Thanh long đỏ: Loại quả được ví như "máy quét đường ruột" tự nhiên, mùa này ăn vừa ngon vừa hỗ trợ tiêu hóa

Mùa hè với thời tiết nắng nóng, độ ẩm cao khiến không ít người gặp tình trạng đầy bụng, khó tiêu, táo bón hoặc đi ngoài không đều. Nhiều người cho rằng nguyên nhân đến từ việc ăn quá nhiều đồ nóng, nhưng trên thực tế, chế độ ăn thiếu chất xơ, uống không đủ nước, ít vận động và ngồi lâu mới là những yếu tố phổ biến khiến nhu động ruột hoạt động kém hiệu quả.

Táo bón kéo dài không chỉ gây cảm giác khó chịu mà còn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Khi chất thải lưu lại quá lâu trong đại tràng, người bệnh dễ gặp các triệu chứng như chướng bụng, hơi thở có mùi, da xỉn màu, nổi mụn, mệt mỏi và giảm cảm giác ngon miệng.

Thay vì tự ý sử dụng thuốc nhuận tràng hoặc các sản phẩm "thải độc" được quảng cáo tràn lan, các chuyên gia khuyến cáo nên ưu tiên điều chỉnh chế độ ăn uống, tăng lượng chất xơ, uống đủ nước và lựa chọn các loại trái cây có lợi cho hệ tiêu hóa. Trong số đó, thanh long đỏ được nhiều người ví như "máy quét đường ruột" tự nhiên.

Vì sao thanh long đỏ được đánh giá cao?

Thanh long đỏ chứa lượng lớn chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Đây là hai thành phần quan trọng giúp tăng thể tích phân, giữ nước trong ruột và kích thích nhu động ruột hoạt động hiệu quả hơn.Ngoài phần thịt quả, những hạt nhỏ màu đen trong thanh long cũng góp phần tạo ma sát nhẹ khi di chuyển qua đường tiêu hóa, hỗ trợ quá trình đào thải chất cặn bã.

Không chỉ vậy, thanh long đỏ còn giàu vitamin C, polyphenol, betalain và nhiều hợp chất chống oxy hóa. Những dưỡng chất này giúp giảm stress oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ tế bào và góp phần tăng cường hệ miễn dịch. So với nhiều loại trái cây khác, thanh long đỏ cũng có hàm lượng nước cao, giúp cơ thể bù nước trong những ngày nắng nóng.

Ăn cùng sữa chua có tốt hơn?

Một trong những cách kết hợp được nhiều chuyên gia dinh dưỡng gợi ý là ăn thanh long đỏ cùng sữa chua không đường. Thanh long cung cấp chất xơ - nguồn "thức ăn" cho lợi khuẩn đường ruột, trong khi sữa chua bổ sung probiotic có lợi cho hệ vi sinh. Khi kết hợp hợp lý, hai thực phẩm này có thể hỗ trợ cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, cải thiện tiêu hóa và giảm nguy cơ táo bón.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa chỉ cần ăn một bữa là có thể "làm sạch ruột" hay đi ngoài ngay lập tức như nhiều quảng cáo trên mạng xã hội. Hiệu quả còn phụ thuộc vào chế độ ăn tổng thể, lượng nước uống mỗi ngày và mức độ vận động của từng người.

Không phải cứ ăn càng nhiều càng tốt

Mặc dù thanh long đỏ rất tốt cho sức khỏe nhưng ăn quá nhiều trong một lần cũng không được khuyến khích. Do chứa nhiều chất xơ, việc tiêu thụ quá mức có thể gây đầy bụng, khó tiêu hoặc tiêu chảy ở những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Bên cạnh đó, thanh long đỏ vẫn chứa lượng đường tự nhiên nhất định. Người mắc đái tháo đường hoặc cần kiểm soát đường huyết nên ăn với khẩu phần phù hợp và tính vào tổng lượng carbohydrate trong ngày. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị người trưởng thành nên ăn đa dạng các loại trái cây thay vì chỉ tập trung vào một loại thực phẩm.

Đừng kỳ vọng thanh long là "thuốc nhuận tràng"

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin cho rằng chỉ cần ăn vài miếng thanh long đỏ là có thể "làm sạch ruột", "đào thải độc tố" hay "giảm mỡ bụng". Các chuyên gia khẳng định những cách nói này mang tính quảng cáo nhiều hơn là cơ sở khoa học.

Thanh long không thể thay thế thuốc điều trị táo bón, càng không có khả năng "thải độc" theo cách nhiều người vẫn lầm tưởng. Gan và thận mới là hai cơ quan chính đảm nhiệm chức năng loại bỏ chất độc của cơ thể.

Điều thanh long có thể làm là hỗ trợ hoạt động tiêu hóa nhờ lượng chất xơ và nước dồi dào nếu được sử dụng thường xuyên trong một chế độ ăn lành mạnh.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chất xơ từ rau xanh và trái cây đóng vai trò rất quan trọng trong việc phòng ngừa táo bón, đồng thời góp phần nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Bà cho biết người trưởng thành nên ăn khoảng 300g rau và 200 - 300g trái cây mỗi ngày để đảm bảo nhu cầu chất xơ của cơ thể. (Nguồn: Báo Sức khỏe & Đời sống).

Bên cạnh việc bổ sung thanh long đỏ, các chuyên gia cũng khuyến nghị duy trì thói quen uống 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày, vận động ít nhất 30 phút, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và không nhịn đi vệ sinh khi có nhu cầu.

Nếu tình trạng táo bón kéo dài trên nhiều tuần, kèm đau bụng, sụt cân, đi ngoài ra máu hoặc thay đổi thói quen đại tiện bất thường, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám. Việc phụ thuộc vào trái cây hoặc các sản phẩm nhuận tràng dân gian chỉ giúp cải thiện triệu chứng tạm thời mà có thể khiến nguyên nhân bệnh lý thực sự bị bỏ sót.

Thanh long đỏ là loại trái cây bổ dưỡng, dễ tìm và rất đáng bổ sung vào thực đơn mùa hè. Tuy nhiên, thay vì xem đây là "thần dược" làm sạch đường ruột, hãy coi nó là một phần của chế độ ăn cân bằng. Chính sự kết hợp giữa dinh dưỡng hợp lý, vận động đều đặn và lối sống khoa học mới là chìa khóa để duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh lâu dài.