép và buôn lậu cát tại Birbhum, địa phương được xem là "điểm nóng" về khai thác khoáng sản trong nhiều năm qua.

Theo cảnh sát, cuộc khám xét được triển khai sau khi lực lượng chức năng nhận được tin báo mật. Việc thu hồi tiền mặt kéo dài xuyên đêm do khối lượng quá lớn, trong khi số vàng được phát hiện dưới dạng các thỏi vàng nguyên chất cất giấu bên trong ngôi nhà vốn có bề ngoài khá bình dị.

Đây được xem là một trong những vụ thu giữ tiền mặt và vàng lớn nhất tại bang Tây Bengal kể từ vụ bê bối tham nhũng liên quan đến cựu Bộ trưởng Giáo dục bang Partha Chatterjee.

Trước đó, lực lượng chức năng từng thu giữ khoảng 50 crore rupee tiền mặt cùng hơn 5kg vàng từ các bất động sản của Arpita Mukherjee, trợ lý thân cận của ông Chatterjee, trong quá trình điều tra một vụ án tham nhũng gây chấn động.

Lãnh đạo chính quyền bang khẳng định chiến dịch chống tham nhũng và truy quét các băng nhóm khai thác tài nguyên trái phép sẽ tiếp tục được triển khai với phương châm "không khoan nhượng". Giới chức cũng nhấn mạnh những cá nhân bị phát hiện tích lũy tài sản bất hợp pháp từ việc khai thác tài nguyên công sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đáng chú ý, cái tên Anubrata Mondal cũng không xa lạ với các cơ quan điều tra. Năm 2022, ông từng bị Cục Điều tra Trung ương (CBI) bắt giữ trong vụ án buôn lậu gia súc và bị tạm giam hơn hai năm trước khi được tại ngoại vào năm 2024. Hiện CBI và Cục Thi hành án Ấn Độ vẫn tiếp tục điều tra hàng chục bất động sản, các giao dịch đất đai cùng nhiều doanh nghiệp bị nghi có liên quan đến vụ án này.

Với quy mô tài sản bị phát hiện lần này, giới chức nhận định đây có thể là một mắt xích quan trọng trong quá trình làm rõ các đường dây khai thác khoáng sản trái phép và hoạt động rửa tiền tại bang Tây Bengal. Cuộc điều tra hiện vẫn đang tiếp tục được mở rộng.

*Theo: thehindu